РБК: аэропорт Внуково приобретет долю в Домодедово
В начале года контроль над бывшим активом Дмитрия Каменщика и Валерия Когана получила дочерняя структура аэропорта Шереметьево
Московский аэропорт Внуково хочет стать партнером Шереметьево при управлении Домодедово. Об этом пишет РБК.
В начале года контроль над бывшим активом Дмитрия Каменщика и Валерия Когана получила дочерняя структура аэропорта Шереметьево.
Компания «Внуково» намерена приобрести 25% долей в ООО «Перспектива» — именно эта организация ранее выкупила у Росимущества группу «Домодедово» за 66 млрд рублей. Стоимость предстоящей сделки оценивают в 16,5 млрд рублей. Как сообщает РБК, для ее финансирования планируют использовать собственные и заемные средства — одним из кредиторов станет Сбербанк.
По данным источников издания, инвестор ориентируется на окупаемость вложений в течение 10 лет, но лишь в случае оптимистичного сценария: если объемы авиаперевозок и доходы аэропортов сохранятся на нынешнем уровне.
Напомним, работа гражданской авиации в Москве и области в июне была взята под особый контроль. Причиной такого решения стала массированная атака украинскими беспилотниками.
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