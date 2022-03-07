В Госдуме предложили ограничить рост пеней по долгам за ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ проработает с правительством России вопрос ограничения роста пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил председатель комитета Сергей Пахомов.

Расчет пеней должникам за услуги ЖКХ привязан к ключевой ставке Центробанка. Повышение ключевой ставки до 20% автоматически приведет к росту пеней в два раза.

Пахомов рассказал, что в Казани «Татэнергосбыт» по просьбе крупных управляющих компаний не будет начислять жителям города пени за просроченный платеж за ЖКУ за февраль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Считаю, что похожие решения по ограничению роста пеней или их временной заморозке могли бы быть приняты во всех регионах и в самое ближайшее время. Но и мы вместе с правительством затягивать с решениями не намерены, — приводит ТАСС его слова.

На прошлой неделе городские управляющие компании выступили в адрес «Татэнергосбыта» с просьбой не начислять казанцам пени за просроченный платеж за ЖКУ за февраль. Среди них: «Уютный дом», «ЖиК», «Бриор-К», «Старый город», «РЖУ Советского района», «Гвардейская», «Авиастроительного района», «АДС Приволжский», «Ремонтсервис».



Татьяна Леухина