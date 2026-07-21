Золотые резервы Банка России достигли минимума с февраля 2020 года

Они составили 73,4 млн тройских унций

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Золотой запас Банка России составил 73,4 млн тройских унций, сообщается на сайте регулятора. Это минимум с февраля 2020 года — тогда в резервах было 73,3 млн тройских унций.

Тенденция к сокращению резервов наблюдается с начала года, утверждает «Ъ». Если на 1 января их объем достигал 74,8 млн унций, то уже к февралю показатель уменьшился на 300 тыс. К 1 апреля запасы опустились до 74,1 млн унций. Спустя два месяца резервы сократились до 73,7 млн унций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее существенное падение доли золота в международных резервах России за последние 13 лет пришлось на март. По данным ЦБ, показатель снизился с 47,5 до 44,6%.

Напомним, 1 июля Эльвира Набиуллина провела публичный диалог с председателем Резервного банка Индии (РБИ) Санджаем Малхотрой. Разговор получился редким по содержанию: два Центробанка, которые почти одновременно перешли к таргетированию инфляции и почти одновременно запустили пилоты цифровых валют, сверили подходы к главному вопросу монетарной политики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Галия Гарифуллина