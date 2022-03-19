Лукашенко: «Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS высказался о проведении специальной военной операции России на Украине. Он рассказал, как хотел закрыть границу между Донбассом и РФ, и выразил мнение, что Киев подпишет акт о капитуляции, если не договорится с Москвой. «Реальное время» приводит главные высказывания белорусского лидера.

«Единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения»

Лукашенко рассказал, что Россия предлагает Украине в качестве варианта урегулирования ситуации «такие вещи, которые происходят вот в Беларуси».

— То есть Украина должна стать такой, как Беларусь. С определенными нюансами. Но она не должна быть плацдармом для нападения на Россию прежде всего. Она не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке. Там немало русских. Если они хотят разговаривать на русском языке — пожалуйста, пусть разговаривают. Вы же не запрещаете своим гражданам в Японии разговаривать на русском или на английском языке. Точно так и в Украине должно быть. Никто не должен ущемлять кого-то. И ни в коем случае не должен расцветать там нацизм, чтобы он не превратился в фашизм, который мы пережили в середине прошлого века. Что тут плохо? Все естественно, — заявил президент Белоруссии (цитата по «Белта»).

По его словам, это Россия только сейчас предлагает Украине договориться.

— Не договорится Украина с Россией — подпишет акт о капитуляции, — подчеркнул Лукашенко. — Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси.

Фото: president.gov.by

Ситуацию, как заявил президент Белоруссии, может изменить один сигнал со стороны Запада. Говоря об этом, Лукашенко имел в виду звонок от президента США Джой Байдена, однако вероятность этого мала.

— Он, скорее, не позвонит. Потому что та ситуация, которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки, — высказался белорусский лидер.



«Будут делать все для того, чтобы России было хуже»

Что касается президента Украины Владимира Зеленского, то он, как считает Лукашенко, мало управляет процессами в своей стране:

— Сейчас — это мое убеждение, может, я ошибаюсь — там непосредственно из Киева уже определенные люди управляют ситуацией. Прежде всего на фронте. Не Зеленский руководит всем процессом. Там даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России. Кроме того, что они официально поставляют туда самое современное оружие, я так думаю, они руководят полностью военным сопротивлением, военным процессом в Украине. Грубо говоря, у Зеленского на столе два телефона: один телефон, второй телефон — спутниковая связь с Байденом и премьером Англии [Борисом] Джонсоном. Два телефона. Вот в основном он управляется этими двумя руководителями. Человек не самостоятельный

Фото: president.gov.by

По словам президента Белоруссии, Западу выгодно происходящее сейчас на Украине.

— Чтобы мы были погружены в этот конфликт. И нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая и не до Африки. И не до Венесуэлы. Утопить нас в этом конфликте. Поэтому они будут всячески сдерживать Зеленского, если он захочет иначе. И будут делать все для того, чтобы России было хуже. Ну, естественно, и нам. Вот моя оценка. Это мое мнение исходя из анализа ситуации, — подметил Лукашенко.

«Мы ничего не сможем добавить в этой операции России»

Белоруссия, по словом Лукашенко, не собирается втягиваться в военные действия в Украине и сделает все, чтобы они прекратились.

— Нас никто не просит принимать непосредственное участие в операции российских войск. Я недавно об этом говорил. Мы ничего не сможем добавить в этой операции России. У них хватает живой силы, у них хватает техники (она такая, как у нас, и даже более современная). Поэтому Россия с этой проблемой справится и без Беларуси, и без Японии, и без других стран. Россия решит эту проблему. Но вопрос только в том, что люди будут страдать. Поэтому это надо остановить. Это безумие — то, что происходит между братскими народами. Россия это понимает, Украина не хочет понимать, — заявил белорусский лидер.

Фото: commons.wikimedia.org

Россия не просто союзник Белоруссии, отметил он:

— Россия и мы — народы, произрастающие от одного корня. Беларусь и Россия — это практически одно целое в производстве, в экономике, в продажах единый рынок. И в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил. То есть мы теснейшим образом связаны. И эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией.

Фото: kremlin.ru

Лукашенко высказался и о Владимире Путине:

— Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек, — заявил Лукашенко. — Путин абсолютно адекватен, он как никогда в форме, он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции.

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