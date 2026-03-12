Новости экономики

«Татнефть» продала свою долю в шинном бизнесе за 26,3 млрд рублей в 2026-м

22:20, 12.03.2026

Балансовая стоимость выбывших чистых активов после определенных корректировок — 83 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Татнефть» в 2026 году продала все свои доли в «дочках», которые составляли сегмент бизнеса с шинами, а также в некоторых других дочерних организаций, обществу, находящемуся под контролем государства. Сумма сделки составила 26,3 млрд рублей, следует из отчета татарстанской нефтянки по МСФО за 2025-й.

Согласно документу, балансовая стоимость выбывших чистых активов после определенных корректировок — 83 млрд рублей.

Напомним, что основным акционером «Татнефти» является Татарстан. Республика владеет 34% акций нефтянки. Еще 3% капитала компании приходится на казначейские ценные бумаги, а 13% размещено в ADR. Причем половиной (50%) акций владеют прочие акционеры.

По состоянию на 22:20 мск стоимость акций компании составила 638 рублей, следует из данных Мосбиржи

Никита Егоров

ЭкономикаИнвестиции Татарстан

