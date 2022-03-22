«Люди переключились на золото» — россияне массово скупают золотые слитки

Финансисты — о возросшем спросе населения на драгметаллы и его влиянии на российскую экономику

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне в течение 2022 года смогут покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту. По наблюдениям специалистов в банковской сфере, спрос на золото с начала марта, когда для физлиц отменили НДС при скупке металла, значительно возрос. Какие преимущества и риски для населения несет в себе такой способ хранения накоплений в золотых слитках — в материале «Реального времени».

Население ищет какие-то новые активы

Банк России сообщил о приостановке покупки золота у банков из-за высокого спроса на металл со стороны населения. Ранее ЦБ покупал слитки у российских кредитных организаций для пополнения золотовалютных резервов страны. Кроме того, власти страны отменили НДС для физлиц при скупке золота.

Как подтвердили «Реальному времени» в крупных банках, спрос на золото у россиян действительно вырос, точных показателей еще нет — данные подсчитывают. Впрочем, по мнению банковских экспертов, причину повышенного внимания населения к золоту следует искать не только в отмене НДС.

— Мне кажется, что отмена НДС является в данном случае поддерживающей мерой. Но она не является основным фактором возросшего интереса к золоту. Основная причина роста спроса на золото — заморозка валютных вкладов. Возможности покупать валюту и в период высокой инфляции зарабатывать на движении валютного курса сейчас ограничены, финансовый рынок тоже закрыт. И население ищет какие-то новые активы. Золотые слитки в этом смысле являются бенефициарами заморозки валютных вкладов и закрытия финансовых рынков, — рассказала «Реальному времени» главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

По мнению другого экономиста, генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, спрос на золото среди населения вырос из-за невозможности вложиться в альтернативные варианты:

— Золото стало рассматриваться в качестве альтернативы всем другим инвестициям, если мы говорим о небольших и средних суммах, для которых остальные формы инвестирования стали либо недоступны, либо существенно менее привлекательны или рискованны. Плюс на этом фоне произошла отмена НДС. Люди, вместо того, чтобы искать валютные активы, теперь переключились на золото. Все сказалось. Если бы не было ограничений на валютные операции и других факторов — спрос на золото был бы меньше.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в свою очередь подчеркивает, что вложения в золото — один из способов спасения сбережений:

— Какие причины активизации спроса на золото? Во-первых, запрет на продажу банками наличной иностранной валюты населению. Во-вторых, введение комиссии на операции по продаже брокерами иностранной валюты физическим лицам сначала 30%, а затем снижение до 12%. В-третьих, закрыт фондовый рынок. В-четвертых, освобождение от НДС операций по продаже банками слитков драгметаллов физлицам. В-пятых, состоятельные люди выводили активы за рубеж, теперь это и сложно, и опасно. Основная же причина — люди пытаются спасти свои сбережения в условиях нового кризиса. Золото традиционно является инструментом сохранения стоимости, щитом от инфляции. Спектр пользующихся доверием и доступных инвестиционных инструментов сузился, соответственно, расширился спрос на инструменты из оставшихся сегментов.

Слитки в сейфе или металлические счета?

Однако эксперты предупреждают, что у вложения в золото есть немало и недостатков. Даже несмотря на отмену НДС хозяину слитков придется столкнуться с рядом трудностей, понести немало расходов, так что если цель — заработать на вложении, золото не лучший вариант.

— Основная цель покупки золота — сохранить деньги. У золота есть и определенные проблемы. Во-первых, издержки хранения, да и преступники могут активизироваться. Во-вторых, относительно низкая ликвидность. Продажа золотого слитка — целое дело. Каждый раз придется проводить проверку, что это золото, а не позолоченная сталь, — отметил Максим Осадчий.

Хранить большое количество слитков без надежной охраны — это значительный риск. Специалисты отмечают, что из банков могут происходить утечки информации относительно владельцев золота. Если же хозяин решит оставить слитки в банке — придется заплатить за его хранение. Аренда маленькой ячейки объемом до 15 000 куб. см в год обойдется более чем в 13 тысяч рублей, а если ячейка будет вдвое больше — отдать придется около 18 тысяч.

Павел Самиев заметил, что можно попытаться заработать на колебании курса золота, однако предугадать его непросто:



— Рынок золота подвержен достаточно сильным колебаниям. Если посмотреть за последний год, два, три — там действительно были движения вверх и вниз. Понятно, что сейчас многие рассматривают золото как альтернативу валюте и другим инструментам, чтобы с большей вероятностью защититься от роста рублевой инфляции, нежели как на актив, который принесет высокую доходность. Хотя, возможно, на фоне всех сегодняшних факторов золото может показать устойчивый рост стоимости. Однако рыночный риск, безусловно, присутствует.

По мнению Максима Осадчего, держать небольшую часть средств в золоте нужно в целях сохранения активов, а вот металлических счетов в банках лучше избегать:

— Многие годы рекомендую 5-10% ваших активов держать именно в металлическом золоте или других драгоценных металлах (например, платина, палладий). Это полезный и достаточно надежный антикризисный инструмент, способный защитить от инфляции и девальвации. Хотя золото тоже подвержено относительно сильным ценовым колебаниям. Обнаружение крупных месторождений или применение новых технологий добычи иногда приводило к обвалу цен на золото. Но этим риском на ближайшие 2-3 года можно пренебречь. Не рекомендую металлический счет: он не застрахован АСВ, проценты не приносит, лучше предпочесть ему обыкновенный депозит. И он точно не выполнит своего основного предназначения: сохранить ваши активы в случае финансовой катастрофы.

«Оказывается сдерживающее влияние на курсы доллара и евро»

Интерес населения к приобретению золотых слитков оказал влияние и на экономику страны в целом, подчеркнули эксперты. Павел Самиев отметил, что приобретение металлов стало фактором, который сдерживает курсы доллара и евро:

— Спрос на золото снижает спрос на ту же валюту, так как люди, планировавшие вложиться в валюту, переключаются на золото. Для этого и произошла отмена НДС. Оказывается сдерживающее влияние на курсы доллара и евро.

Павел Самиев отметил, что приобретение металлов стало фактором, который сдерживает курсы доллара и евро. Фото pixabay.com

Другой собеседник издания обратил внимание, что политика Банка России в последние годы и текущая ситуация могут способствовать возврату к золотому стандарту:

— В начале эпидемии с 1 апреля 2020 года ЦБ приостановил покупку золота у банков. Возобновил покупку с 28 февраля 2022 года, но с 15 марта опять приостановил. Спрос на золото со стороны населения резко вырос, производители наращивают объемы производства. Обсуждается создание рубля, привязанного к золоту, возврат к золотому стандарту. Центральный банк накопил золото на 132 миллиарда долларов в своих хранилищах. Этот запас мог бы служить обеспечением нового червонца, — считает Максим Осадчий.