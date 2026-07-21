РБК: аэропорт Внуково приобретет долю в Домодедово

В начале года контроль над бывшим активом Дмитрия Каменщика и Валерия Когана получила дочерняя структура аэропорта Шереметьево

Московский аэропорт Внуково хочет стать партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом пишет РБК.

В начале года контроль над бывшим активом Дмитрия Каменщика и Валерия Когана получила дочерняя структура аэропорта Шереметьево.

Компания «Внуково» намерена приобрести 25% долей в ООО «Перспектива» — именно эта организация ранее выкупила у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд рублей. Стоимость предстоящей сделки оценивают в 16,5 млрд рублей. Как сообщает РБК, для ее финансирования планируют использовать собственные и заемные средства — одним из кредиторов станет Сбербанк.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным источников издания, инвестор ориентируется на окупаемость вложений в течение 10 лет, но лишь в случае оптимистичного сценария: если объемы авиаперевозок и доходы аэропортов сохранятся на нынешнем уровне.

Напомним, работа гражданской авиации в Москве и области в июне была взята под особый контроль. Причиной такого решения стала массированная атака украинскими беспилотниками.

Галия Гарифуллина