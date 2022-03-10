Культура отмены: как будет выглядеть российский спорт в скором будущем?

Россию лишили соревнований, из чемпионатов ушли команды и спортсмены

Международные спортивные федерации возглавляют пять наших соотечественников, и первой из всех спортсменов России отстранила федерация шахмат. Казань потеряла студенческий Кубок мира по регби-7 и вернула лидера регбийной «Стрелы» Кобуса Мараиса. Футбольный Краснодар лишился семерых легионеров, а баскетбольный — ни одного. Анализ изменений в спортивной отрасли страны после начала спецоперации на Украине — в материале журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Наши потери

24 февраля на Украине началась спецоперация по демилитаризации и денацификации. В ответ на Россию обрушился целый вал санкций, в том числе, касающихся спортивной отрасли. Наиболее запомнившимся антироссийским решением является отстранение российских спортсменов от стартов Паралимпиады в Китае, принятое 3 марта.

Показательно выглядят даты отстранения российских спортсменов международными федерациями, которые возглавляют российские граждане. Первой россиян забанила международная федерация шахмат, которую возглавляет Аркадий Дворкович. Произошло это аж 27 февраля, после чего Дворкович объяснил решение тем, что оно было принято по рекомендации МОК. Для понимания: шахматы не входят в олимпийскую программу Зимних или Летних Олимпиад, следовательно можно было бы не торопиться с принятием антироссийских санкций. У этого вида спорта своя шахматная Олимпиада, которая должна была в этом году состояться в Москве. Принято решение ее перенести, вопрос куда?

Помимо того ФИДЕ частично поддержало инициативу вице-президента федерации Михаила Ходарковского (почти однофамильца известного бизнесмена Ходорковского, правда, шахматный живет в Америке, и носит там имя Майкл) о «люстрации» Анатолия Карпова, с лишением его звания почетного посла ФИДЕ. Частичность заключается в том, что Карпова лишили этого звания временно.

ФИДЕ частично поддержало инициативу вице-президента федерации Михаила Ходарковского о «люстрации» Анатолия Карпова, с лишением его звания почетного посла ФИДЕ. Фото: Ксения Богданова/kpfu.ru

Отдельные шахматисты проявили активность и в желании сменить федерацию, и в желании высказать гражданскую позицию. Так в одночасье стали более известными, чем ранее, такие спортсмены, как Александра Мальцевская и Вячеслав Тиличеев. Они поспешили озвучить свои решения представлять в будущем на соревнованиях Польшу и Болгарию, соответственно. Однако оба этих перехода имеют свою подоплеку. Молодая и перспективная Мальцевская уходит, во многом, из-за не согласия позиции ее матери с руководством российских шахмат, конфликта достаточно длительного по времени. А Тиличеев все последние годы жил в Болгарии, и, собственно, имел к России опосредованное отношение. За ее сборную он выступал только на юниорском уровне.

После шахмат свои решения по России принимали другие международные федерации с российским руководством: пулевой и стендовой стрельбы (1 марта, президент Владимир Лисин), совместно с отменой мартовского чемпионата Европы в Москве. Международная федерация хоккея с мячом (президент Борис Скрынник) заявила об отказе в проведении в России чемпионатов мира, а их планировалось сразу два, взрослый в Сыктывкаре, и юниорский в Кемерово. И последними из всех 4 марта сдались федерация бокса (Умар Кремлев) и фехтования (президент Алишер Усманов приостановил свое членство в организации). Они на один день «пережили» Международную федерацию паралимпийского спорта, забанившую российских спортсменов.

Кому — война, кому — мать родна?

На общем фоне очень обидным выглядит запрет спортсменам России и Белоруссии выступать на международных турнирах, последовавший от Бюро Объединённого мира борьбы (UWW). Дело даже не в том, что президентом Бюро является Ненад Лалович из дружественной Сербии, а вице-президентами работали Михаил Мамиашвили и Наталья Ярыгина. А то, что 10 лет назад борцы всего мира сплотились, чтобы отстоять место борьбы в олимпийской программе, и в одной связке тогда были Россия, США, Иран, страны с диаметрально разным взглядом на политические вопросы. Тем не менее, для того, чтобы остаться на одном ковре, все, фигурально выражаясь, сели в одну лодку и дружно гребли в одном направлении. Сейчас борьба снова рискует вылететь из олимпийской программы, возможно, это и повлияло на необоснованную торопливость борцов.

Решение Бюро Объединённого мира борьбы, как и их коллег из международной федерации конькобежного спорта, делают практически бессмысленными предстоящие чемпионаты Европы по борьбе и мировой чемпионат по фигурному катанию. Без россиян уровень этих стартов заметно снизится. С другой стороны, эти спортивные ведомства обезопасили себя от всевозможных эксцессов. Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам с 7 марта выступать на международных соревнованиях до специального уведомления, и этап Кубка мира в Дохе не подпадал под этот запрет, а там спортсменка из Украины Даниэла Батрона отказалась подниматься на один пьедестал почета вместе с российскими конкурентами, порадовав своих соотечественников. Однако стоит напомнить 15-летней девушке и ее болельщикам, что украинская гимнастика исторически воспитывала хорошие кадры, но не могла создать им достойные условия, постоянно теряя своих воспитанников: Николай Куксенков (Россия), Олег Степко (Азербайджан, а затем Россия), Петр Пахнюк (Азербайджан).

Спортсменка из Украины Даниэла Батрона отказалась подниматься на один пьедестал почета вместе с российскими конкурентами. Фото news.dialog.ua

Переформатирование Лиг

В клубных чемпионатах перемены либо уже происходят, либо грядут. Начиная с участников. Баскетбольную Единую Лигу ВТБ покинули команды Польши и Эстонии, остались представители Беларуси и Казахстана. Вопрос по Казахстану не закрыт, поскольку его клубные представители уже покинули открытые чемпионаты России по водному поло среди мужчин и женщин, из-за требований Азиатской конфедерации. С другой стороны, «Барыс» доигрывал сезон в хоккее, а «Акжайык» остался среди участников чемпионата по хоккею с мячом.

Изменения в составах российских команд в игровых видах спорта практически невозможно отследить в полной мере. Наибольшие потери претерпел российский баскетбол. Более того, процесс этот не остановить, поскольку заранее понятно, что иностранным тренерам не составит никакого интереса работать в следующем сезоне с составами, где практически нет легионеров.

Любопытно, что в баскетболе потери связаны, в основном, с тем, что Россию покинули практически все прибалты и американцы, а вот в хоккее они, во многом, остались в командах КХЛ, а массовый отъезд был связан с хоккеистами из Скандинавии. С другой стороны, немногочисленные скандинавы доигрывают чемпионат России по хоккею с мячом. Играют даже члены сборной Украины, квартет из которых представляет Архангельск. Это Громницкий и Насекин из «Водника» и Деменченко с Дорофеевым из «Водник-2». Правда, тут стоит оговориться, что все они натурализованные украинцы, родившиеся либо в Архангельске, либо в Плесецке.

И только в футболе игроки РФПЛ так полюбили Россию, что даже скандинавы пока что не уехали. Среди потерь только украинцы и семь легионеров «Краснодара». Любопытно, что в качестве некого баланса можно напомнить о баскетбольном «Локомотив-Кубань» из Краснодара, который покинул только один американский спортсмен — Дариус Томпсон, и то по семейным обстоятельствам и всего на несколько дней.

Ветер перемен практически обошел стороной волейбол, хоккей с мячом и «нищее» водное поло, где легов нет вообще. Фото: instagram.com/sintez_kazan

В мини-футболе Донецк играл еще с прошлого года

В мини-футболе состоялась последняя, на данное время, встреча российской и украинской сборных. Игрок сборной Украины Владимир Разуванов представлял «Динамо-Самару», но по стечению обстоятельств, она 22 февраля снялась с розыгрыша чемпионата из-за тяжелой финансовой ситуации. В этой ситуации стоит отметить, что очень повезло воспитаннику казанского футбола Никите Хромых, выступающему за сборную Армении, который перебрался в минувшее межсезонье из Самары в Нижний Новгород, и сейчас его «Торпедо» возглавляет таблицу чемпионата.

Потеря команды из Самары обидна, особенно на фоне того, что 9 марта снялся текущий лидер чемпионата страны среди команд Высшей лиги (второй по уровню в России) «Спартак-Донецк», базировавшийся в Ростове-на-Дону. Еще с прошлого сезона его правдами-неправдами заявили в чемпионат России. И вот тут можно задать вопрос, который пока звучит, как риторический. Можно ли будет в будущем перенаправить освободившиеся средства российских олигархов, ранее владевших иностранными командами, на поддержку отечественного спорта? Рижское «Динамо», «Челси» или «Йокерит», которые вышли из зоны интересов российских олигархов, далеко не единственные в Европе.

Ветер перемен практически обошел стороной волейбол с его твердым лимитом на двух иностранцев в составе, хоккей с мячом и «нищее» водное поло, где легов нет вообще. Почти не затронул гандбол. Пока загадочно выглядит ситуация с регби. Пресс-секретарь федерации Антон Хализов ответил «Реальному времени» о том, что «сезон возобновится 9 апреля, нет никакой информации о том, что кто-то из команд не сыграет на финише чемпионата России». Изменения в командах пока незначительные, хотя легионерский корпус состоит из «взрывоопасных» грузин (баскетболист Торнике Шенгелия, к примеру, одним из первых покинул ЦСКА), и африканцев из Мозамбика и ЮАР. Но тут есть даже профит, к примеру, в казанскую «Стрелу» вернулся любимец публики Кобус Мараис. Аккурат седьмого марта, как подарок женской части болельщиц команды и некая компенсация за лишение права провести студенческий Кубок мира по регби-7. В целом, «Стрелу» покинули девять игроков, четверо из них легионеры, и ни одна потеря не связана с политическими мотивами.

Джаудат Абдуллин