Ярославский ТЮЗ впервые приехал в Казань на «Большие гастроли»

Гости привезли пять спектаклей, а на сцене ярославского театра казанские ТЮЗовцы представят свою «пятерку»

Стартовали обменные гастроли театров юного зрителя Казани и Ярославля. Казанский ТЮЗ в гостях представил первый детский спектакль, в то время как ярославцы отыграли на выезде «Незнайку» Николая Носова. Гастроли продлятся до 20 марта, за это время в столице Татарстана будут показаны пять спектаклей для маленьких и больших зрителей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Обмен «пятерками»

Обмен «пять на пять» стал возможен благодаря проекту по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей». Важно отметить, что оба ТЮЗа впервые гостят на сценах друг друга.

— Для нас это действительно значимое событие –­ Ярославский ТЮЗ впервые в Казани представляет свой репертуар. Театр с богатой историей, но особенно приятны два обстоятельства: посещение спектаклей возможно по Пушкинской карте, а также то, что залы теперь вновь заполняются на сто процентов. Запланировано пять спектаклей для самой широкой зрительской аудитории — от сказок для детей до постановок для взрослых. Это взаимовыгодные, интересные для обеих сторон гастроли, — считает заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов.

Впервые в исполнении гостей казанцы увидят спектакли «Незнайка» Николая Носова, «Железяка или училка из недалекого будущего» Виктора Ольшанского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Супница или кипящие страсти» Робера Ламуре и «Пижама на шестерых» Марка Камолетти. Если первые три спектакля будут идти по нескольку раз в день, то два последних — покажут только по одному разу, вечером 19 и 20 марта.

40-летний «братишка» 90-летнего «дедушки»

Директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева рассказала, что гастроли торжественно откроются вечером 16 марта, хотя детские спектакли уже начались:

— Это праздник для наших театров, мы ведь тоже впервые отправляемся в Ярославль. Есть театры, с которыми мы неоднократно делаем обменные гастроли — Волгоградский, Рязанский и Брянский ТЮЗы. В свое время у нас было три замечательных спектакля по пьесам Виктора Розова, имя которого носит театр юного зрителя в Ярославле. Сегодня наши артисты уже обустраиваются в Ярославле, завтра и я вылетаю, чтобы открыть «Большие гастроли». Нам в этом году 90 лет, а Ярославскому ТЮЗу скоро будет 40 — получается, мы начали дружбу с младшим братом, если говорить о возрасте. Очень тепло приняли нас в Ярославле, такой же горячий прием мы обещаем нашим коллегам. Ярославского «Незнайку» мы уже показали казанцам сегодня утром, был полный зал, восторги детей, а вечером мы торжественно откроем гастроли «Евгением Онегиным». Гости привезли три детских и два взрослых вечерних спектакля. В свою очередь мы везем тоже пять наших работ.

Из Казани в Ярославль поехали «Джельсомино в стране лжецов» Джанни Родари, «Папамамалогия» Григория Остера, «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, «Nедоросль» Дениса Фонвизина и «Здравствуйте, я ваша тетя» Брэндона Томаса.

Почему приходится «сужать» спектакли

Директор Ярославского ТЮЗа Наталия Прокина обратила внимание, что новые госпрограммы, разработанные Министерством культуры России, дают театрам возможность вновь попутешествовать по стране себя показать и другие театры посмотреть:

— В какой-то момент вся гастрольная деятельность театров страны встала. Благодаря новым, специально разработанным проектам мы вновь можем гастролировать, сегодня мы живем активной театральной жизнью, благодаря «Большим гастролям». Мы имеем возможность приехать друг к другу, обменяться опытом, показать свою работу новому зрителю. Наш театр большое внимание уделяет классике — это и «Евгений Онегин», и «Герой нашего времени», и «Пьер Безухов». Патриотическое воспитание также в центре внимания — начали мы с «Небесного тихохода», есть постановка о блокаде Ленинграде.

Она также отметила, что у каждого театра разные площадки. Так, сцена в Ярославле в три раза больше и глубже, поэтому на выезде гостям придется «из большого сделать маленькое», а казанскому театру напротив, раздвинуть постановку. Меняется акустика, расстояние до зрителя, поэтому и артистам, и техническому персоналу нужно проявить все свое мастерство.

«Научить думать, и дело пойдет»

Актриса театра юного зрителя имени В.С. Розова Алина Сенюшкина уже успела подметить особенности казанской сцены и самого юного зрителя, отыграв роль Синеглазки в первом утреннем спектакле:

— Мы захватили с собой микрофоны, подзвучки, а на спектакле сегодня поняли, что все это нам не нужно, зал позволяет работать и без этой техники. Плюс еще в том, что видели практически каждого зрителя в зале, установили контакт и быстро нашли общий язык. На малой сцене все получается теплее и ближе. Что касается аудитории, дети — самый благодарный зритель, на них можно точно проверить, хороший спектакль или нет. Он точно покажет, нравится ему постановка или нет. Я обратила внимание, что в Казани детские спектакли короче, чем у нас. Была задача удержать внимание практически на 2 часа и, думаю, нам это удалось. Кроме того, мы делаем много музыкальных спектаклей, поем вживую и танцуем. Есть, конечно, ряд фонограмм, но очень дорожим, когда удается давать живой звук, как это было сегодня. Зрители даже подпевали нам.

С коллегой согласна еще одна актриса из Ярославля Алла Кормакова:

— Мне очень хочется, чтобы мы были интересны казанскому зрителю. То, насколько зритель будет к нам внимателен и добр, будет зависеть и успех наших гастролей. Хочу пожелать успеха и казанским артистам в нашем городе, чтобы и они нашли там отклик у ярославцев и захотели неоднократно возвращаться сюда. Вообще, главная наша задача — держать внимание зрителя хотя бы час, пока длиться спектакль. Современные дети иные, клиповое мышление привело к тому, что и мысли у них коротенькие, как у Буратино. Мы должны научить их думать, потом, глядишь, они научат этому других. Так, глядишь, дело и пойдет.

Фото: vk.com/yartuz

Воспитание тишиной

Айгуль Горнышева считает несколько иначе: «Мы зачастую недооцениваем наших детей, не такие уж они и глупенькие. Да, ТЮЗы были основаны в нашей стране в 20-е годы прошлого века, их главной задачей было и ликвидация безграмотности, и воспитание чувств посредством высокого искусства театра. А я бы еще добавила — воспитание тишиной. Есть у нас особенный спектакль, «Иваново детство». Полтора часа без перерыва он требует особого внимания и тишины. И вы знаете, на протяжении этого времени не звонит ни один телефон, не шепчутся и не хрустят обертками. Потом приходят пересматривать спектакль или смотрят фильмы Андрея Тарковского, взятые за основу постановки. Вот показатель того, что наша миссия выполнена».

О предстоящих гастролях информация прошла достаточно давно, так что остались только единичные билеты в кассе, отметила Айгуль Горнышева — на 95 процентов билеты проданы, это информация от 14 марта. Наталья Прокина тоже заявила, что в Ярославле билеты продаются хорошо. Поскольку мест в зрительном зале больше, чем в Казани, пока билеты еще доступны. «Наши люди любят покупать билеты в день спектакля», — дополнила она.

О том, что это не антрепризные спектакли, а полноценные гастроли, можно судить по количеству декораций и костюмов, которые гости привезли с собой.

— Наш театр, конечно, очень удобен для антреприз, но я не сторонница такого формата. У нас очень широкий репертуар для всех возрастов и нам есть что показать. Да, можно поставить на сцену два стула и так отыграть весь спектакль. Но ведь к минимуму мебели должно быть хотя бы одно медийное лицо и желательно трезвое. Уверяю вас, с мебелью у нас все в порядке, декораций достаточно, — полушутя заметила Наталия Прокина.

Планами на сезон поделилась Айгуль Горнышева:

— В этом году к нам приедет Рязанский ТЮЗ, это будет в апреле. Мы работаем с режиссером Тимуром Галеевым над постановкой к юбилею Василия Аксенова «Приключения Гены Стратофонтова». Это будет спектакль для детей старше 10 лет. Кстати, мы не нашли в России театра, который был работал с материалами этого писателя. Тему о пропавших детях мы поднимем в спектакле «Снежная королева». Кроме того, будет «Руслан и Людмила», аудиоспектакль к юбилею Бориса Цейтлина, который будет проходить в фойе театра. Планируется провести образовательный форум для педагогов, работающих с детскими коллективами. Он пройдет в онлайн-формате, что значительно раздвигает географию мероприятия, пройдут мастер-классы, круглые столы. 30 ноября Казанскому ТЮЗу исполнится 90 лет, так что год будет насыщенным и интересным, мы его для себя назвали «Без десяти век».