Сибирские НПЗ отложили плановые ремонты до осени 2026 года

Решение принято для обеспечения стабильного предложения топлива на российском рынке

Фото: Максим Платонов

Плановые ремонтные работы на сибирских нефтеперерабатывающих заводах решено перенести на осень текущего года. Это сделано для того, чтобы гарантировать достаточный объем предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает Банк России.

— В мае крупные сибирские НПЗ работали при полной загрузке производственных мощностей, — сказано в докладе.

Независимые заводы также нарастили производственные показатели: один из них практически вдвое увеличил загрузку, в том числе за счет переработки давальческого сырья.

При этом в Центральной России производство бензина и дизеля в первом полугодии снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за внеплановых ремонтов.

Ранее сообщалось, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

Вадим Вахрушев