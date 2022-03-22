«Мы вместе»: работники АО «Транснефть — Прикамье» отправили первые 200 продуктовых наборов в Донбасс

Этой отправкой помощь не ограничится

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «Транснефть — Прикамье»

Гуманитарная помощь, подготовленная трудовым коллективом АО «Транснефть — Прикамье», отправлена из Казани жителям Донецкой и Луганской народных республик. На собранные среди работников средства были сформированы 200 индивидуальных продуктовых наборов длительного хранения. «Этой отправкой наша поддержка не ограничится. Беженцы еще будут прибывать в регионы присутствия нашего предприятия, а значит, и впредь мы будем оказывать посильную помощь, пока в этом есть необходимость», — рассказал работник АО «Транснефть — Прикамье» Артур Назмиев.

С началом масштабной операции по эвакуации жителей из Луганской и Донецкой народных республик в Россию работники АО «Транснефть — Прикамье» сразу откликнулись на призыв о помощи для нуждающихся. Сотрудники компании поддержали инициативу волонтеров гуманитарного штаба «Мы вместе», которые организовали сбор и отправку гуманитарной помощи нуждающимся. Волонтерское движение «Мы вместе» объединило всех неравнодушных людей, которые оказывают помощь людям, находящимся на территории Донбасса. АО «Транснефть — Прикамье» одним из первых присоединилось к этой масштабной акции и отправило груз с продовольственной помощью из Казани, на днях аналогичная помощь будет отправлена из Ижевска и Перми.



Работники компании собрали средства для закупки продуктов. Они были укомплектованы в 200 индивидуальных наборов. В каждой коробке находятся крупы, макароны, мука, растительное масло, консервы, сахар, конфеты, чай и другие необходимые продукты длительного хранения. Это универсальный рекомендованный продуктовый набор.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть — Прикамье»

«Как только стало известно о начале сбора средств для жителей из Луганской и Донецкой народных республик наши работники сразу откликнулись на инициативу волонтерских штабов оказать помощь, — рассказала активистка волонтерского движения АО «Транснефть — Прикамье» Флорида Кашапова. — Никто не остался безучастным. Помогали все, кто чем мог. Кто-то пожертвовал деньги, кто-то вещи. На собранные средства мы закупили продуктовые наборы».

Продовольствие — это первое и самое необходимое для тех, кто оказался в трудном положении.

«Больше всего жители районов Донбасса нуждаются в продуктах питания, — рассказывает глава штаба волонтеров «Мы вместе» Андрей Киселев. — Поначалу добровольцы приносили вещи, одежду, игрушки, но мы объяснили, что людям нужно сначала поесть. Поэтому в приоритете — продукты длительного хранения, чтобы в любой момент можно было накормить человека».

После отправки гуманитарного груза волонтеры АО «Транснефть — Прикамье» продолжат взаимодействовать с волонтерами штаба «Мы вместе».

— Этой отправкой наша поддержка не ограничится. Беженцы еще будут прибывать в регионы присутствия нашего предприятия, а значит и впредь мы будем оказывать посильную помощь, пока в этом есть необходимость, — добавил сотрудник АО «Транснефть — Прикамье» Артур Назмиев.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть — Прикамье»

Пожертвовать продукты, медикаменты, одежду и любые другие предметы первой необходимости может любой житель республики. Штаб работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера по адресу: ул. Маяковского, 24а.