Эстония заявила о готовности перекрыть границу с Россией

Сейчас россияне могут въехать в республику только при наличии вида на жительство или паспорта ЕС

Руководство Эстонии допускает полное перекрытие границы с Россией, если ситуация в сфере безопасности ухудшится. Такую позицию озвучил министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.

— В случае, если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта, — передает слова министра ТАСС.



В настоящее время через границу с Эстонией в основном следуют российские граждане, имеющие вид на жительство в стране или других государствах Европы, а также обладатели двойного гражданства или паспорта одной из стран ЕС. Въезд по туристическим визам для россиян закрыт с прошлого года.

Ранее правительство России ввело ограничения на грузовые перевозки по территории страны для автомобильного транспорта из Эстонии.

Вадим Вахрушев