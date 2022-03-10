Росавиация: российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям

Фото: Максим Платонов

Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолетов лизингодателям. Об этом сообщает RT.

По его словам, авиакомпании сами решат, какие именно самолеты нужно будет вернуть. В ведомстве также добавили, что ситуация с российскими самолетами не скажется на стоимости авиабилетов.

Кудинов добавил, что на сегодня в государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 176 воздушных судов. Среди них новейшие самолеты «Аэрофлота» Airbus A350. Также 21 самолет Utair, 38 самолетов «России», два самолета «Ижавиа», 27 самолетов «Победы» и 80 самолетов «Аэрофлота» уже получили сертификат летной годности.

5 марта Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, который включает в себя меры по поддержке авиакомпаний из-за санкций на период до сентября 2022 года. Всего в документе 20 предложений. В частности, ведомство предлагает признать действующими на территории России сертификаты летной годности, разрешения на бортовые радиостанции, удостоверения о годности гражданских воздушных судов по шуму на местности или эквивалентные им документы, выданные в других странах, в том числе с истекшим сроком действия после 1 марта 2022 года.



Дарья Акимова