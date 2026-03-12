«Автостат»: Запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают
Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия в декабре 2025 года
В первом квартале 2026 года на российском рынке реализовано 3 040 автомобилей Solaris отечественной сборки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24%, однако производство новых машин на петербургском заводе полностью остановлено, сообщает «Автостат».
В конце января корейский концерн Hyundai-KIA утратил возможность обратного выкупа своих заводов в Санкт-Петербурге. Дальнейшая судьба бренда Solaris находится в руках компании AGR.
Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия в декабре 2025 года. За период с марта 2024-го по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге было выпущено более 70 тыс. автомобилей Solaris. С начала продаж в России реализовано 52,5 тысячи машин этого бренда.
На текущий момент на складах остается около 17,5 тысячи автомобилей, которых при сохранении текущих темпов продаж может хватить до конца 2026 года. При этом марка пока удерживает 10-е место в рейтинге продаж, но эксперты сомневаются в сохранении позиций.
Напомним: в Татарстане средняя цена б/у авто выросла на 5%, но некоторые модели подешевели.
