Приютить сирот и открыть спортивный центр: как работает фонд «Ярдам-Помощь»
Сегодня представители Общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь» рассказали журналистам и блогерам о работе фонда, планах на 2022 год и организации раздачи продуктов в месяц Рамадан. Основное достижение прошлого года — постройка многофункционального спортивного комплекса и начало строительства новой мечети «Сулейман». В планах текущего года — взять 6 детей-сирот из Луганской народной республики в дом детей «Семейный очаг», начать строительство дома пожизненного содержания для инвалидов в селе Семиозерка и т.д.
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