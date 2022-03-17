Как Татарстан мирил Карпова с Корчным

А также проводил матч без факта самой игры

Россию обложили спортивными санкциями, с отстранением сборных и спортсменов, отменой международных турниров. Последним по дате стало отстранение российских теннисистов и шахматистов. Первой ласточкой в Казани стал отмененный юношеский Мемориал Ельцина по теннису. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин уверяет, что на заре Татарстана ситуация со спортом выглядела куда более тревожной.

Нам ли быть в печали

Человечество борется с унынием, издревле считая это одним из страшных грехов. Даже первосвященники настаивали на этом, по разному называя уныние, то завистью, то отчаяньем, не суть. Экранизацию детской сказки «Тим Талер или проданный смех», украсили песенкой: «Растяпы мы, конечно, и разини мы. И нам любая кажется беда. Невероятной и неотразимою, но как-то все обходится всегда».

Вот и нынешнее отлучение России от международного спорта вместе с лишением права на проведение соревнований, в том числе, в Казани, оптимизма не добавляет, однако, не является поводом для уныния. Во всяком случае, не должно являться поводом. Особенно для тех, кто помнит времена 30-летней давности, и едва ли не лично знаком с теми самыми первосвященниками, порицавшими уныние.

Казань не всегда была «столицей чемпионов». 30 лет назад она была практически на дне, и это связано не только с развалом СССР. Единственное, спортивной отрасли не пришлось долго падать, поскольку она и так находилась не высоко над поверхностью. Впереди нас маячили даже соседи по Поволжью, достаточно сказать, что в Татарстане до 1991 года была всего лишь одна команда высшей лиги чемпионата СССР, и это хоккейный СК им. Урицкого. «Рубин» пребывал даже не на дне, а в преисподней советской третьей лиги, поскольку к тому времени в СССР существовали высшая, первая, буферная и вторая, то есть, третий по силе футбольный дивизион.

Но развал СССР и военно-промышленного комплекса нанесли два мощнейших удара и по футболу с хоккеем, поскольку два хозяина команд КАПО и КМПО входили в число подобных предприятий. Денег не было, хоккей взялось содержать правительство республики, переименовав СК им Урицкого в «Итиль» (1991-1995 годы), и начальник команды Борис Левицкий сетовал на то, то сейчас хоккеисты не могут позволить себе отдать мальчишкам клюшку после игры, как это бывало ранее. Не было денег на клюшки.

Фото fhrt.ru

А «Рубин» без КАПО упал во вторую лигу уже чемпионата России, и перед сезоном 1994 года в составе команды оставалось всего шесть футболистов: вратарь Гришин, Благов, Данилин, Камков, Равилов, Татаркин. В Димитровград, Ульяновской области отправились Нечаев и Хузин, в Миасс, Челябинской области отправился Зайнутдинов, а в Нижнекамск перебрались Булатов, Потапов и Харламов, причем, последний это делал в надежде на то, чтобы получить спортивный костюм, а затем вернуться к ларечному бизнесу. О чем сам потом со смехом вспоминал.

Девяностые — время энтузиастов

Середина девяностых — это смутное время татарстанского спорта в том числе и потому, что не в порядке пребывали ни экономическая, ни политическая составляющая жизнедеятельности страны.

С другой стороны на федеральном уровне смотрели «сквозь» Татарстан. Из этой серии игнор российским тренером Константином Копцевым сильнейших российских боксеров Фоата Гатина и Айрата Хаматова перед Олимпиадой 1992 года, когда в сборную СНГ протащили узбекистанца Артура Григоряна и грузина Рамази Палиани. Госкомитет Татарстана тех лет (Минспорта не было в природе) положил все силы на то, чтобы вернуть серебряную медаль Олимпиады 1992 года челнинской бегунье Лилии Нуртдиновой, только вот самой бегуньи тогда не было в республике, она уехала в Австралию. Другая челнинка, участница Олимпиады 1996 года Фирая Султанова-Жданова уехала в США. Тяжелоатлет Николай Колесников перебрался на Дальний Восток.

Происходило это, в том числе, из-за того, что государство на тот момент не могло помочь своим спортивным звездам. К счастью, на помощь приходили энтузиасты и провинция. Среди энтузиастов один из создателей БК УНИКС Александр Щербаков, который продвигал не только любимую команду, но и культуру баскетбола в Казани. При его содействии в Казани был организован «Финал Четырех» чемпионата России, где разыгрывали пятое место. Среди прочих, сюда приехал питерский «Спартак» во главе с Владимиром Кондрашиным. Главный творец «Движения вверх» давал эксклюзивное интервью под названием «Олимпиаду я выиграл без партбилета» автору этих строк, находясь в женской раздевалке СК УНИКС.

Проведение в 2000 году международного турнира по хоккею с мячом на призы правительства России позволило записать в историю мирового спорта факт уникального матча, который состоял из одних только пенальти. В полуфинале турнира шведы, увидев трещины на льду стадиона «Ракета», категорически отказались играть со сборной Татарстана, и победитель определялся в серии пенальти, которые пробивали без игры. Победил Татарстан!

Невозможность московского «Торпедо» сыграть в Кубке ЛЕН привела к тому, что в 1995 году ватерпольный «Синтез», первым из представителей спортивного Татарстана, дебютировал в еврокубках. Это энтузиазм, по другому не скажешь, ватерполистов и производственников, которые сохранили команду в нелегкие времена. Экс-ватерполист «Синтеза», а затем бывший директор местного спортклуба Ильдар Тазетдинов рассказывал, как нелегко давалось это решение на тот момент директору «Казаньоргсинтеза» Наилю Юсупову.



Фото wikipedia.org

Другой энтузиаст Наиль Мухамедзянов продвигал шахматы. В 1995 году он «привозит» в Казань командный чемпионат России по шахматам, который прошел в стенах шахматно-шашечной школы им. Нежметдинова. К местному гроссмейстеру Ильдару Ибрагимову добавились Выжманавин, Панченко, молдаванин Бологан, а также Дреев и Харлов, и команда стала второй в России. Это первая командная медаль в истории спортивного Татарстана, не считая тех, что в середине семидесятых завоевывали в клубных чемпионатах фехтовальщицы спортобщества «Динамо» Гилязова, Князева и Никонова. В 1996 году команда Казани выигрывает клубный чемпионат Европы, а через год столица Татарстана становится хозяйкой клубного чемпионата Европы. Уже с помощью республиканского минспорта во главе с новым министром Маратом Бариевым, в Казани проведут уникальный матч «Татарстан-Европа», на котором снова встретятся Анатолий Карпов и Виктор Корчной, более того, Анатолий Евгеньевич поможет своему непримиримому ранее противнику в получении российских виз. Увы, сильно переживающий за свое шахматное детище Наиль Мухамедзянов умрет в 59 лет, накануне своего юбилея.



И время провинциалов

«Нефтехимик» в 1995 году открыл при местном спортклубе Центр высшего спортивного мастерства, дав, тем самым, возможность дебютировать своим спортсменам (Николаю Афанасьеву, Ирине Востриковой, Екатерине Волковой, Алие Иксановой) на международных соревнованиях самого высокого уровня.

Набережные Челны высоко взлетели с футболом, но продвигали еще и волейбол, поскольку в город еще в 1976 году с семью молодыми волейболистами переехал из Свердловска тренер Виктор Паненко. И в далёком будущем город подготовит сразу несколько игроков сборных России (Егорчев, Казаков, Насыров) и Казахстана (Паненко-младший, Шигапов).

Помимо хоккея, в Альметьевске существовал волейбольный «Нефтяник», во времена, когда городом руководил нынешний председатель Госсовета Татарстана, и президент федерации волейбола Фарид Мухаметшин. Выступление в Альметьевске позволило в какой-то момент сохранить карьеры Владислава Бабичева, Сергея Егорова, Евгения Матковского.

И вот на примере двух этих городов, в начале века в Казани возник нынешний суперклуб «Зенит-Казань». Тут стоит провести параллели с другим знаменитым итальянским клубом «Трентино», благо команды родились в одном 2000-м году. Но только итальянцы вместе с игроками купили и право выступать на высшем уровне, приобретя его у «Равенны», а Казань сделала все шаги к вершине самостоятельно. И под всеми названиями нашего клуба «Динамо» (обладатель Кубка России и бронзовый призёр чемпионата страны), «Динамо-ТТГ» (победитель Лиги Чемпионов, чемпион и бронзовый призёр России, обладатель Кубка страны), наконец, «Зенит-Казань», команда оставила незабываемый след в каждом из периодов своего существования.

Фото zenit-kazan.com

Первый президент федерации волейбола России Валентин Жуков в интервью вашему корреспонденту говорил, что «В числo трех крёстных отцов волейбола Татарстана включаю вашего министра внутренних дел (на момент взятия этого интервью) Асгата Сафарова, мэра Казани Камиля Исхакова и экс-президента Федерации волейбола Татарстана Евгения Давлетшина. У меня перед глазами стоит картинка из прошлого, когда в маленьком спортзале «Динамо» во время волейбольного матча на лавочке примостилось всё правительство Казани во главе с мэром. Тогда я твердо осознал, что профессиональному волейболу в Казани быть!»

Тем, кто переживает по поводу санкций и потерь турниров, хотелось бы напомнить, историю 2005 года, когда известный менеджер и промоутер профибокса Ринат Юсупов столкнулся с тем, что его подопечный Вадим Токарев не смог выйти на ринг с южноафриканцем Хлогвейном, из-за того, что у него обнаружили СПИД. Это привело к многочисленным потерям, прежде всего, финансовым, связанным с многомесячной подготовкой к поединку. Ринат Андарзянович какое-то время переживал, но когда автор материала спросил, не будут ли казанцы взыскивать неустойку с южноафриканца, ответил: «Да и хрен с ним!» И был прав, как минимум, дважды.

Что санкции? В недалеком 2019 году Казань потеряла сразу четыре старта. Мемориалы Колотова (футбол), Курынова (тяжелая атлетика), Нежметдинова (шахматы), и пляжный турнир по бич-воллею на призы «Зенит-Казань» не состоялись из-за пандемии. Время прошло, COVID-19 испугался ситуации в России, и спешит покинуть ее территорию, «маски сброшены», пора возвращать в календарные планы турниры, о чем ранее позаботилась только республиканская федерация шахмат.



Джаудат Абдуллин