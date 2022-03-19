Все логично: в финале чемпионата России встретятся «Синтез» и Волгоград

Казанцы в полуфинале разгромили своего соперника

Фото: Максим Платонов

В казанском бассейне «Синтез» накануне стартовал «Финал Четырех» чемпионата России по водному поло. В упорной борьбе волгоградский «Спартак» переиграл астраханское «Динамо-СШОР», а хозяева воды «Синтез» были на голову сильнее питерской «Балтики». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Голевое начало Аделя и окончание Эмиля

Покер Аделя Латыпова, дубль Николая Шепелева и надежные действия Игоря Чиркова на линии ворот в начале поединка повергли в шок соперников из Санкт-Петербурга, настолько, что вызов принял только опытный Михаил Иванков — 7:2 по итогам стартового поединка. Поэтому, возможно, расчетливый наставник «Балтики» Андрей Белофастов понял, что растрачивать все силы в этот вечер, уже имея на 2,5 часа меньше для восстановления перед матчем за бронзу, не имеет смысла.

В эксклюзивном интервью «Реальному времени», которое должно быть опубликовано в ближайшее время, новоиспеченный наставник сборной России говорил, что «мы выполнили главную задачу на сезон — выйти в «Финал Четырех», последовательно выполнив ее, мы взялись за задачу завоевания медалей, которых «Балтика» никогда не выигрывала ни в российский, ни в советский период своей истории. А это очень важная задача, поскольку, автор помнит, как «Синтез» завоевал бронзу чемпионата России 2004 года, что стало фундаментом для создания мощнейшей команды конца нулевых.

Также Белофастов отметил, что «У «Балтики» сплав воспитанников местных школ «Невская волна» и «Экран»: Тимофей Грачев, Святослав Денисов, Егор Емцев, Егор Кравченко, Сергей Сидоров, плюс мы начали привлекать в команду игроков 2004 года рождения, которые вполне вероятно выдвинутся в ближайшем будущем на первые роли в «Балтике».

Хозяева воды «Синтез» были на голову сильнее питерской «Балтики»

Это будущее ватерпольного Питера, а будущее казанского «Синтеза» — борьба за пятое место в поединках против подмосковного «Штурма-2002». Зато «настоящее» казанцев, как мы уже упоминали, очень ярко выглядело на старте полуфинала. К сожалению, полноценно не смог помочь своим партнерам по команде Даниил Пронин, заработавший три фола еще в середине второго поединка, но Шепелев (пять голов), Латыпов (четыре), и Эмиль Зиннуров, забросивший заключительный гол в матче, продемонстрировали мощь казанской школы водного поло. Стоит также отметить абсолютное преимущество хозяев воды на важнейшей позиции столба, хотя номинальный центрфорвард Сергей Лисунов отличился только однажды. Зато много раз с этой позиции забивали игроки других амплуа.

Южное дерби соседей и даже родственников

А начался пятничный вечер с южного дерби Астрахани и Волгограда, команд, которые борются друг с другом на уровне футбола в ФНЛ, гандбола в мужской и женской Суперлигах, меряются силами и на воде, то логично для городов, омываемых Волгой и Каспийским морем. Более того, в водном поло это не просто соседи, тут есть родственные связи, поскольку в воротах Волгограда стоит Петр Федотов, а у Астрахани в площадке играет Василий Федотов.

Команды южные, а порядки местные, и перед полуфиналом гости послушали не только российский, но и татарстанский гимны, хотя для многих участников он был не чужим. Трое экс-казанцев (Буланаев, Закиров и Шайхутдинов) защищают цвета «Спартака», дуэт (Усов и Хазиахметов) выступают за Астрахань. Любопытно, что ТНВ организовало не только трансляцию чужого, казалось бы, матча, но и конферанс в исполнении Алмаза Гафиятова, и в этом плане зрителям повезло куда больше, чем, допустим, тем, кто будет смотреть розыгрыш Кубка Евразии среди женских команд. Руководство женских суперклубов России «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей и «Динамо Уралочки ЗМЗ» из Златоуста, которых ЛЕН вынуждена была отстранить от розыгрыша Лиги Чемпионов, оперативно заменили отмененные матчи специально придуманным Кубком Евразии (Златоуст, Челябинской области, как раз находиться на соседнем континенте). Не продумали только с комментатором Геннадием Орловым, который в последнее время откровенно утомляет на ТВ любителей волейбола.

В нынешнем сезоне регламент чемпионата напоминает розыгрыш Кубка страны, когда победитель определяется в одной игре, и дружина Дмитрия Стратана начала ее с места в карьер — 2:0. Владимиру Карабутову пришлось брать тайм-аут, чтобы вразумить своих подопечных, и это решение было принято не зря, слова дошли до игроков, которые уже к первому перерыву сумели выйти вперед — 3:2.

Болельщики команд отправились в фойе, чтобы стать соучастниками акции по сбору пластиковой посуды для переработки

В начале второго периода «аСТРАТАНцы» сравняли счет, и при счете — 4:4 уже их наставник Дмитрий Стратан вызвал подопечных на минутный разговор. В итоге к большому перерыву установился абсолютный паритет во всем, в счете, в количестве тайм-аутов, и болельщики команд отправились в фойе, чтобы стать соучастниками акции по сбору пластиковой посуды для переработки. Это проект компании СИБУР, который она проводит и в рамках сотрудничества с РФС «Чистый стадион», и в связке с Единой Лигой ВТБ в рамках баскетбольного Матча всех звезд.

Третий период стал решающим в определении будущего победителя, поскольку Волгоград забросил в нем два безответных гола. Гол в начале четвертого периода вселил было надежду на перелом, но затем «Спартак» отличился дважды, тем самым, оправдав логичность своего первого места по итогам регулярного чемпионата — 8:6.

Крик души о российском водном поло

Проведение «Финала Четырех» собрало в Казани большое количество ТОП-персон советского и российского водного поло. Корреспондент «Реального времени» на условиях анонимности выслушал практически крик души одного из легендарных в прошлом ватерполистов, где важна не личность говорившего, а сам смысл послания. Тем более, что временное отстранение нашего спорта от международных соревнований позволит, если не навести порядок в собственном хозяйстве, то, хотя бы осмыслить нынешнее положение дел.

Будущее казанского «Синтеза» — борьба за пятое место в поединках против подмосковного «Штурма-2002»

«Чемпионат России в нынешнем его состоянии слабый. В нем мало игр с серьезными соперниками, мы не играем с сильными командами на уровне сборных. Это очень плохо. Для Астрахани и Питера на этом этапе хорошо, что они играют с сильными командами уровня Казани и Волгограда, но для них необходимо играть с такими командами, как «Барселонетта», «Раднички», «Ференцварош» и так далее. Даже достаточно возрастной Игорь Плискевич, выступающий сейчас в чемпионате Хорватии, находится в конкурентной среде, когда его команда в Региональной Лиге, объединяющей команды Сербии, Хорватии, Черногории (во второй лиге еще и Боснии со Словенией), и чемпионате страны. Участие в двух таких турнирах гарантирует две серьезные игры в неделю. Эта каша, в которой варятся сильнейшие игроки, в итоге поднимает общий уровень. Но у российских клубов этого нет. «Синтез», который собрал в своих рядах костяк игроков национальной сборной, рано вылетел из еврокубков, «Спартак» Волгоград уже достаточно давно не участвует в международных турнирах, что также плохо. В итоге сборная страны в последний раз играла с сильными соперниками на турнире в Черногории, отборочном под Олимпиаду в Токио, а это было уже год тому назад».

Вспомните, сезон 2006-2007 годов, когда «Синтез» впервые стал чемпионом страны. Это был сезон, в котором выступали мощные «Штурм-2002» и московское «Динамо» с тремя сильнейшими легионерами в составах, плюс Волгоград, собравший костяк сборной страны, и «Синтез», объединивший сливки советской школы водного поло. Итогом такого противостояния были три сезона, когда «Синтез» вначале играл в финале Кубка ЛЕН Трофи, затем его выиграл, а затем этот успех повторил «Штурм-2002». А перед сборной, тем временем, стоит задача попадания на Олимпиаду 2024 года в Париж.

«Финал Четырех» чемпионата России по водному поло.

«Синтез», Казань — «Балтика», Санкт-Петербург — 16:5 (7:2, 3:1,1:1, 5:1).

«Спартак», Волгоград — «Динамо-СШОР», Астрахань — 8:6 (3:2, 1:2, 2:0, 2:2).

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Джаудат Абдуллин