Владимир Батюк: «Перед американскими союзниками встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час?»

Эксперт РАН — о серьезном ущербе, нанесенном афганским фиаско идеологии американской внешней политики

«Вопрос: не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами, сегодня стоит перед разными государствами — от Украины и до Вьетнама включительно», убежден руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Выступая на экспертной панели «НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности», эксперт рассмотрел последствия афганского фиаско для США, национальной внешнеполитической стратегии Штатов в целом и их политики в отношении Центральной Азии. «Реальное время» предлагает ознакомиться с основными тезисами спикера.

Все пошло не так

Произошедшее в Афганистане летом прошлого года стало полной неожиданностью для американской администрации, убежден эксперт, выступивший на экспертной панели «НАТО, Россия и страны Центральной Азии на фоне новой геополитической реальности», проведенной АНО «Институт исследований Центральной Азии».

— Когда весной 2021 года в Вашингтоне было принято решение о выводе американских войск из Афганистана, в правящих американских кругах царила уверенность в том, что афганское правительство, режим президента Гани, сможет продержаться достаточно продолжительное время. И при умеренной американской поддержке это обеспечит переходный период к какому-то более представительному афганскому правительству, куда возможно, как предполагали в Вашингтоне, могли бы войти и умеренные талибы. Однако все пошло не так с самого начала, и уже в августе 2021 года президент США Байден был вынужден выступить с официальным заявлением, которое стало переломным не только для американской афганской политики, но и для американской внешнеполитической стратегии в целом, — подчеркнул Владимир Батюк.

Эксперт привел слова президента США: «Наши истинные стратегические конкуренты Китай и Россия больше всего хотят, чтобы США продолжали бесконечно направлять миллиарды долларов, а также ресурсы и внимание на стабилизацию Афганистана. Я не буду повторять ошибки, которую мы совершили в прошлом, ошибки, заключающейся в том, что мы остаемся и бесконечно сражаемся в конфликте, который не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, в попытке переделать страну с помощью бесконечного развертывания американских войск. Это те ошибки, которые мы не можем продолжать повторять, потому что у нас есть важные жизненные интересы в мире, которые мы не можем позволить себе игнорировать».

Президент США Байден был вынужден выступить с официальным заявлением, которое стало переломным для американской внешнеполитической стратегии в целом. Фото: flickr.com/photos/whitehouse

Режим change в прошлом

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, это заявление президента Байдена во всем мире с полным на то основанием было воспринято как признание того, что эпоха режима change, в том числе с помощью американских вооруженных сил, закончилась раз и навсегда. У официального Вашингтона просто нет ресурсов в условиях обостряющейся конкуренции с Россией и Китаем, чтобы переделывать другие страны на нашей планете по своему образцу и подобию. Хотя на протяжении последних 30 лет, с момента окончания Холодной войны, идея о том, что Вашингтон должен нести всему миру свободу и демократию, если надо, то и на штыках американской морской пехоты, была определяющей для внешнеполитической американской стратегии.

— Все без исключения американские администрации вплоть до Дональда Трампа занимались «нациестроительством», попыткой переделать мир по американскому образцу. Из заявления же Байдена следует, что Америка больше не будет приобщать другие страны и народы к свободе и демократии силой оружия. Безусловно, это заявление будет иметь и уже имеет очень серьезные последствия для американской политики и, прежде всего, для их политики на Ближнем Востоке и в отношении стран Центральной и Южной Азии. Ведь количество полноценных американских союзников достаточно ограничено: это страны-члены НАТО, Япония, Южная Корея, иногда сюда добавляют также Филиппины и Сингапур. Это те страны, в отношении которых у США есть совершенно четкие, прописанные в договорно-правовом порядке военно-политические обязательства. В отношении других стран, с которыми США хотели бы поддерживать дружественные, партнерские и даже военно-союзнические отношения, у США таких обязательств нет. И это сразу же ставит вопрос о том, насколько надежны американские обязательства, — убежден эксперт.

Жалкое зрелище

Пример Афганистана, а именно жалкое зрелище, когда несчастные афганцы, которые поверили в американскую свободу, демократию и тому подобное, хватались за шасси улетающих американских самолетов, произвел огромное впечатление на всех, в том числе и на политиков тех государств, с которыми США хотели бы поддерживать квазисоюзнические отношения.

— Ведь Афганистан имел статус союзника США за пределами НАТО, это не было пустыми словами. На территории страны были размещены американские войска, американцы оказывали большую экономическую, военно-техническую помощь Кабулу. Но это, однако, не спасло афганский режим от моментального краха после вывода афганских войск. И перед американскими союзниками и партнерами, которые не имеют этих официальных американских обязательств, о которых я сказал, неизбежно встает вопрос, не бросят ли их США в трудный час, как они это сделали с афганцами? — подчеркнул Батюк.

Пример Афганистана произвел огромное впечатление на всех. Фото: AFP

И этот вопрос, по мнению аналитика, стоит перед самыми разными государствами от Украины и до Вьетнама включительно, всеми государствами, которые так или иначе граничат с двумя враждебными, по американским оценкам, великими державами — Россией и Китаем, и которые американцы хотели бы использовать в качестве некоего санитарного кордона против Москвы и Пекина.

Идеологии нанесен ущерб

— Идеологии американской внешней политики был нанесен серьезный ущерб, и этот ущерб, на мой взгляд, не стоит недооценивать. Сразу после вывода американских войск из Афганистана мне приходилось слышать немало оценок о том, что «это абсолютно нормальный процесс, американцы вывели свои войска, но это совершенно не значит, что они уходят из этого региона. Они просто перераспределят высвободившиеся силы и ресурсы, в частности укрепив свои позиции в центральноазиатском регионе за счет государств Центральной Азии, считали многие, — напомнил Владимир Батюк.

По его словам, летом прошлого года было немало разговоров о том, что выводимые из Афганистана войска плавно перетекут в страны Центральной Азии, там появятся американские военные объекты, военные базы, и официальный Вашингтон возьмет на себя военно-политические обязательства в отношении этих стран, которые были у него в отношении Афганистана. «Но из этого ничего не вышло, хотя это были не просто слова, а шел активный дипломатический «зондаж» относительно возможности создания военных, военно-технических объектов на территории стран Центральной Азии. В силу ряда причин этого не произошло, и в Вашингтоне сделали совершенно однозначный вывод о том, что растущее влияние России и Китая в центральноазиатском регионе перебить не удалось. И с этим придется мириться», — подчеркнул эксперт.

Очень ярко это обстоятельство проявилось в январе текущего года во время известных событий в Казахстане, когда именно ОДКБ оказала главную помощь правительству этой страны в то время, как американское влияние и влияние их союзников было практически незаметно, заметил эксперт.

Во время известных событий в Казахстане именно ОДКБ оказала главную помощь правительству этой страны. Фото: Esetok / wikipedia.org

— И еще один важный момент: это то обстоятельство, что за последние 30 лет американцы так и не смогли стать значимым экономическим или научно-техническим партнером для стран Центральной Азии. Основными торговыми партнерами остаются ЕС, Китай и Россия. Неспособность США создать серьезный экономический фундамент во взаимоотношениях со странами Центральной Азии — это, на мой взгляд, было, есть и будет очень серьезным препятствием для расширения американского военно-политического влияния в странах центральноазиатского региона, — резюмировал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН.



Алина Искандерова