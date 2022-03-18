Горячее сердце индивидуального дома

Какие бывают котлы для индивидуального дома и по каким критериям их выбирать

Самый дешевый способ отопления дома на сегодняшний момент — от магистрального газопровода. Поэтому “сердце дома” — газовый котел, от которого тепло и распространяется по всему дому. Купить котел можно сегодня на каждом шагу, в силу широкой популярности на рынке представлен широкий ассортимент этих приборов. С одной стороны, изобилие — это хорошо. С другой, оно ввергает в смятение неопытного домовладельца. Какой выбрать? Какие критерии использовать? На чем можно сэкономить, а где компромисс неуместен? Попробуем разобраться вместе.

Сколько контуров брать будете?

Бытовые газовые котлы бывают одноконтурные и двухконтурные.

Одноконтурный газовый котел призван только обогревать дом. Он сконструирован на основе пластинчатого теплообменника, который и нагревает жидкость, циркулирующую в системе отопления, до заданной температуры. Она нагревается в результате сгорания газо-воздушной смеси, двигается по трубам, радиаторам, отдает тепло, остывая, возвращается в теплообменник — а там снова нагревается, и цикл продолжается. Одноконтурный газовый котел устроен довольно просто, вполне надежен (если куплен у надежного поставщика и сделан заслуживающим доверие производителем), но он не выполняет важной функции — не обеспечивает дом горячей водой. Поэтому если котел планируется одноконтурный, то придется потом отдельно покупать водонагреватель или бойлер косвенного типа.

Двухконтурный газовый котел, как следует из его названия, и дом отапливает, и горячую воду обеспечивает. В его конструкции присутствует еще и вторичный пластинчатый теплообменник — предназначенный для горячего водоснабжения. Как только в каком-то из санузлов открывается кран горячей воды, котел автоматически переключается на режим ее нагрева (так что на это время отапливать помещение прекращает).

Двухконтурные котлы — это удобно, но некоторые пользователи совершенно сознательно выбирают конструкцию формата “одноконтурный котел + газовая колонка”. Почему? Да просто чинить оборудование двухконтурного котла, когда вторичный теплообменник ломается, получается примерно по такой же цене, что и покупать новую газовую колонку. А значит, периодически менять колонки получается выгоднее и проще.

Но если семья большая и водоразборных точек много, то производительности колонки может и не хватить, а значит, надо будет думать об усложнении системы (например, купить бак косвенного нагрева).

Фото onclimat.ru

А энергоэффективность какая?

Разные котлы имеют разную энергоэффективность и КПД.

Конвективные котлы — самая часто встречающаяся разновидность котлов, которые ставят наши соотечественники в индивидуальные дома. Такой газовый котел работает на самой малой теплоте сгорания: пламя горелки греет теплоноситель, а дымовые газы уходят на улицу по дымоходу. Подобная конструкция считается самой бюджетной, а КПД ее никогда не превышает 98%. Впрочем, чаще КПД колеблется между 92% и 95%.

Конденсационные газовые котлы используют не только тепло, которое образуется в процессе сгорания топлива (низшая теплота сгорания), но и тепло от конденсации паров продуктов сгорания (высшая теплота сгорания). Происходит это так: сначала теплоноситель нагревается напрямую от пламени горелки, а потом остаточное тепло отбирается и в процессе охлаждения продуктов горения. А значит, средний КПД подобных приборов приближен к 100%.

Второй тип котлов используется на нашем рынке существенно реже — в первую очередь, потому что они дороже.

На пол или на стену?

В зависимости от способа монтажа, домашние газовые котлы делятся на напольные и настенные.

Напольные котлы большие и тяжелые, особенно если у них чугунный теплообменник. Под них желательно выделять отдельную котельную. Правда, если мощность агрегата меньше или равна 60 кВт, его можно поставить, например, на кухне. У напольных котлов открыта камера сгорания — а значит, нужно будет обустраивать дымоход. Преимущество напольного котла — долгий срок службы (до 25 лет). Еще один плюс подобных агрегатов — большая мощность (такого хватит даже на самый большой дом). Кроме того, одноконтурный напольный котел энергонезависимый — на тепловом режиме в доме не скажется отключение электричества, если оно произойдет. В качестве недостатков обычно упоминают сниженный КПД (который редко бывает выше 90%).

Настенные котлы для небольших домов выбирают чаще: отдельное помещение под них не требуется, а приятный дизайн современных моделей позволяет не упрятывать их в шкафы. У настенных котлов может быть приличная мощность — даже на 300-метровый дом дорогого настенника хватит. А вот срок службы, по сравнению с напольниками, у них невелик — если за ними хорошо ухаживать, они проработают до 15 лет. А еще их надо защищать от перепадов напряжения. Если котел двухконтурный, его надо беречь от жесткой воды — для Татарстана это особенно актуально. Даже после фильтрации и умягчения воду из артезианских скважин наших известняковых холмов не рекомендуется “кипятить” в котле — выставляйте температуру пониже, иначе накипь не позволит ему проработать положенное количество лет.

Фото teplogid.ru

А тяга?

Горение газа обязательно требует воздуха. Котлы бывают с естественной и принудительной тягой.

Если тяга естественная, то у котла есть атмосферная горелка и открытая камера сгорания. Кислород для горения поступает прямо из комнаты. А значит, в помещении, где стоит котел, должна быть хорошая вентиляция, чтобы внутри котла топливо горело, а не тлело. Котел с естественной тягой дешевле, он устроен проще.

А вот в котле с принудительной тягой камера сгорания закрыта, в нем работает наддувная горелка. Воздух приходит с улицы по коаксиальному дымоходу (мы рассматривали их устройство несколько месяцев назад). Поскольку воздух не станет поступать в котел по собственному желанию, а отходящие газы не решат удаляться, то в котле устанавливается система вентиляции с турбонаддувом (а стало быть, такой агрегат производит определенный шум). Подобная техника гораздо дороже, зато она безопасна с точки зрения угарного газа.

Какая нужна мощность?

Мощность газового котла, которую нужно выбрать, вам поможет подсчитать ваш подрядчик или, на худой конец, консультант торговой организации, который продаст вам аппарат. Если брать средние рекомендации, то на каждые 10 квадратных метров дома в наших климатических условиях рекомендуют закладывать 1 кВТ мощности котла. К этому прибавьте в запас еще около 10%.

Правда, многие пользователи советуют на такие расчеты не полагаться и всегда исходить из теплотехнических расчетов — то есть из того, как хорошо дом держит тепло. Тому, как подсчитывать тепловые потери дома и подбирать мощность отопительных приборов, мы посвятим отдельную статью.