«Автостат»: Запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают

Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия в декабре 2025 года

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2026 года на российском рынке реализовано 3 040 автомобилей Solaris отечественной сборки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 24%, однако производство новых машин на петербургском заводе полностью остановлено, сообщает «Автостат».

В конце января корейский концерн Hyundai-KIA утратил возможность обратного выкупа своих заводов в Санкт-Петербурге. Дальнейшая судьба бренда Solaris находится в руках компании AGR.

Последний автомобиль сошел с конвейера предприятия в декабре 2025 года. За период с марта 2024-го по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге было выпущено более 70 тыс. автомобилей Solaris. С начала продаж в России реализовано 52,5 тысячи машин этого бренда.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На текущий момент на складах остается около 17,5 тысячи автомобилей, которых при сохранении текущих темпов продаж может хватить до конца 2026 года. При этом марка пока удерживает 10-е место в рейтинге продаж, но эксперты сомневаются в сохранении позиций.

Наталья Жирнова