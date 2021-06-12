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«Дойти до каждого хутора, отдельно стоящего дома — задача маловероятная и не имеет смысла»

00:00, 12.06.2021

В ООО «Газпром межрегионгаз» рассказали, как потратят полтриллиона рублей на социальную газификацию российских регионов.

«Дойти до каждого хутора, отдельно стоящего дома — задача маловероятная и не имеет смысла»
Фото: newprospect.ru

К 2025 году на газификацию России собираются потратить 526,1 миллиарда рублей собственных средств ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом поведал гендиректор компании Сергей Густов на большой пресс-конференции. А в 2020 году «Газпромрегионгаз» уже сформировал 67 региональных программ развития газоснабжения и газификации. Готовили эти программы при участии региональных властей: именно в регионах будут решать, какие населенные пункты технически можно и нужно подключать, а до какого отдаленного хутора вести трубу не имеет смысла.

128 млрд рублей «Газпром» вложит уже в 2021 году

В декабре 2020 года разработали и отдельный план-график на 2021 год — по нему сейчас и работают. И если всего «Газпром» планирует вложить в свою программу более полтриллиона рублей, то в одном только 2021 году на газификацию регионов потратят уже 128 млрд рублей. Совет директоров уже решил использовать для финансирования этой программы бессрочные облигации «Газпром-Капитала». Полностью газифицировать к 2025 году планируют 35 регионов России.

К 30 апреля была готова «дорожная карта» так называемой «социально-ориентированной газификации». И одним из важнейших блоков в ней был вопрос о том, чтобы ввести институт единого оператора газификации (в каждом из 67 регионов). А еще, как рассказал Густов, прямо сейчас совершенствуют законодательство, для того чтобы упростить работы по газоснабжению и газификации. В-третьих, «Газпром» продолжает пытаться повысить безопасность газа в быту за счет автоматизации. И, в-четвертых, газовики активно цифровизуют свои услуги:

— Это касается внедрения интеллектуальных систем учета газа, онлайн-оплаты, личных кабинетов. Сейчас у нас уже заведено 31,68 млн электронных лицевых счетов потребителей. Чтобы данные учитывались автоматически, чтобы человеку было легко и удобно платить. В сотрудничестве с банками и телекоммуникационными компаниями эти вопросы решаем. Недавно на ПМЭФ-2021 «Газпром межрегионгаз» подписал соглашение с «Газпромбанком» и «Ростелекомом». Почти во все населенные пункты проведут оптоволоконную связь, и у каждого жителя РФ будет установлен интеллектуальный автоматизированный узел учета газа. Так мы будем собирать показания о расходе газа. Для жителя это должен быть простой сервис, где он будет видеть, как газопотребление в этом году отличается от предыдущего: может, поэкономить тепло надо, дверь закрыть? Хотим сделать сервис простым и понятным, чтобы человек знал, что он потребил и за что ему нужно заплатить.

Полностью газифицировать к 2025 году планируют 35 регионов России. Фото: park72.ru

Магистраль — за счет «Газпрома», котел — за счет жителей

Схема подводки газа в регионах будет следующей.

  1. Строить магистральные газопроводы, газопроводы-отводы ГРС и межпоселковые газопроводы будет ПАО «Газпром» (в это и будет вложено 526 млрд рублей).
  2. Внутрипоселковые газопроводы до границ участка граждан будет доводить единый оператор газификации (так называемая «последняя миля»).
  3. Наконец, за проведение газопровода внутри дома заплатят сами граждане. А еще купят котел, бойлер, батареи, плиты и тому подобное.

Отдельно Густов остановился на бесплатной для потребителя догазификации. До 1 января 2023 года планируется довести газопроводы более чем до 1,5 млн российских домовладений — в тех населенных пунктах, где газификация уже проведена. В мае 2020 года Минэнерго вместе с «Газпромом» и региональными властями уже собирали и уточняли информацию об объеме догазификации.

— Буквально ногами прошли по всем газифицированным пунктам, подсчитали число домовладений, попадающих в эту программу. Всего мы насчитали более полутора миллионов таких домовладений, — сообщил Густов.

За проведение газопровода внутри дома заплатят сами граждане. Фото: szgaz.ru

8 тысяч километров бесхозных газопроводов

За тем, как идет программа, можно сейчас наблюдать в «прямом эфире». Если внимательно посмотреть на сайт, то программа коснется и ряда поволжских регионов: Кировской области, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Саратовской области, Башкортостана, Пермского края.

Уровень газификации РФ к 2026 году должен достичь 74,7%. Напомним, что, помимо «Газпрома», в ряде регионов есть и независимые газовые поставщики, поэтому о 100% газификации в компании и не говорят.

Только в 2021 году 65,4 тысячи домовладений в регионах РФ получат возможность подключиться к газу. Для сравнения: в предыдущую пятилетку (2016—2020 гг.) в программе газификации участвовало 69 регионов, уровень газификации к 2021 году был доведен до 71,4%.

Одновременно «Газпром» будет решать проблему бесхозных газопроводов: таковых сегодня в России около 8 тысяч километров (всего же газораспределительная сеть протянулась на 960 тысяч километров). В 2020 году, например, 1,2 тысячи км бесхозных газопроводов были в итоге оформлены в муниципальную собственность.

Бесхозных газопроводов сегодня в России около 8 тысяч километров. Фото: evo-rus.com

К 2026 году Россия будет потреблять на 7,5% газа больше

— Мы видим сегодня высокий спрос на газ внутри страны. По нашим предварительным оценкам, вследствие реализации программы в ближайшие пять лет потребление газа вырастет на 18 млрд кубометров, или на 7,5% к текущему потреблению, — предсказал Густов.

Пока неизвестна цена подключения граждан по программе «догазификации», окончательно среднюю стоимость «Газпром» посчитает после того, как до 1 июля регионы предоставят свои предложения по дополнительным источникам финансирования своих мероприятий. При этом в «Газпром межрегионгаз» обещают, что «социальную газификацию» в регионах проведут, независимо от того, сколько они задолжали газовикам. Тем более, уверяют в компании, в 2020 году Россия платила за газ почти в стопроцентных объемах.

— Поднабрали долги только по категории населения, но это понятно: была пандемия. Но в 1 квартале 2021 года оплата уже выправилась и по этой категории. И нет связи программы с оплатой от регионов. У нас все контракты по соцгазификации заключены, выбраны уже генподрядчики, работа по строительству газопроводов ведется. В скором времени мы определим метраж проводки газопровода до каждого из 1,5 млн домовладений, там разное расстояние может быть — и 30, и 100 метров. Тогда уже выйдем на удельную стоимость одного подключения, — рассказал Сергей Густов.

Теплоснабжающие организации даже оплатили поставки газа более чем на 100%, рассказал он: не только покрыли текущие платежи, но и частично погасили задолженность населения. А вот среди регионов-должников Сергей Густов назвал и два субъекта ПФО — это Самарская и Саратовская области.

В 2020 году Россия платила за газ почти в стопроцентных объемах. Фото: baltgazservice.ru

За что заплатит среднестатистический домовладелец?

Впрочем, есть проблема — гражданам придется платить за проведение трубы по территории участка. В «Газпром межрегионгаз», впрочем, уверяют, что это не будет разорительно. Тем более что от границ участка до дома расстояние редко превышает расстояние в 5 метров. А сама организация уверяет, что не в состоянии самостоятельно строить трубопроводы по частной земле: это вопрос «всегда сложный».

Но рассматривается вопрос о том, чтобы доводить трубу до дома за счет региональных бюджетов. Тем более что в некоторых субъектах РФ этот вопрос уже решен для малоимущих граждан и других льготных категорий населения: там 100% прокладки газовой трубы по огороду компенсируют за деньги региона.

— Можно примерно представить затраты жителей по газификации — им нужно будет купить котел, газовую плиту, наверное, батареи, бойлер. И это будут основные средства, которые потребуются потратить человеку, чтобы получить блага от пользования природным газом. Потому что труба в 3—5 метров — это будут совсем небольшие деньги, 5—10% от всего объема затрат.

В числе прочих уникальных возможностей сэкономить Густов сообщил о линейке газпромовских газовых котлов и плит. Они, по его словам, «высококлассные», а стоят «очень недорого». Их и будут предлагать населению газораспределительные организации (выполняя таким образом еще и роль менеджера по продажам для соседа по холдингу).

Некоторые населенные пункты программа обойдет стороной: это могут быть места, куда трубу провести технически невозможно. Фото: tamlife.ru

Двадцатикилометровая ветка ради 3—5 домов?

Среди всеобщего благолепия встал и неудобный вопрос. Все-таки некоторые населенные пункты программа обойдет стороной. И вот почему: это могут быть места, куда трубу провести технически невозможно. Или же куда «ради 3—5 домов» приходится вести ветку в 20 километров. Определять техническую возможность будет каждый регион в отдельности, составляя предварительно так называемый топливно-энергетический баланс региона.

— Быть может, в некоторых пунктах для целей приготовления пищи привезти пропан-бутановую смесь проще? Мы же говорим о технически возможной газификации. Дойти до каждого хутора, отдельно стоящего дома — задача маловероятная и не имеет смысла, должна быть разумность какая-то! — заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Сергей Афанасьев
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