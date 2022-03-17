Строительство парков и скверов в Татарстане продолжится

Сейчас власти Татарстана спешно ищут аналоги западного оборудования в Азии, российских регионах и внутри республики

Фото: Анна Сейтумерова

Разговоры о возможном сокращении каких-то строительно-инфраструктурных программ в Татарстане республиканский Минстрой назвал фейками. По его данным, оснований для роста себестоимости строительных материалов нет. Правда, изменения все равно будут: для замены западного оборудования ищут аналоги в азиатских странах, российских регионах и даже внутри самого Татарстана. Подробнее о том, какие проекты в районах РТ в этом году сдадут, какие только начнут, а какие сдать не успеют, — в материале «Реального времени».

«Мы во всеоружии работаем с подрядными организациями и населением»



Как рассказал сегодня первый замминистра строительства Татарстана Алексей Фролов, оперативный штаб министерства на этой неделе собирался уже три раза. На его заседаниях в первую очередь обсуждались текущие изменения в ценовой конъюнктуре — напомним, в Минстрое Татарстана считают рост цен на стройматериалы неоправданным и «спекулятивным». Однако все проекты будут реализовываться в 2022 году «однозначно».

— Напротив, мы во всеоружии работаем с подрядными организациями и населением, чтобы принять решения и быстрее начать реализацию текущих проектов и планировать на перспективу, — заявил замминистра.

Фото: tatarstan.ru

При этом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Татарстане работают только в общественных пространствах, так как дворовые территории будут обустраиваться по отдельной республиканской программе. Ежегодно на эти задачи выделялось 8 млрд рублей (на реконструкцию 1000 дворов в год), в 2022-м финансирование увеличили до 9 миллиардов.

На реконструкцию очистных сооружений Казани в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги», как и запланировано, выделят 6 млрд рублей. На строительство нового водозабора в Нурлате потратят в 2022 году 200 млн рублей, всего лимит финансирования по нему составит 930 млн рублей. Еще 3 млрд рублей пойдут на капремонт школ в этом году.

— Все проекты будут реализовываться в рамках запланированных лимитов финансирования. А то гуляют фейки… Идут спекулятивные моменты по материалам. Эти вопросы надо пресекать. Внутри российского рынка энергоносители не выросли! Факторов, чтобы росла себестоимость [стройматериалов и оборудования], — нет! Те позиции, что надо заместить по импорту, дадут шанс нашему бизнесу сейчас выстрелить и войти в рынок. Потребность у нас большая, — подчеркнул первый замминистра строительства Татарстана.

Азия, Россия, Татарстан — где будут искать замену западному оборудованию

Впрочем, Фролов отметил, что власти Татарстана сейчас ищут альтернативы поставкам зарубежного оборудования из западных стран, наложивших на РФ санкции. В частности, для строительства медицинского кластера и для капитального ремонта очистительных сооружений (речь в первую очередь идет о насосном оборудовании).

— По медицинскому оборудования сейчас коллеги [из Минздрава Татарстана] отрабатывают на азиатском рынке, смотрят новые разработки. По насосам — ориентируемся на отечественное оборудование, его очень много, в том числе и в Татарстане. Думаю, связи все восстановятся. И возможно, увеличим гарантийный срок, чтобы выросло качество оборудования. Лифты в РФ разрабатываются, траволаторы (вид эскалаторов в ТЦ) — тоже в РФ. Объекты автоматизации и электроники идут азиатского производства. Есть вопросы по обслуживанию уже приобретенных механизмов — это краны, автомобили, произведенные за рубежом. Подрядчики ищут сейчас варианты, — рассказал чиновник.

2,6 млрд рублей пойдут на реализацию почти 70 проектов по общественным пространствам в Татарстане

Всего в 2022 году запланирована реализация 67 объектов по линии нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2,6 млрд рублей, правда, строить будут только 65. По двум речь идет об «опережающем проектировании» в силу сложности проектов: это пляж в Менделеевске и завершение благоустройства каскада прудов в Бугульме, объяснила руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, все эскизные проекты по развитию городской среды готовы. Ключевым объектом она назвала парк «Салават купере» за 500 млн рублей, который начали строить еще в 2021 году. В 2022 году его планируют завершить, а в конце августа уже открыть — как все казанские объекты в принципе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проекты эти были представлены мэру Казани Ильсуру Метшину. Он попросил увеличить озеленение, и в итоге они ушли на доработку. В фонде уверены, что озеленение будет «полноценным, парковым». Из них Зиннатуллина выделила скверы: Аллею ветеранов войны и сквер по улице Академика Парина.

Какие проекты в районах Татарстана сдадут, какие только начнут, а какие сдать не успеют

Немалое число проектов будет реализовано в районах Татарстана. Разберем по пунктам.

Начнут строить внутриквартальный бульвар в микрорайоне «Западные ворота» в Альметьевске — его хотят сдать в 2024 году. В 2022 году обещают завершить благоустройство экстрим-зон: это экстрим-парк «Айда» в Нижнекамске и экстрим-парк в Лаишево. Продолжат реализовывать комплексное благоустройство проспекта Химиков в Нижнекамска — правда, сдать его в 2022 году не успеют. В 2022 году все-таки завершат работы на улице Большой в Арске в стиле «татарской идентичности». В этом году обещают завершить строительство парка «Березовая роща» в Зеленодольске. В Нижнекамске будет начато благоустройство Святого ключа — в стиле дома купцов Стахеевых, который не сохранился к настоящему времени. Построят и новый парк «Георгиевский» в Елабуге, работы стартовали еще в прошлом году.

Отдельный блок проектов касается малых городов Татарстана. Среди них, во-первых, набережная в Кукморе — там в числе прочего соединили две части города пешеходными маршрутами через реку Нурминку. Во-вторых, туристический проект в Камском Устье, в рамках которого построили лестницу для безопасного спуска к набережной, сейчас работы продолжатся на горе Лобач. В-третьих, работы пройдут и на набережной реки Вятки в Мамадыше:

— Мамадыш — один из самых экологически чистых районов в Татарстане. Город долго работал, чтобы восстановить пруд у сахарного завода. Там теперь нет стоков, пруд очищен, — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Какие малые города Татарстана могут получить от федералов от 50 до 70 млн рублей каждый, на что потратить



Всего малые города получат 2 млрд рублей грантовой федеральной поддержки (не считая 500 млн рублей из республиканского бюджета), дополнительно в 2022 году будут реализовывать еще шесть «исторических концепций» в малых городах:

Агрыз может получить грант на 50 млн рублей на завершение благоустройства улицы Маркса. Арск — 70 млн рублей на работы у своего железнодорожного вокзала. Бавлы — 70 млн рублей на обеспечение каждого района города центральным общественным пространством. Кукмор — 50 млн рублей на реконструкцию исторических улиц Ворошилова и Ленина. Чистополь — 80 млн рублей на строительство набережной «Наречье» (пару лет назад проект вызвал недовольство горожан «непохожестью на традиционную чистопольскую архитектуру», его пришлось доработать, — прим. ред.). На Билярский заповедник могут потратить 56,25 млн рублей грантовой поддержки. Там проблемы с переводом земель в «такую категорию, чтобы мы могли заниматься благоустройством», отметила Зиннатуллина, так как территория считается археологическим памятникам. Проект носит название «Алтын Дага» и должен перевести трафик туристов со Святого ключа, разгрузив его.

В 2022 году Татарстан собирается подать еще семь заявок на получение федерального гранта, планируя получить дополнительно 460 млн рублей. Из них отметим проект в Болгаре на улице Смирнова, для которого придется получать разрешение у ЮНЕСКО из-за близости к архитектурным памятникам. По 50 млн рублей могут получить «Белые горы» в Лаишево, парк Алтынова в Зеленодольске, парк экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше.

По набережной Казанки пока точных цифр и сроков нет — но работы в 2022 году пройдут на правом берегу

Пока, впрочем, нет финансовой конкретики и точных дат по реализации проекта на набережной реки Казанки. В Минстрое первоочередной задачей считают туристско-рекреационный кластер (ТРК) «Зеркала Татарстана», в который планируют превратить известные Голубые озера под Казанью. Алексей Фролов напомнил, что лишь в прошлом году было принято решение по общей концепции каскада парков на набережной, чтобы соединить ее с туристическими маршрутами, часть работ на левом берегу Казанки уже выполнена. Теперь займутся правым берегом, с ним те же туристические маршруты собираются соединить каскад озер на Булаке.

Фото: Анна Сейтумерова

— Это непростая работа. Недешевое решение, дорогое. Сложность касается экологической составляющей, с существующей уже там экосистемой. Надо «женить» все новые объекты с ливневыми стоками, разработать комплекс экологических мероприятий, чтобы сохранить существующую экосистему и создать комфортные условия для граждан, ограничив желания по застройке этой территории, — объяснил первый замминистра строительства Татарстана.