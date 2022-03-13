«Этот год для россиян будет преимущественно отдыхом в России»

Западные санкции и закрытое небо ряда стран диктуют татарстанцам новые правила туризма — российские банковские карты за рубежом не работают и валюту сейчас достать непросто. Хотя, как и в условиях коронавирусного локдауна, когда границы были закрыты, туристическая отрасль пусть и пострадала, но адаптировалась, а внутренний рынок получил небывалый импульс роста. Растущий интерес к туризму внутри страны туроператоры республики отмечают и сейчас, особенно с учетом программы туристического кешбэка, которая возобновится уже на следующей неделе — с 15 марта. О том, какие возможности открыты для татарстанцев, мечтающих о путешествиях, — в материале «Реального времени».

«Единственное направление для россиян в этом сезоне — внутренний туризм»



Среднестатистическому туристу-россиянину следует полагаться на путешествия по стране, отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов:

— Скорее всего, единственное направление, которое ожидает граждан России в этом сезоне, — это внутренний туризм. Да, есть несколько стран, открытых для россиян, среди которых Египет и Турция, но, учитывая курсовую разницу на рынке, туры станут непомерно дорогими.

По оценке Мифтахова, если в прошлом сезоне тур в Турцию на двоих из Казани можно было приобрести за 70—80 тысяч рублей, то в нынешнем та же путевка обойдется минимум в два раза дороже. К тому же надо ориентироваться на курс рубля по отношению к евро, а не к турецкой лире.

— Желающих отправиться в Турцию за такие деньги точно будет существенно меньше, — говорит собеседник издания. — Единственный вариант решения — снизить цены со стороны отельеров, чтобы попытаться сохранить рынок. То есть заработать меньше, но взять количеством. Но пока никаких предложений нет, все рейсы сняты.

В этой связи основные надежды в туротрасли связывают с внутренним рынком и путешествиями по России. При этом эксперт призывает россиян не бронировать туры самостоятельно, а делать это через туроператоров — так для туриста выйдет не дороже, зато у туркомпаний, которые еще не отошли от коронакризиса, будет больше шансов продержаться на плаву и в нынешних условиях.

«Успеть воспользоваться кешбэком для туристов»

Собеседник издания обратил внимание на то, что со вторника Ростуризм возобновляет продажи поездок по стране с туристическим кешбэком. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года. Мифтахов утверждает, что цены на внутреннем рынке пока еще не успели значительно подрасти, так что призывает бронировать туры уже сейчас.

По информации Ростуризма, условия программы остаются прежними. Участвуют все без исключения регионы и поездки от 2 ночей. Оплачиваются поездки картами МИР — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

По мнению Рамиля Мифтахова, принятое правительством решение обнулить НДС для субъектов гостиничной отрасли позволит российским отелям сильно не повышать цены.

Оплачиваются поездки картами МИР — на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки. Фото: tadviser.ru

— Инструменты, которые приняты правительством, помогут удержать цены прошлого года. И это позволит гражданам России отдохнуть в пределах своей страны. Плюс, если воспользоваться программой кешбэка, будет скидка в 20%. Так что призываю не ждать манны небесной, а бронировать уже сейчас, пока цены не повысились, — подчеркивает он.

Пришло время посмотреть регионы страны, считает собеседник издания. В том же Татарстане можно отправиться на выходные в Елабугу, где четырехзвездочный отель на двоих обойдется вдвое дешевле казанского аналога — 4 тысячи рублей на двоих. Если республика уже изъезжена, можно доехать до Самары или даже Тюмени с термальными источниками. На майские праздники особым спросом пользуются Минводы, Сочи, Крым.

— Мы понимаем, что этот год для россиян будет преимущественно отдыхом в России. Поэтому чтобы сэкономить имеющиеся деньги, бронируйте сейчас и пользуйтесь кешбэком, — посоветовал татарстанцам глава ассоциации турагентств.

Наиболее востребованными будут направления «все включено»

Если все же выбрать отдых за границей, сейчас довольно сложно спрогнозировать, какие направления будут доступными для россиян ввиду неопределенности ситуации, отметил директор казанской туристической компании «Другое измерение» Анвар Мингазов.

— Мы как туристическое агентство надеемся, что к началу полноценного пляжного сезона ситуация с чартерными перелетами более-менее устаканится и мы будем понимать, в какие страны и из каких городов можно улететь. Надеемся, что будут доступными и перелеты из Казани. Конечно же, наиболее востребованными будут направления, в которых предусмотрена опция «все включено» и где не нужно ничего тратить на месте. Понятно, что если россияне поедут за рубеж, то будут вопросы с картами, валютой. Поэтому предпочтения будут отдаваться вариантам, при которых можно прилететь, ничего дополнительно не тратить и улететь. Это прежде всего Турция, Египет, Тунис и другие страны, которые не закрыты для перелетов из России и в которых можно отдохнуть на море летом.

Мингазов отметил, что турецкий рынок пока не выработал каких-либо встречных предложений для российских туристов, многих из которых может лишиться ввиду резкого падения рубля. Однако уже сейчас понятно, что из-за роста курса евро по отношению к рублю (а учитывается именно этот показатель, а не курс лиры) поездки в Турцию значительно вырастут в цене.

«Нужно больше направлений, куда из Казани можно летать недорого»

Вместе с тем Мингазов ожидает в этом сезоне резкого подъема интереса к внутреннему туризму в России. Востребованными могут стать направления, которые раньше не пользовались особой популярностью среди россиян.

— Люди, желающие путешествовать, все равно куда-нибудь поедут. Я думаю, что, помимо традиционных пляжных российских направлений, круг которых ограничен и которые достаточно сомнительны по качеству в большинстве своем либо очень дорогие, как курорты Краснодарского края и Крымское побережье, будут востребованы экскурсионные туры на Северный Кавказ. Основная сложность этого направления состоит в отсутствии чартерных бортов из Казани, так что развитие этого направления требует глобальной перестройки рынка. Необходимо, чтобы было значительно больше направлений, куда из Казани можно летать недорого, — считает Мингазов.

По его мнению, Казань — достаточно перспективное направление для развития внутреннего туризма.

— Вопрос в том, что рынок сможет предложить туристам, уже посещавшим Казань, чтобы это было интересно. Наша компания развивает это направление, чтобы люди, которые уже видели Казань, Свияжск, Раифу, все равно хотели бы приехать и посмотреть Казань по-новому. Татарстан — достаточно подготовленный рынок для отдыха. Я думаю, республика будет востребованной и популярной в этом сезоне — на это мы возлагаем большие надежды, — говорит Мингазов.

«Морюшко все хотят — без него никак»

В этом сезоне для туризма могут быть востребованными направления Азии и Африки, предполагает директор другой казанской туристической компании — «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова. Кроме того, с начала мая должна открыться Турция. Туристы, предпочитавшие с комфортом отдохнуть, вряд ли сильно изменят свои планы из-за падения рубля. Просто они сократят количество дней на отдых за рубежом, считает эксперт.

— Если раньше люди летели в Турцию на 14 дней, то сейчас полетят на 7, — отмечает Таланова. — Если туристы хотят на море в любимый отель, просто количество ночей возьмут поменьше. Морюшко все хотят — без него никак.

Собеседница издания убеждена, что в нынешней ситуации внутренний туризм будет активно развиваться.

— Уже сейчас набирают турпоезда по российским городам — едешь по стране и каждый день посещаешь какой-то город, — говорит она.

Что касается приезда зарубежных туристов в Татарстан, сейчас от этих планов пришлось отказаться: «В середине марта планировали встретить в Казани немецкую группу туристов, которые, кроме столицы Татарстана, собирались посетить Москву и Байкал. К сожалению, поездка отменилась». Теперь отрасль больше рассчитывает на российского туриста, и Татарстану есть что предложить.

— В Казани развивается отельная база, открываются новые объекты, музеи. К Казани повернулись лицом туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. По статистике нашего проекта «Кыш Бабай», раньше к нам в основном ехали из Московской, Ленинградской областей, а сейчас индивидуальные туристы в основном коренные москвичи, — говорит Таланова.

Введение санкций сыграет на руку отечественному рынку туризма

Введение санкций против России, в частности невозможность расплатиться за границей российскими банковскими картами, а также уход из страны крупнейших иностранных поставщиков туруслуг могут положительно повлиять на отечественный рынок туризма. Такое мнение выразил глава туроператора Space Travel Артур Мурадян. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация открывает новые возможности для организованного туризма, так как только у туроператоров будут каналы проведения стабильных платежей за границу.

— Невозможность самостоятельно забронировать отель или авиабилеты быстро напомнит нашим согражданам о существовании турфирм: теперь внутри страны с агентами туристы рассчитаться смогут, а за границей с иностранными поставщиками — нет, — заявил он.

Текущий спрос на выездном рынке эксперт оценивает как нетуристический. «Новая реальность», с которой придется иметь дело всему российскому выездному туризму, по его оценке, будет кардинально отличаться даже от «ковидного» времени. Не стоит сбрасывать со счетов и фактор ухудшения отношения к российским туристам на Западе. Еще одна важная характеристика нового времени: 80%-ное падение покупательной способности наших соотечественников в сегменте выездного туризма из-за снижения курса рубля, ухода Visa и Mastercard, новых валютных правил.

— Людям будет не на что ехать. Не на чем лететь. И не с чем. Карты не работают, продажа наличной валюты запрещена, — поясняет эксперт.

При этом попытки проводить платежи через банковские карты турецких банков или китайский Union Pay — это весьма условный выход. По данным спикера, при использовании того же Union Pay происходит конвертация через три валюты, и за счет пересчета курсов и комиссии потери составят до 15%, что малоприемлемо.

Эксперт прогнозирует, что и в России отдых подорожает, поскольку вырастут расходы на все, в том числе и на поддержание туристических объектов и сервиса.

— Цены, к которым мы привыкли на внутреннем российском рынке, уходят в прошлое. Нас ожидает эпоха инфляции и гиперинфляции. Отдых внутри страны скоро будет обходиться в такую же сумму, какую раньше платили за туры в Эмираты и Турцию, причем как в бюджетном, так и в «пятизвездочном» сегментах, — полагает Мурадян.

Тем не менее эксперт уверен, что внутренний туризм в России сохранится и покажет результат, близкий к прошлогоднему.