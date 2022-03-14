«Скелет» теплицы: деревянный, пластиковый или металлический?

Обзор материалов для каркаса теплицы

От каркаса теплицы зависит, как долго она простоит, как будет выдерживать сильный ветер или, к примеру, снеговую нагрузку. В зависимости от конструкции вашей теплицы, от того, на сколько лет ее службы вы рассчитываете, от того, сборная она будет или разборная, каркас может быть изготовлен из трех принципиально разных типов материала — из дерева, металла или пластика. Каждый из них имеет право на существование, у каждого есть свои недостатки и достоинства. Предлагаем разобрать каждый по отдельности.

Каркас из дерева

Деревянный тепличный каркас — классика. Его использовали наши бабушки и дедушки. Главное достоинство этого материала — теплицу из дерева можно сделать своими руками, причем самостоятельно выбрать размеры, не завися от производителей типовых теплиц. Хотя потрудиться при этом придется изрядно. Кроме того, на деревянный каркас легко закрепить дополнительные вспомогательные приспособления, которые могут понадобиться для работы внутри — к деревянным рейкам можно прибить полки, прикрутить крючки и т. п.

Недостатков у деревянного тепличного каркаса, по сравнению с другими современными материалами, к сожалению, хватает. То, что дерево не ржавеет, с лихвой перекрывает его неустойчивость к влаге и гнили. Нужно будет регулярно обрабатывать защитными составами каркас, чтобы замедлить его неизбежное разрушение. Стоимость его уже перестала быть низкой — дерево изрядно подорожало за минувший год. Опорные элементы из дерева требуют дополнительной жесткости, поэтому понадобятся металлические гильзы, в которых они будут закрепляться. И, наконец, пластичности у плотных деревянных реек мало, поэтому, к примеру, арочную конструкцию сделать будет крайне сложно.

Есть и еще один неудобный момент. Поскольку геометрия дерева меняется в зависимости от влажности и температуры, порой может возникнуть неприятность с форточками в теплице — из-за того что разбухает рама, они начинают плохо закрываться и открываться, их «ведет».

Фото: nashgazon.com

Деревянные теплицы чаще всего обтягивают пленкой, но они могут быть и поликарбонатные, и даже стеклянные. Пленочная деревянная теплица имеет еще один интересный нюанс: для нее нужна более частая и плотная обрешетка, чем если бы она была поликарбонатная или стеклянная. Бытовые теплицы на деревянном каркасе по-прежнему строят в тысячах садовых хозяйств нашей страны и республики — все-таки это быстро, можно сделать самостоятельно, да и привычно как-то.

Каркас из пластика

Тепличный каркас из пластиковых труб — относительное новшество. Конструкция получается легкая, очень часто сборно-разборные теплицы делают из пластика. Кроме легкости, материал гибкий — а значит, обеспечивает вариативность формы. Пластиковый каркас ремонтопригодный — сломавшийся элемент можно заменить новым отрезом пластиковой трубы. А еще это один из недорогих вариантов. Пластик не боится влаги, гнили и плесени.

А вот температурные перепады (особенно из плюса в минус и обратно) переносит так себе. Поэтому пластиковая теплица редко предназначена для круглогодичного использования. В числе недостатков такого варианта каркаса — еще и высокая вероятность возникновения трещин. Кроме того, арочную пластиковую теплицу не рекомендуется покрывать поликарбонатом — такой каркас предназначен все-таки для пленочных, легких укрывных материалов. Дело в том, что жесткость поликарбоната выше, чем жесткость пластиковых труб. Двускатная теплица на пластиковом каркасе под карбонат годится, но в силу множества сборно-разборных соединений трубной основы такая конструкция не будет отличаться достаточной надежностью.

Поэтому каркас из пластиковых труб — вариант неплохой, если вы планируете соорудить небольшую временную теплицу, которую будете разбирать на зиму и которую собираетесь обтянуть пленкой.

Фото: sazhaemvsadu.ru

Металлический каркас

Этот вид каркаса — самый прочный, и его считают оптимальным по соотношению цены и качества. Теплицы на металлическом каркасе возводят чаще всего, если нужно сделать отапливаемую конструкцию, которая будет служить и летом, и зимой. Есть несколько разных типов подобных решений.

Каркасы из стали выдерживают большие нагрузки и служат долго. Правда, они подвержены коррозии, но с этим можно бороться. Стальные каркасы могут быть изготовлены из трубы или профиля. Трубные конструкции дороже, чем профильные. Кроме того, они больше весят. Зато им не страшны снеговые и ветровые нагрузки, они не гнутся и зимой не деформируются. Металлическая труба для каркаса может быть круглая или квадратная, оцинкованная или из черного металла. Для теплиц подходит труба диаметром 60 мм, толщина стенки — от 1,5 до 2,5 мм. Квадратная труба может быть в сечении 40х40 и 60х40. Между черной и оцинкованной трубой есть разница: черную надо красить для защиты от коррозии и она процентов на 20 дешевле. Но от коррозии окраска будет спасать не на сто процентов, рано или поздно она заржавеет. Трубы горячей оцинковки прослужат гораздо дольше.

Профильные конструкции дешевле и проще в перевозке и монтаже. Но они могут потребовать усиления, поскольку профиль легче трубы и быстрее гнется.

Обращайте внимание на то, чтобы для производства дуг и фронтонов использовалось как можно меньше элементов (места сочленения элементов — традиционно, самые опасные с точки зрения потери прочности). В идеале использовать цельногнутые дуги и сварные фронтоны.

Профиль может быть не только из стали, но и из алюминия. Он в дополнительной окраске не нуждается. Материал легкий, но жесткий, так что на него (как и на сталь) можно монтировать сотовый поликарбонат и стекло. К недостаткам относится высокая стоимость алюминиевого профиля и сложность самостоятельной сварки каркаса.

Фото: metallokonstrukcii62.ru

А фундамент нужен?

В зависимости от того, из чего будет построена ваша теплица и каковы ваши цели, будет решаться вопрос фундамента. Если он есть, то растения будут дополнительно защищены от заморозков, от грунта будут отводиться потоки дождя, каркас внутри фундамента будет закреплен надежно и не будет разрушаться.

Фундамент рекомендуется при обустройстве теплицы, если:

вы будете использовать ее круглый год;

конструкция уходит ниже уровня промерзания почвы;

длина теплицы больше 6 метров;

конструкция расположена на склоне.

При выборе типа фундамента хозяин участка ориентируется, прежде всего, на свой кошелек. Например, ленточный фундамент обустраивается под капитальную конструкцию. Перенести такую теплицу будет невозможно. Блочный или свайный фундамент подходят для рыхлой почвы и при большом желании могут быть перенесены. В последние годы популярность набирает брусовый фундамент под теплицу. Правда, брус для такой конструкции потребует обработки антисептическими растворами, зато теплицу можно будет вместе с ним перенести на другое место, если вдруг это потребуется.

