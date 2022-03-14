Волейбол указывает на то, какой спорт в Россиии «самый здоровый»

Регби показывает, какие сложности ожидают российский спорт

В субботу два казанских волейбольных клуба одержали очередные победы. «Зенит-Казань» переиграл в Новосибирске местный «Локомотив», а «Динамо-Ак Барс» разгромило дома краснодарских одноклубниц. Но волейбол «прямо сейчас» важен не только текущими результатами, этот вид спорта подсказывает правильную стратегию развития.



По текучке

Окончившийся зимний период поставил российский волейбол перед двумя фактами. Во-первых, как пошутил кто-то в интернете, COVID-19 прекратил свою деятельность в России, и отозвал все бактерии, а именно, практически все волейбольные команды вышли в весну здоровыми. Переносы игр, связанные с эпидемиями заболеваний в Калининграде, Москве, позади, и команды снова находятся в боевых составах. Во-вторых, европейский сезон закончен, хотя именно волейбол выглядел наиболее успешным среди всех командных видов спорта в России. Достаточно сказать, что в полуфинал женской Лиги Чемпионов вышли все три российских участника, по два представляли Италию и Турцию, один — Польшу. И кто бы из них не победил в итоге, они будут помнить, что путь к трофею был расчищен за счет дискриминационного решения в адрес российского спорта.

Если попробовать поискать какое-либо положительное зерно в сложившейся ситуации, то обнаружится, что именно российский волейбол, причем, как мужской, так и женский, может спокойно ждать следующий сезон. Даже сейчас в общей сложности 28 команд потеряли небольшое количество игроков из Украины, выступавших в мужских командах, и поменяли одного титульного спонсора. Вместо Parimatch-чемпионат России он называется теперь Paribet-чемпионат России. В своих командах остались даже «проблемные» с точек зрения других видов спорта поляки. Бартош Беднож до сих пор феерит в «Зенит-Казань», а Мальвина Смажек осталась в Калининграде, успев опубликовать в своих соцсетях текст, объясняющий принятое ею решение. Теперь она вместе с подругами по команде будет ждать 30 марта в гости «Динамо-Ак Барс», чтобы наконец-то сыграть злополучный матч чемпионата России, который одновременно станет и Суперкубком-2022.

Потери среди украинцев настолько ничтожны, что их с лихвой перекрывают новости о пробоинах в составах футбольных команд, которые были обнаружены к концу текущей недели. К уже тонущему «Краснодару», вдруг добавился «Ростов», который покинули сразу пять иностранцев, и «Рубин» с двумя потерями. Но и здесь невозможно разглядеть никакой тенденции, поскольку в тот же «Краснодар-2», выступающий в чемпионате ФНЛ, пришли два нигерийца из болгарского «Ботева» — полузащитник Ифеани Давид и нападающий Джонатан Окоронкво. Окоронкво даже успел забить мяч в игре последнего тура с «Факелом», ломая все стереотипы о футбольном «Краснодаре». Теперь в первой команде почти сплошь россияне, зато в «Краснодаре-2» уже три нигерийца.

Бартош Беднож до сих пор феерит в «Зенит-Казань». Фото zenit-kazan.com

В чем феномен российского волейбола?

На Олимпиаде в Токио только волейбол был представлен обеими сборными, а мужская завоевала серебро. Российский волейбол суммарно является самым успешным видом спорта среди «коллег»: шесть комплектов медалей, из которых выделяется золото Лондона-2012, и ни одного пропущенного олимпийского старта, чем не может похвастать ни один игровой вид спорта. Логично было бы узнать фундамент этих результатов, с учетом того, что российский волейбол никогда не менял норму регламента, не позволяющую его командам заключать контракты более чем с двумя легионерами.

В то же время остальные сборные по игровым видам спорта выдавали результат «на гора», за счет советского прошлого. Но к 2004 году плодотворный советский горшочек перестал «варить» и готовить чемпионов, и когда поскребли по его донышку, завоевав две бронзы в мужском гандболе и водном поло, а также в женском гандболе (третье место сборной Украины), то горшочек-то и опустошился. Что касается российского мужского волейбола, то сборная за все девяностые завоевала только две медали чемпионатов Европы. В том числе и потому, что в её составе было крайне мало экс-игроков сборной СССР. Зато возникла необходимость интенсивно развивать волейбол в новых социально-экономических условиях, с чем достаточно успешно справлялись. С улучшением положения в стране, в том числе политического и экономического, появилась возможность приглашать в наш чемпионат хороших легионеров, и тут федерации нужно выразить уважение, поскольку она не поддалась на желание увеличивать количество иностранцев, как было в некоторых других видах спорта, таким образом, «угробившим» сборные. Вот и все ответы на вопрос: почему во втором десятилетии одни сборные коллекционировали медали, а другие остались на голодном пайке, хотя зачастую финансировались куда лучше.

Первый президент федерации волейбола России Валентин Жуков многое сделал для создания в Новомосковске команды «Танаис», прообраза молодёжной сборной страны тех лет. Там набирались опыта будущие сборники Александр Березин, Алексей Казаков, Сергей Тетюхин, как и омич Алексей Бабешин, Илья Хитушкин из Нижнего Новгорода, местный воспитанник Владимир Касторнов, кстати, сын волейболистки Валентины Ларюхиной. Екатеринбургская школа волейбола Валерия Алферова, новые команды в Белгороде, Нижневартовске, Уфе и, в конечном итоге, в Казани и стали фундаментом побед волейбола, развитие которого пришлось не на денежные годы, а на лихие девяностые, не в эпоху экономического развития, а на пике разрухи.

Уже есть слухи о потерях в командах, но связаны они скорее с экономикой, чем с политикой. Фото vk.com/strelarugby

Регби уже живет в новых реалиях и принимает новые правила

Исполнительный директор казанской регбийной команды «Стрела» Альфред Хисамов отметил, что возобновление чемпионата страны накладывается на сложный период, связанный не только с серьезной угрозой на Украине, но и экономическими проблемами, после повышения курса доллара. Уже есть слухи о потерях в командах, но связаны они скорее с экономикой, чем с политикой. «Рубль очень сильно обвалился, и легионеры теряют в зарплате практически в два раза. Это связано с тем, что в нашем клубе все получают в рублях без всякой привязки к курсу доллара».

Где-то, может быть, были зарплаты в валюте, но и ее сейчас зафиксировали на уровне 90 рублей за доллар, а это, как не крути, потери в заработной плате. В будущем, кстати, все команды обяжут заключать контракты только на рублевой основе. Федерация регби ввела «антикризисный» лимит зарплат с потолком, из-под которого можно вывести двоих игроков. Более того, обговаривается вариант с сокращением легионеров с нынешних двух на трех в заявке, и двух на поле. Стоит отметить, что в «Стрелу» брали иностранцев с перспективой в дальнейшем поменять им спортивное гражданство, после пяти и более лет пребывания в российском чемпионате, сейчас этот план выглядит неосуществимым. Кстати, и восемь иностранцев для регбийной заявки из 35 спортсменов — это совсем немного. Вот подобные «антикризисные» меры выглядят очень кардинальными для российского чемпионата, учитывая, что сам сезон стартует уже нынешним летом.

Стоит также отметить, что легионеры в регби представляют либо Африку, либо Грузию, причем, зачастую они так или иначе связаны с Россией, как, к примеру, два «стрелка» Нико Казаликашвили и Гиорги Холуашвили. Даже украинец Вячеслав Красильник, у которого уже есть российский паспорт, после почти десятилетнего проживания здесь, но родные и близкие остались на Украине. По словам Хисамова регбисты-африканцы вообще непритязательны, достаточно напомнить о возвращении Кобуса Мараиса из чемпионата Франции. Четыре прошлогодних легионера «Стрелы» вернулись на родину только потому, что им предложили выгодные контракты.

Джаудат Абдуллин