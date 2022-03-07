Переселенцам из Донбасса подарили экскурсию по Нацмузею РТ
В преддверии Международного женского дня «Молодая Гвардия» Республики Татарстан поздравила женщин из семей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик с наступающим праздником. В качестве подарка была организована экскурсия в Национальный музей Татарстана, чтобы познакомить гостей с историей и культурой республики и ее столицы. После экскурсии гостей ожидало знакомство с национальной кухней Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым