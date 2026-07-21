СМИ: в России задумались о переходе аграриев на печное топливо

Минсельхоз анализирует востребованность дизельного топлива с уровнем содержания серы ниже стандарта «Евро‑2»

Фото: Алексей Вангаев

В России регуляторы рассматривают идею поставок топлива сниженного качества для аграриев. Минсельхоз анализирует востребованность дизельного топлива с уровнем содержания серы ниже стандарта «Евро‑2», а также печного топлива. Об этом пишет «Ъ».



Ведомство запросило у глав региональных органов управления АПК данные об интересе к приобретению дизтоплива с содержанием серы 0,3–0,9% и печного топлива. В обозначенный диапазон попадают дизельные топлива стандартов «Евро‑2» и «Евро‑3»: в первом содержание серы не превышает 0,5%, во втором — ограничено 0,35%. Для топлива класса «Евро‑5» планка существенно ниже — не более 0,01% серы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Собеседники издания утверждают, что такое топливо может пользоваться спросом у владельцев старой сельхозтехники. Современные машины иностранного производства более требовательны к качеству топлива.



Топливный кризис стал одним из главных вызовов для аграриев в текущем сезоне. Цены на дизель взлетели на 30—40%, очереди за ним растягивались на трое суток. Опрошенные «Реальным временем» представители АПК сообщили о росте затрат на ГСМ, которые оптом обходятся им дороже, чем в розницу на заправках. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина