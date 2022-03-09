Цены в Татарстане под контролем, новые выплаты для семей с детьми, Россия в лидерах по санкциям

США и Европа отказывают своим гражданам в российской нефти, Toyota возвращается в нашу страну

Фото: Максим Платонов

В условиях непростой экономической ситуации на фоне санкций Запада против России из-за спецоперации на Украине президент Татарстана заявил, что взял вопросы ценообразования в республике на личный контроль. В фокусе внимания Рустама Минниханова не только стоимость продуктов питания, но и бытовой техники. МЧС доставляет гуманитарную помощь Донбассу и Украине, семьи с низким доходом, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, получат новую выплату. Против России ввели уже 5,5 тысячи санкций — это больше, чем против Северной Кореи и Ирана. Западные страны собираются отказаться от российской нефти, а зарубежные компании сворачивают свой бизнес в нашей стране. Подробности — в материале «Реального времени».

Татарстан берет цены под контроль

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать две комиссии — первая будет курировать продовольственные товары, а вторая — непродовольственные. Они будут мониторить цены в магазинах еженедельно, а не ежемесячно, как раньше. Минниханов поручил обеспечить в достаточном объеме наличие продуктов питания, пользующихся высоким спросом, например сахара и муки. Он отметил, что работа по этому вопросу уже началась.

Комиссия контролирует наличие и стоимость позиций 52 непродовольственных товаров. Для обеспечения ими всех магазинов задействован местный производитель АО «Нэфис Косметикс», который выпускает 400 наименований продукции.

В Татарстане работают производства бытовой техники, производитель техники Haier, который выпускает холодильники, стиральные машины, плиты, ноутбуки, чайники, утюги и другую технику. На контроле находится лекарственное обеспечение. Все социальные обязательства по обеспечению препаратами гарантированы. Производство на АО «Татхимфармпрепараты» загружено в полном объеме, сообщили в пресс-службе президента республики.

Производство на АО «Татхимфармпрепараты» загружено в полном объеме. Фото tatarstan.ru

Донбасс получает гуманитарную помощь

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину около 430 тонн гуманитарной помощи. Из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) 8 марта прибыли колонны Донского спасательного центра МЧС России — 25 машин доставили жителям Донбасса 220 тонн гуманитарной помощи.

Еще одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила около 90 тонн груза из Крыма в Каховку Херсонской области Украины. 14 грузовиков перевезли 121 тонну гуманитарной помощи в село Липцы Харьковской области из Белгорода.

В Татарстане тоже продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. Они доставят продукты с длительным сроком годности: крупы, средства гигиены, бытовую технику, школьные принадлежности, одежду.

Число прибывших в Россию жителей ДНР, ЛНР и Украины приблизилось к 200 тысячам. Границу России по состоянию на 8 марта пересекли уже 197,9 тысячи человек. Из них более 173 тысяч прибыли из ДНР и ЛНР с 18 февраля, когда власти республик объявили об эвакуации.

В Татарстане продолжается сбор гуманитарной помощи для вынужденных беженцев из ДНР и ЛНР. Несколько фур отправили в Ростовскую область. Фото: Максим Платонов

Выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет

Семьи с низким доходом, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет, начнут получать новые выплаты в мае. О новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что на выплаты потребуется выделить 455 млрд рублей из федерального бюджета.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, соответствующие выплаты получат родители более чем 5 млн детей в России, а размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — то есть в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал Госуслуги для получения помощи.

Выплату получат семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, отметили в Минтруде. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.

Выплату получат семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Фото: Максим Платонов

Обошли Иран и КНДР: против России введено рекордное количество санкций

Россия вышла на первое место в рейтинге самых обложенных санкциями стран. Против нашей страны на сегодня введено 5,5 тысячи санкций — это больше, чем против КНДР (2,1 тыс. санкций) и Ирана (3,6 тыс. санкций), следует из базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai. После признания ДНР и ЛНР против России было введено около 2,8 тысячи новых ограничений. Больше всего ограничений ввела Швейцария. Большая часть новых санкций против России — персональные ограничения (2,4 тыс.). Еще 343 ограничения введены против организаций.

И судя по последним новостям, санкционное давление будет только увеличиваться. Страны-участницы Евросоюза готовят новые санкции в отношении России. В частности, по информации Bloomberg, экономические ограничения могут коснуться военных технологий, морских судов физических лиц из санкционного списка, а также российских портов.

Запад отказывается от российских нефти и газа

Британско-нидерландская Shell накануне заявила, что все же откажется от российских углеводородов — это нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. Компания также приняла решение закрыть все заправки на территории России и прекратить производство авиационного топлива и смазочных материалов. На сентябрь 2021 года у Shell в России было 411 автомобильных заправок, из них 233 собственных и 178 дилерских. В Татарстане насчитывается 18 автозаправок данной компании.

Отметим, что ранее представители Shell извинились перед потребителями за покупку российской нефти. Сообщение об этом появилось в «Твиттере» компании:

«Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками», — сказано в сообщении.

В Татарстане насчитывается 18 автозаправок данной компании. Фото e-kazan.ru

Компания заверила потребителей, что «продолжит выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно». А средства, полученные за счет углеводородов из России, представители намерены переводить в специальный благотворительный фонд.

Вслед за Shell от покупки российских нефти и газа решила отказаться еще одна британская нефтяная корпорация — British Petroleum. При этом сообщается, что цены на бензин в США бьют исторические рекорды — 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). С 24 февраля заправить свою машину стало дороже на 18%.

В это же время сенатор Крис Кунс в эфире CNN заявил, что Белый дом сегодня объявит о запрете на импорт российской нефти, от чего цены на топливо могут вырасти еще сильнее на всей планете.

Вечером 8 марта Джо Байден объявил о новом блоке санкций против России. Вводится запрет на импорт российских нефти и газа в США. При этом американский президент выразил понимание, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

«Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг», — отметил Джо Байден.

При этом Байден осознает, что действия США по запрету российских энергоносителей приведут к еще большему росту цен на нефть и газ. Американский президент призвал нефтяные компании не участвовать в чрезмерном повышении цен. По мнению Байдена, США должны стать энергетически независимой страной, Штаты обсуждают с ЕС перспективы их отказа от нефти и газа из России.

Кроме того, он подчеркнул, что США с союзниками в ежедневном режиме продолжают поставки оружия на Украину, наращивают гуманитарную помощь. По его словам, США разделяет ответственность в вопросе заботы о беженцах с Украины.

Вечером 8 марта Джо Байден объявил новый пакет санкций против России. Фото facebook.com/potus

Procter & Gamble приостанавливает деятельность в России

Продукция компании — это всем хорошо известные средства гигиены марок Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide и Ariel. Организация полностью не уходит из России, но значительно сокращает ассортимент, а также приостанавливает все рекламные и маркетинговые проекты в России, прекращает всю инвестиционную деятельность.

«Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов», — сообщили в компании.

Toyota и Lexus включили заднюю?

Японский автопроизводитель Toyota Motor (куда входит и премиальный бренд Lexus) объявил, что не собирается покидать российский рынок. Представители концерна объявили, что производитель был вынужден на время приостановить поставки машин. К задержке привели возникшие проблемы с логистикой, а не политическая ситуация или присоединение к антироссийским санкциям.

«На текущий момент поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Поставки будут возобновлены по мере восстановления цепочек поставок. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — сообщается в пресс-релизе компании.