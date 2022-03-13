Напрасно ждали Большунова на Казанском лыжном марафоне

Спорт времен импортозамещения

Фото: Максим Платонов

На стадионе «Локомотив» прошел 55-й Казанский лыжный марафон, оставив после себя двойственные чувства. Расчет на то, что суперзвезды мирового лыжного спорта — после отстранения от международных стартов — переместятся в российскую глубинку, пока не оправдался. Точнее, они, возможно, и переместятся, но не сейчас, и не в Казань. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Погода — отличная, трасса — приличная

Зима, где-то болтавшаяся все свое календарное время, вернулась в Казань в марте бодрящим морозцем, который превратил снег в каток, не желающий таять. Во всяком случае, именно так выглядят снежные трассы Казани, назовем их дикими, не обласканными вниманием спортивных организаций.

К примеру, в лесу на Дубравной кататься любителям очень сложно, во всяком случае, классическим стилем. Но Казанский лыжный марафон — дело республиканской важности. И если за пару дней до его старта в лыжном сообществе пугали друг друга тем, что трасса — дрянь, то в день старта 55-го юбилейного по ней прошлись ратраком, счистили лед, оголили снег, и профессиональные лыжники остались вполне довольны увиденным. Особенно в свете тех ожиданий, что будет хуже. По крайней мере, об этом рассказал корреспонденту «Реального времени» победитель нынешнего забега Рауль Шакирзянов. Ему есть с чем сравнивать: он в Казани бегает уже в пятый раз как минимум, сбившись со счета, поскольку точно не мог сказать — сколько раз был в призерах и побеждал. Один или два раза? Ну, это и неважно, победил сейчас, поблагодарив людей, готовивших трассу: «Они сделали максимально возможное в сложившихся условиях».

С другой стороны, наша изоляция от международных стартов, казалось бы, должна была привести к тому, что в Казань приедет весь цвет российских лыж. Но тот же Рауль Шакирзянов сказал, что, во-первых, часть сборников ранее стартовала в Демино Архангельской области, а бежать два марафона за две недели тяжеловато. Во-вторых, люди могут готовиться к альтернативным стартам, которые готовит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, планируя провести их в Кирово-Чепецке вместо финала Кубка мира в Тюмени. В-третьих, не за горами чемпионат России.

— Год на год не приходится, но, думаю, сюда все равно будут приезжать сильные спортсмены, потому что видят, что здесь хорошая организация, — обнадежил Шакирзянов Казань, завершив мини-интервью словами «Зур рахмат».

В день старта 55-го юбилейного по трассе прошлись ратраком, счистили лед, оголили снег, и профессиональные лыжники остались вполне довольны увиденным

Переключаемся с «Васалоппет» на «Рашалоппет»

Не дождавшись суперзвезд, тем не менее организаторы Казанского лыжного марафона отмечали географию стартующих, которые приехали в Казань со всей необъятной России, вплоть до Ханты-Мансийска. Самолетом, поездом, кто-то, как пермяк Шакирзянов или его многочисленные друзья из соседней Мордовии, на автомобилях. Лыжники — народ неприхотливый, отстранили от «Васалоппет» (массовая лыжная марафонская гонка на 90 км между поселком Селен и городом Мура в Швеции) переключились на «Рашалоппет» (русская серия марафонов и супермарафонов, которая объединяет 44 старта по городам и поселкам России).

В женской части наши гостьи не смогли оказать достойного сопротивления хозяйкам трассы. Члены сборной Татарстана Лариса Рясина и Марина Давыденкова финишировали друг за другом, заняв два первых места на пьедестале почета. Они входят в состав сборной республики, которая недавно стала обладателем командного Кубка России, в четвертый раз подряд и в пятый раз в истории. Антон Тимашов и Анастасия Доценко, Андрей Феллер и Алия Иксанова, Владимир Фролов и Виктория Трошина отличились на заключительных стартах кубка, прошедших в Республике Коми. Затем Нияз Таипов закрепил этот успех бронзой в смешанном старте 30-километрового забега лыжников и биатлонистов, который выиграл лыжник Артем Мальцев, вторым финишировал биатлонист Карим Халили.

Кстати, у биатлонистов Татарстана появился свой лидер Никита Блинов, тренирующийся у семейного дуэта Алии и Ильдара Нугмановых: он уже вошел в состав второго состава сборной страны и участвует в международных стартах. Поэтому отстранение российских спортсменов от международных стартов представляется не такой уж серьезной проблемой для татарстанцев. Поскольку одни, как биатлонист Блинов или лыжник Денис Филимонов, только на подступах к сборной страны (Филимонов в этом году завоевал две медали на первенстве мира среди молодежи в возрасте до 23 лет, единственный из сборной республики). «Прямо сейчас» Татарстан неконкурентен на международных стартах, есть большой и сильный состав, но нет суперзвезд. Та же Анна Нечаевская (Суркова), к примеру, восстановилась после рождения ребенка и вернулась к активным тренировкам. Так что даже следующий чемпионат мира 2023 года грозил пройти без татарстанцев, за исключением, пожалуй, спринтерши Христины Мацокиной, которая пока очень далека не только от призовых мест, но даже финальных шестерок.

Организаторы Казанского лыжного марафона отмечали географию стартующих, которые приехали в Казань со всей необъятной России

Лариса Рясина: «Трасса была намного лучше того раза, когда я стартовала здесь в первый раз»

Топтание на месте или же даже шаг назад осознают и в Федерации лыжных гонок. Это невозможно не заметить, если сравнивать три медали Пхенчхана-2018 и 45-е место Мацокиной в Пекине-2022. В общении с управляющим делами федерации Денисом Блохиным, который рассказал, что был расчет на Андрея Ларькова, Семена Ардашева, Артема Николаева, но в их подготовку вмешался ковид, «гулявший» в этой тренировочной группе. С другой стороны, можно отметить, что никто из татарстанских лыжников не заявлял о желании завершить спортивную карьеру, и даже в теории принцип «через массовость — в мастерство» должен дать свой результат. В целом такой конкурентной команды, как в Татарстане, нет ни у одного региона, к уже зарекомендовавшим себя спортсменам присоединяется молодежь, уже названные Трошина, Филимонов, Фролов.

Возвращаясь к итогам 55-го Казанского лыжного марафона, победительница в женском забеге Лариса Рясина из сборной Татарстана отметила:

«Трасса намного лучше того раза, когда я впервые стартовала на этом марафоне. Состояние снега было неплохим, морозец был оптимальным для прохождения трассы. Было только изменение в дистанционном круге, но я не каждый раз бегаю на Казанском марафоне, возможно, это изменение было уже в прошлом году. В целом мне понравилось. Жаль, что не приехали все сильнейшие, кто-то еще не отошел от марафона недельной давности в Демино, кто-то в целом от сезона, кто-то готовится к заключительным стартам года, на том же чемпионате России. Но получается, что такой состав стартовавших позволил мне победить, причем я не сильно «убилась» на дистанции, скажем так, все прошло достаточно просто. А стартов у нас хватает. К примеру, когда был старт в Демино, у нас были соревнования общества «Динамо», я же еще представляю команду республиканского спортивного общества «Динамо РТ».

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов