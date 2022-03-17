«Самая большая опасность за рубежом — остаться без возможности провести платежи»

Аэрофлот забирает организованных туристов, остальным застрявшим за границей россиянам придется выбираться самостоятельно

Фото: Максим Платонов

«На курортах Египта, ОАЭ и Таиланда застряло немало самостоятельных туристов из Казани, которые уехали в отпуск без приобретения тура. А значит, точных сведений об их количестве и местонахождении нет», — сообщил «Реальному времени» глава туристического агентства «Стен» Леонид Пресс. В ближайшие дни «Аэрофлот» начнет вывозить оставшихся организованных туристов, а индивидуальным путешественникам придется самим искать и покупать дорогие билеты по 100—200 тысяч рублей, предупреждают в отрасли. По данным Ростуризма, всего за рубежом находятся 10,5 тысячи самостоятельных туристов, из них порядка 9 тысяч — те, у кого были обратные билеты, но эти рейсы отменили. Подробности о том, как застрявшие за рубежом россияне, а также татарстанцы, добираются домой — в нашем материале.

Без платежных карт и обратных билетов

В самом трудном положении из-за отмены международных авиарейсов оказались индивидуальные туристы, которые уехали без путевки федерального туроператора. По словам представителей казанских турагентств, немало казанцев самостоятельно улетело в Египет, Таиланд, ОАЭ.

— Точных сведений об их количестве и местонахождении нет и может не быть. Но именно они находятся в самом трудном положении — без обратных билетов домой, достаточной наличной валюты при себе и возможности получения внешних денежных переводов из-за блокировки российских платежных карт Visa и Mastercard, — рассказал «Реальному времени» глава туристического агентства «СТЕН» Леонид Пресс, — После подорожания зарубежных путевок среди казанцев появилась мода на самостоятельные поездки на пляжные курорты. Многие туристы посчитали, что незачем напрасно «переплачивать» турагентствам и турфирмам, если можно самостоятельно бронировать места в отелях и покупать авиабилеты. Конечно, если ты годами летаешь на один и тот же курорт, знаешь его до мелочей, то можно отправиться самостоятельно. Наверное, это более выгодно, но только во время спокойной геополитической обстановки.

Однако за последние недели в связи с западными санкциями против России по закрытию неба наши туристы стали массово получать сообщения авиакомпаний о переносе или отмене международных авиарейсов с мест отдыха. Среди них оказались и казанцы, которые были «завязаны» на стыковые рейсы из Тель-Авива в Стамбул, а оттуда в Казань. События развивались в конце февраля, когда еще не было воздушного коллапса, но все равно заставили казанцев понервничать и, если бы не быстрая помощь агентства, могла обернуться большими расходами.

— Наши постоянные клиенты отправились в деловую поездку самостоятельно, — рассказал Леонид Пресс. — При этом они составили сложный маршрут, и на обратном пути должны были лететь из Израиля в Турцию, а затем в Казань. Находясь в Тель-Авиве, они как раз столкнулись с полной блокировкой российских платежных карт. Но именно в этот момент турецкий лоукостер Pegasus Airlines сообщил о переносе времени отправления их рейса. Чтобы успеть на последующий рейс из Стамбула в Казань им необходимо было доплатить Pegasus Airlines за смену рейса всего $80. Но провести платеж было невозможно, а времени оставалось всего 1,5 часа, — рассказал он.

В результате на выручку пришли зарубежные друзья. «Быстро откликнулся мой друг в Германии. При помощи своей немецкой карты он оплатил $80 за моих клиентов, и они благополучно вернулись в Казань», — рассказал Леонид Пресс. По его словам, самая большая опасность за рубежом — остаться без денег и возможности провести платежи. У каждого ли самостоятельного туриста найдется иностранный друг-спаситель, который срочно заплатит за него своей картой?

По подсчетам АТОР, после остановки международных рейсов за рубежом может находиться свыше 150 тысяч туристов из России. Фото: Максим Платонов

«Застряли в Таиланде»

По подсчетам АТОР, после остановки международных рейсов за рубежом может находиться свыше 150 тысяч туристов из России, а непосредственная отмена полетов в Россию коснулась более 27 тысяч человек. Больше всего российских самостоятельных туристов находится в Таиланде, сообщили в Ростуризме.

В телеграмм-канале «Застряли в Таиланде» значится почти 1,5 тысячи человек, но в режиме онлайн находятся 368 участников. Судя по общению, большая часть смогла уехать, но продолжает делиться информацией с оставшимися. В эти дни они готовятся к вылету рейсами «Аэрофлота».

— Кто-то должен лететь вывозным рейсом от «Аэрофлота», который переносят уже 4 раз. В этот раз завтра в 9 утра должны вылетать. Перевозчик I fly. Читаю о них отзывы, и они хуже, чем о «Победе», — сообщила Зульфия Юлдашева.

Татьяна Мамонтова сообщила, что ей повезло — билеты «Аэрофлота» удалось обменять на билеты арабской авиакомпании:

— Был «Аэрофлот» на 14 марта, стал «Катар» на 21 марта, — уточнила она «Реальному времени».

В чате многие переживают, что авиабилеты не регистрируются в онлайн-системе перевозчика. Но их успокаивают те, кто успел вылететь раньше.

— Вылетели 13 марта из Пхукета следующим маршрутом: Пхукет-Доха (Катар)- Москва-Владивосток. Онлайн-регистрация не появлялась ни на одном сегменте. Без проблем получили все посадочные, — сообщила Светлана.

Для тех, кто летел с другой авиакомпанией, придется покупать новый билет. Стоимость прямого перелета из Пхукета до Москвы — от 142 тысяч рублей за место, у Emirates — 113 тысяч рублей. В Таиланде заработал Кризисный центр поддержки граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с приостановкой российскими авиакомпаниями рейсов в Таиланд и отключением российских банковских карт. Тем, кто действительно сейчас нуждается в социальной, информационной, психологической и иной помощи, необходимо направить заявку.

Представители казанских турагентств предупреждают, что после ухода платежных карт Visa и Mastercard и системы бронирования booking самостоятельно лучше не ездить на курорты. Фото: Максим Платонов

«Cubatut»: 160 тысяч за перелет

— Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. И это правда, как бы не было грустно, — пишет организатор индивидуального туризма на Кубе в телеграмм-канале «Cubatut», где 6 россиян застряли в Гаване из-за отменённых рейсов Аэрофлота, — 12 марта 2022 года мои клиенты наконец-то улетели из Гаваны. И только вчера 14 марта они приземлились в России в аэропорту города Сочи. Путь их был не быстрый — 48 часов.

По ее солвам, туристам пришлось изыскивать средства, чтобы самостоятельно купить билеты. Перелет «Гавана-Сочи» с пересадками обошелся в 160-170 тысяч на человека. «Билеты были куплены и оплачены с территории России родственниками на сайте Сити Трэвел», уточнила она, добавив, что еще предстоит добраться до Москвы.

Представители казанских турагентств предупреждают, что после ухода платежных карт Visa и Mastercard и системы бронирования booking самостоятельно лучше не ездить на курорты.

— Когда вы едете отдыхать по зарубежному туру, то туроператор обязан его вывезти и предоставить жилье за свой счет в случае подобной форс-мажорной ситуации, — говорит Леонид Пресс.

Самостоятельные туристы лишены этих гарантий. К тому же им придется самим покупать билеты, но вряд ли у семьи есть на руках есть наличность в 600 тысяч. «Единственный выход — держать связь с российским консульством в этой стране и просит родственников, чтобы они оплатили перелет», — советуют агентства. После ухода платежных карт Visa и Mastercard и системы бронирования booking количество самостоятельных туристов сократится и вырастет организованный туризм, считают в отрасли.

Большинство организованных казанцев в Египте

Организованные туристы будут вывезены. «Аэрофлот» анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эль-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта — из Стамбула и с Пхукета. Также запланированы вылеты 17 марта из Дубая, 18 марта — из Бангкока и 19 марта из Виктории, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, этими рейсами без дополнительной платы смогут воспользоваться те, у кого есть билеты «туда — обратно», а перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась. При наличии свободных мест Ростуризм организовывают вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами.

На вывозных рейсах возвращаются татарстанские туристы с Египта.

— Спрос на туры в Египет среди казанцев был самым высоким, так как был доступен по цене массовому покупателю. Они варьировались от 50 до 70 тысяч рублей за двоих за 10 дней, — сообщил глава Ассоциации туристических агентств Татарстана, гендиректор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов. — К тому же спрос подогревал то, что это время совпадало с каникулами и праздничными выходными. Казанцы заранее планировали отдых и уезжали семьями.

Какой-либо информацией о том, сколько татарстанцев застряли в Египте, в агентствах не располагают, но ими обладают в федеральных структурах. По словам источников, перед началом вывозной компании Ростуризм собирал сведения о количестве проданных туров, так что никого «потерять» при организации вывоза не должны, считают туроператоры.

— При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тыс. человек, сообщила вчера утром глава Ростуризма Зарина Догузова. — Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тыс. организованных туристов.

Другое дело, что некоторым казанским туристам пришлось задержаться, и даже надолго. Некоторых это обрадовало, так как дополнительные дни отдыха им оплачивала авиакомпания вместе с туроператором.

— Время вывоза туристов растянулось, так как парк авиакомпаний не хватает на перевозки всего количества отвезенных пассажиров. В результате казанская семья задержалась еще на две недели, так как ее поставили в конец очереди, — рассказал Рамиль Мифтахов.

Впрочем, большинство хотят побыстрее вернуться домой, и дополнительные дни на отдыхе не приносят им радости, считают в казанском офисе «Интуриста». По их оценке, с заграничных курортов осталось вывезти несколько десятков казанских семей.