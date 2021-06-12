«Дойти до каждого хутора, отдельно стоящего дома — задача маловероятная и не имеет смысла»

В ООО «Газпром межрегионгаз» рассказали, как потратят полтриллиона рублей на социальную газификацию российских регионов.

К 2025 году на газификацию России собираются потратить 526,1 миллиарда рублей собственных средств ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом поведал гендиректор компании Сергей Густов на большой пресс-конференции. А в 2020 году «Газпромрегионгаз» уже сформировал 67 региональных программ развития газоснабжения и газификации. Готовили эти программы при участии региональных властей: именно в регионах будут решать, какие населенные пункты технически можно и нужно подключать, а до какого отдаленного хутора вести трубу не имеет смысла.

128 млрд рублей «Газпром» вложит уже в 2021 году

В декабре 2020 года разработали и отдельный план-график на 2021 год — по нему сейчас и работают. И если всего «Газпром» планирует вложить в свою программу более полтриллиона рублей, то в одном только 2021 году на газификацию регионов потратят уже 128 млрд рублей. Совет директоров уже решил использовать для финансирования этой программы бессрочные облигации «Газпром-Капитала». Полностью газифицировать к 2025 году планируют 35 регионов России.

К 30 апреля была готова «дорожная карта» так называемой «социально-ориентированной газификации». И одним из важнейших блоков в ней был вопрос о том, чтобы ввести институт единого оператора газификации (в каждом из 67 регионов). А еще, как рассказал Густов, прямо сейчас совершенствуют законодательство, для того чтобы упростить работы по газоснабжению и газификации. В-третьих, «Газпром» продолжает пытаться повысить безопасность газа в быту за счет автоматизации. И, в-четвертых, газовики активно цифровизуют свои услуги:

— Это касается внедрения интеллектуальных систем учета газа, онлайн-оплаты, личных кабинетов. Сейчас у нас уже заведено 31,68 млн электронных лицевых счетов потребителей. Чтобы данные учитывались автоматически, чтобы человеку было легко и удобно платить. В сотрудничестве с банками и телекоммуникационными компаниями эти вопросы решаем. Недавно на ПМЭФ-2021 «Газпром межрегионгаз» подписал соглашение с «Газпромбанком» и «Ростелекомом». Почти во все населенные пункты проведут оптоволоконную связь, и у каждого жителя РФ будет установлен интеллектуальный автоматизированный узел учета газа. Так мы будем собирать показания о расходе газа. Для жителя это должен быть простой сервис, где он будет видеть, как газопотребление в этом году отличается от предыдущего: может, поэкономить тепло надо, дверь закрыть? Хотим сделать сервис простым и понятным, чтобы человек знал, что он потребил и за что ему нужно заплатить.

Полностью газифицировать к 2025 году планируют 35 регионов России. Фото: park72.ru

Магистраль — за счет «Газпрома», котел — за счет жителей

Схема подводки газа в регионах будет следующей.

Строить магистральные газопроводы, газопроводы-отводы ГРС и межпоселковые газопроводы будет ПАО «Газпром» (в это и будет вложено 526 млрд рублей). Внутрипоселковые газопроводы до границ участка граждан будет доводить единый оператор газификации (так называемая «последняя миля»). Наконец, за проведение газопровода внутри дома заплатят сами граждане. А еще купят котел, бойлер, батареи, плиты и тому подобное.

Отдельно Густов остановился на бесплатной для потребителя догазификации. До 1 января 2023 года планируется довести газопроводы более чем до 1,5 млн российских домовладений — в тех населенных пунктах, где газификация уже проведена. В мае 2020 года Минэнерго вместе с «Газпромом» и региональными властями уже собирали и уточняли информацию об объеме догазификации.

— Буквально ногами прошли по всем газифицированным пунктам, подсчитали число домовладений, попадающих в эту программу. Всего мы насчитали более полутора миллионов таких домовладений, — сообщил Густов.

За проведение газопровода внутри дома заплатят сами граждане. Фото: szgaz.ru

8 тысяч километров бесхозных газопроводов

За тем, как идет программа, можно сейчас наблюдать в «прямом эфире». Если внимательно посмотреть на сайт, то программа коснется и ряда поволжских регионов: Кировской области, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Саратовской области, Башкортостана, Пермского края.



Уровень газификации РФ к 2026 году должен достичь 74,7%. Напомним, что, помимо «Газпрома», в ряде регионов есть и независимые газовые поставщики, поэтому о 100% газификации в компании и не говорят.

Только в 2021 году 65,4 тысячи домовладений в регионах РФ получат возможность подключиться к газу. Для сравнения: в предыдущую пятилетку (2016—2020 гг.) в программе газификации участвовало 69 регионов, уровень газификации к 2021 году был доведен до 71,4%.

Одновременно «Газпром» будет решать проблему бесхозных газопроводов: таковых сегодня в России около 8 тысяч километров (всего же газораспределительная сеть протянулась на 960 тысяч километров). В 2020 году, например, 1,2 тысячи км бесхозных газопроводов были в итоге оформлены в муниципальную собственность.

Бесхозных газопроводов сегодня в России около 8 тысяч километров. Фото: evo-rus.com

К 2026 году Россия будет потреблять на 7,5% газа больше

— Мы видим сегодня высокий спрос на газ внутри страны. По нашим предварительным оценкам, вследствие реализации программы в ближайшие пять лет потребление газа вырастет на 18 млрд кубометров, или на 7,5% к текущему потреблению, — предсказал Густов.

Пока неизвестна цена подключения граждан по программе «догазификации», окончательно среднюю стоимость «Газпром» посчитает после того, как до 1 июля регионы предоставят свои предложения по дополнительным источникам финансирования своих мероприятий. При этом в «Газпром межрегионгаз» обещают, что «социальную газификацию» в регионах проведут, независимо от того, сколько они задолжали газовикам. Тем более, уверяют в компании, в 2020 году Россия платила за газ почти в стопроцентных объемах.



— Поднабрали долги только по категории населения, но это понятно: была пандемия. Но в 1 квартале 2021 года оплата уже выправилась и по этой категории. И нет связи программы с оплатой от регионов. У нас все контракты по соцгазификации заключены, выбраны уже генподрядчики, работа по строительству газопроводов ведется. В скором времени мы определим метраж проводки газопровода до каждого из 1,5 млн домовладений, там разное расстояние может быть — и 30, и 100 метров. Тогда уже выйдем на удельную стоимость одного подключения, — рассказал Сергей Густов.

Теплоснабжающие организации даже оплатили поставки газа более чем на 100%, рассказал он: не только покрыли текущие платежи, но и частично погасили задолженность населения. А вот среди регионов-должников Сергей Густов назвал и два субъекта ПФО — это Самарская и Саратовская области.

В 2020 году Россия платила за газ почти в стопроцентных объемах. Фото: baltgazservice.ru

За что заплатит среднестатистический домовладелец?

Впрочем, есть проблема — гражданам придется платить за проведение трубы по территории участка. В «Газпром межрегионгаз», впрочем, уверяют, что это не будет разорительно. Тем более что от границ участка до дома расстояние редко превышает расстояние в 5 метров. А сама организация уверяет, что не в состоянии самостоятельно строить трубопроводы по частной земле: это вопрос «всегда сложный».

Но рассматривается вопрос о том, чтобы доводить трубу до дома за счет региональных бюджетов. Тем более что в некоторых субъектах РФ этот вопрос уже решен для малоимущих граждан и других льготных категорий населения: там 100% прокладки газовой трубы по огороду компенсируют за деньги региона.

— Можно примерно представить затраты жителей по газификации — им нужно будет купить котел, газовую плиту, наверное, батареи, бойлер. И это будут основные средства, которые потребуются потратить человеку, чтобы получить блага от пользования природным газом. Потому что труба в 3—5 метров — это будут совсем небольшие деньги, 5—10% от всего объема затрат.

В числе прочих уникальных возможностей сэкономить Густов сообщил о линейке газпромовских газовых котлов и плит. Они, по его словам, «высококлассные», а стоят «очень недорого». Их и будут предлагать населению газораспределительные организации (выполняя таким образом еще и роль менеджера по продажам для соседа по холдингу).

Некоторые населенные пункты программа обойдет стороной: это могут быть места, куда трубу провести технически невозможно. Фото: tamlife.ru

Двадцатикилометровая ветка ради 3—5 домов?

Среди всеобщего благолепия встал и неудобный вопрос. Все-таки некоторые населенные пункты программа обойдет стороной. И вот почему: это могут быть места, куда трубу провести технически невозможно. Или же куда «ради 3—5 домов» приходится вести ветку в 20 километров. Определять техническую возможность будет каждый регион в отдельности, составляя предварительно так называемый топливно-энергетический баланс региона.

— Быть может, в некоторых пунктах для целей приготовления пищи привезти пропан-бутановую смесь проще? Мы же говорим о технически возможной газификации. Дойти до каждого хутора, отдельно стоящего дома — задача маловероятная и не имеет смысла, должна быть разумность какая-то! — заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».