Сибирские НПЗ отложили плановые ремонты до осени 2026 года
Решение принято для обеспечения стабильного предложения топлива на российском рынке
Плановые ремонтные работы на сибирских нефтеперерабатывающих заводах решено перенести на осень текущего года. Это сделано для того, чтобы гарантировать достаточный объем предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке, сообщает Банк России.
— В мае крупные сибирские НПЗ работали при полной загрузке производственных мощностей, — сказано в докладе.
Независимые заводы также нарастили производственные показатели: один из них практически вдвое увеличил загрузку, в том числе за счет переработки давальческого сырья.
При этом в Центральной России производство бензина и дизеля в первом полугодии снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за внеплановых ремонтов.
Ранее сообщалось, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».