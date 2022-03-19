На кону лидерство «Динамо» и надежды «Спартака» на спасение сезона

Прогноз 22-го тура РПЛ

В стартующем сегодня туре нас ожидают сразу три интригующих поединка с участием московских команд. У «Спартака» Паоло Ваноли задача выйти из турбулентности и начать наконец стабильно набирать очки — соперник позволяет. У «Динамо» на кону лидерство в РПЛ, но и опасность быть нагнанными ЦСКА тоже остается. Ну а ЦСКА попытается расквитаться с «Рубином» за поражение в первом туре. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз очередного тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» — ФК «Нижний Новгород»: Ваноли пора выходить на стабильность

Если не разбираться в ситуации, то вполне логично было бы без вопросов назвать «Спартак» безусловным фаворитом в матче с нижегородцами. Вот только пока совсем не хватает команде Паоло Ваноли стабильности. После уверенной победы над «Динамо» в РПЛ и над «Кубанью» в Кубке России случилась невнятная игра с «Краснодаром», который вынужден играть без своих легионеров. Хотя с итоговым результатом «красно-белые» остались не согласны. Вопросы к арбитрам у них остались вполне оправданно, но судейские ошибки никак не объясняют качество футбола, показанное московской командой.

«Нижний Новгород» лихо начал свой дебютный сезон в Премьер-лиге и в первом круге даже выдал ряд мощных матчей. Подопечные Александра Кержакова умудрились отцапать очки у «Сочи» (1:0), «Динамо» (2:1) и «Спартака» (2:1). Но чем дальше, тем хуже «Нижний Новгород» выглядит по сезону. В недавнем матче второго круга с «Динамо» команда Кержакова смотрелась совсем беспомощной. Лишь в последнем туре «Нижний Новгород» расписал нулевую ничью с «Уфой», вновь не забив ни одного мяча.

Сейчас волжане занимают лишь 11-е место в таблице с 23 очками в активе. До зоны переходных матчей всего три очка.

Прогноз «Реального времени»:

Несмотря на нестабильность «красно-белых», домашнее поле и злость за упущенный результат в прошлом туре должны сыграть на пользу «Спартаку». Команда Паоло Ваноли должна набирать важнейшие очки.



2:0 — победа «Спартака»

Домашнее поле и злость за упущенный результат в прошлом туре должны сыграть на пользу «Спартаку». Фото: spartak.com

ЦСКА — «Рубин»: «армейцы» будут мстить за первый круг

ЦСКА — безусловно лучшая команда нынешней весны. Команда Алексея Березуцкого прет бронебойной машиной, собирая все очки из возможных. У «армейцев» в последних пяти играх 15 очков — лучший показатель среди всех команд Премьер-лиги.

Более того, в пяти последних матчах ЦСКА пропустили всего 1 мяч — в предыдущем туре в матче с «Локомотивом». Кажется, слабых мест у «армейцев» сейчас просто нет.

Другое дело, «Рубин», теряющий своих легионеров по ходу второй части чемпионата и выступающий ни шатко-ни валко. А в гостевых играх казанцы и вовсе играют печально — за 11 туров было набрано 11 очков и пропущено 20 голов. За последние пять туров «Рубин» напропускал аж 10 мячей.

Не может похвастать чем-то выдающимся и атакующая линия «Рубина», если в составе нет новичка Виталия Лисаковича — на его счету пять голов, и только два — на счету остальных. Вот только белорусского нападающего в этом матче не будет — у него дисквалификация за красную карточку в игре с «Ростовом». А это еще больше срезает и без того не шибко высокий атакующий потенциал. Ведь у «ЦСКА» лучшая оборонительная линия в этом сезоне.

Прогноз «Реального времени»:

«Армейцы» остаются безоговорочным фаворитом матча, учитывая все потери «Рубина» — помимо Лисаковича он недосчитается и ушедших легионеров, а также Хвана Ин Бома, который никак не восстановится. Тем более никто не забыл, как ЦСКА досадно уступили команде Слуцкого в Казани, пропустив на последних минутах. Будут отыгрываться.



2:1 — победа ЦСКА

Московское «Динамо» еще не было так близко к лидерству в чемпионате, как сейчас –до лидирующего «Зенита» всего одна победа. Фото vk.com/fcdm_official

«Динамо» — ФК «Ростов»: на кону лидерство «бело-голубых»

Московское «Динамо» еще не было так близко к лидерству в чемпионате, как сейчас –до лидирующего «Зенита» всего одна победа. Однако и снизу поджимает набравший ход ЦСКА с его пятью победами подряд. Так что последнее, что сейчас нужно «бело-голубым» — это терять очки. Тем более в игре со «Спартаком» уже были упущены такие важные три очка.

«Динамовцы», как правило, очень удачно играют с командами из нижней части турнирной таблицы. Однако сейчас «Ростов» серьезно выделяется на фоне остальных аутсайдеров. За 20 матчей ростовские футболисты забили 32 гола, что всего лишь на 8 меньше, чем у «Динамо», сыгравшего 21 матч.

После возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина, ростовчане будто ожили. В прошлом туре неплохо выглядели в матче в Казани с «Рубином». И пусть не без странных судейских решений, но все же забили свои два мяча и увезли три очка. «Ростов» ожидаемо лучше задвигался на поле и комбинационного футбола стало больше.

Прогноз «Реального времени»:

Обе команды серьезно мотивированны — одним нужно обезопасить себя от зоны стыков и вылета, а у других на кону первая строчка и возможно первые золотые медали в российской истории «Динамо». Поставим на то, что в этой игре точно будут голы. Но «Динамо» ближе к победе.



2:1 — победа «Динамо».