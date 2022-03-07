«Эта Паралимпиада не сможет определить сильнейших, поскольку сильнейшие вернулись в Россию»

Отстраненных по политическим мотивам паралимпийцев тепло встретили дома в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В воскресенье в Россию вернулись паралимпийцы, которым так и не удалось выступить на главных соревнованиях четырехлетия. Вечером два татарстанских паралимпийца Марта Зайнуллина из Нижнекамска и Рушан Миннегулов из Богатых Сабов прилетели в Казань. Подробности встречи — в репортаже «Реального времени».



Из мирового опыта

Отстранение российских паралимпийцев — это очередной шаг борьбы с Россией, теперь уже объявленной по всем фронтам и ведущейся силами МОК с 2015 года. Причем с паралимпийцами отстранение вышло совсем некрасивым. Спортсменов вначале допустили стартовать под нейтральным флагом, как и профессионалов, а по приезду в Китай выгнали .

Мировой опыт подсказывает, что пропуск двух олимпийских стартов подряд был только у Германии в 1920 и 1924 годах после Первой мировой войны. По итогам Второй мировой Германия была отстранена вместе с Японией только на один олимпийский цикл 1948 года. Таким образом, российские паралимпийцы догнали нацистскую Германию по количеству отстранений, пропуская уже вторую Паралимпиаду. Первой были летние Игры в Рио — 2016, куда сборная была не допущена в полном составе, без исключений. Именно тогда белорусский тренер Андрей Фомочкин пронес флаг России на закрытии Паралимпиады, сейчас мы снова в одной лодке, поскольку Беларусь также не будет стартовать в Пекине.

Ольга Павлова: «То, что случилось, это политический шантаж и беспредел»

Вице-президент федерации синхронного плавания России Ольга Павлова две недели назад встречала в аэропорту олимпийского призера из Заинска Данила Садриева, и тогда были совсем другие эмоции:

— Сейчас, понятно, было огромное разочарование. Я, как и все граждане нашей многонациональной страны, с большим интересом смотрела Олимпиаду, переживая за наших спортсменов буквально до слез. Ждали таких же эмоций и от наших паралимпийцев. То, что случилось, это политический шантаж и беспредел с инвалидами, которые и так пострадали в жизни, но вопреки своим проблемам, нашли в себе силы для занятий спортом, добились права стартовать на Паралимпиаде. Но через сутки их лишили этого права, что я считаю геноцидом спортсменов из России, которых выдавливают с международной арены. Сейчас необходимо помочь нашим спортсменам, организовав им альтернативные соревнования, а российские юристы должны оспорить это решение Международного паралимпийского комитета.

Ольга Павлова выразила мнение, что олимпийское и паралимпийское движение находятся сейчас в глобальном кризисе, уничтожив все олимпийские принципы, начав преследование спортсменов по национальному принципу. Необходима полная реконструкция МОК, поскольку люди, находящиеся у его руля, просто неадекватны. Сейчас в сборной Татарстана два года выступает уроженка Донецка Виктория Хорош, плюс у республики налажено активное сотрудничество со спортсменками из ДНР.

— Я общалась с членами федерации российского синхронного плавания, спросив: зачем мы держимся за Европу? С кем там соревноваться? В синхронном плавании — это ничто. А вот Азия, с которой граничит Россия, — это и Китай, и Япония, и Корея. С нами хотят соревноваться Бразилия, Египет, которые подбирают сильные коллективы спортсменок. Так зачем нам Европа? Что она покажет без российских спортсменок?

Фарида Сафиуллина: «Кто, кроме нас, еще ориентируется на букву закона?»

В разговоре с «Реальным временем» директор Республиканской детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Фарида Сафиуллина посетовала:

— В Международной федерации паралимпийского спорта нет представителей России, которые могли бы защитить интересы наших спортсменов. А Запад и ранее был настроен на то, чтобы творить, что хочет, а сейчас и вовсе сорвался с цепи. Они пишут правила международного спорта под себя, в своих интересах, и нам остается только подчиняться им. Мы же не можем провести свою специальную операцию против паралимпийского комитета. Если вы помните, мы уже пропускали летнюю Паралимпиаду 2016 года, когда представитель Беларуси махал российским флагом на церемонии закрытия, а теперь мы отстранены вместе с ними. Но нас не сломить, поскольку удача покидает людей сквозь пальцы опущенных рук, а мы никогда их не опустим.

Как можно выйти из этой ситуации? Если помните, в истории нашего спорта был бойкот американской Олимпиады 1984 года, когда вместе с нами оказались практически все страны социалистического блока. Но тогда мы были мощной страной, Советским Союзом, с большим количеством союзников. Может, и сейчас стоит задуматься о подобных стартах, поискать союзников. Есть страны, которые поддерживают Россию даже в этой тяжелой ситуации, та же Сербия, например. Можно проводить свои международные старты, благо у нас есть города, способные принимать соревнования самого высокого уровня. Красноярск принимал зимнюю Универсиаду 2019 года, под которую построил множество спортивных объектов самого высокого уровня, не говоря уже о Казани, которая в следующем году будет отмечать 10-летие со дня летней Универсиады-2013. А то мы все время ждем чего-то, ориентируемся на букву закона, а кто, кроме нас, еще ориентируется на букву закона?

Потом, надо понимать, что если бы мы стартовали на Паралимпиаде, то выиграли бы львиную долю медалей. Паралимпийский спорт очень зависим от поддержки государства, когда наши конкуренты ищут деньги на старты и тренировки, у нас с этим нет проблем. Но мы же не виноваты в том, что государство к нам хорошо относится. И что, мне теперь стыдиться того, что нас так любит наша родина? — заявила Сафиуллина.

Миннегулов пропускает вторую Паралимпиаду подряд

Слова Фариды Сафиуллиной перекликались с последними решениями правительства России, озвученными вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Он поручил Минспорту и Минфину совместно с правительством Ханты-Мансийского округа проработать вопрос об организации Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт», сохранив победителям и призерам предстоящих стартов размеры вознаграждения, на которое они бы претендовали, как лауреаты Паралимпиады: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн рублей за бронзовую награды, а также выплаты их тренерам.

Татарстанская паралимпийская сборная невелика, всего два представителя, однако у каждого татарстанского паралимпийца за спиной уже две Паралимпиады. Рушан Миннегулов дебютировал в Ванкувере-2010, а лучшей для него была родная Паралимпиада-2014 в Сочи, где он дважды побеждал плюс завоевал серебро. Марта Зайнуллина доселе завоевывала бронзу Сочи-2014, и две бронзы Пхенчхана в лыжах плюс серебро в биатлоне в 2018 году, когда сборная России выступала под нейтральным флагом.

Рушан, кстати, написал сообщение Сафиуллиной, попросив, чтобы встреча паралимпийцев обошлась, по возможности, без помпезности, поскольку у ребят на душе кошки скребли. Особенно у Рушана, поскольку он пропускает вторую Паралимпиаду подряд. Дело в том, что в Пхенчхане-2018 выступала только женская часть нашей паралимпийской сборной, поскольку для попадания на старты необходимо было набрать определенное количество квот, а у наших спортсменов просто не было такой возможности, так как на какое-то время сборная была отстранена от международных стартов. И тогда руководство Паралимпийского комитета России решило, что то небольшое количество завоеванных квот надо отдать девушкам, поэтому Марта Зайнуллина сумела стартовать, став призером Пхенчхана-2018, а Рушан с товарищами смотрел за теми стартами по телевизору.

Марта ушла, сославшись на ожидание встречи с ребенком

Сейчас Марту персонально встречала ее первый тренер Ирина Полякова, сама в прошлом знаменитая паралимпийка, которая рассказала корреспонденту «Реального времени», что паралимпийцы очень долго находились на предолимпийских сборах, готовились очень тщательно:

— Мы не могли их побеспокоить какими-то расспросами, а сейчас уж тем более, понимая всю сложившуюся ситуацию и ту горечь, которую испытали наши спортсмены.

Услышать саму Марту журналисты не смогли, поскольку она ушла сразу после церемонии, сославшись на то, что соскучилась по ребенку. В этом нет ни капли неправды, поскольку спортсмены прожили на сборах весь последний год.

За двоих в итоге пришлось «отдуваться» Рушану, который рассказал очень показательную историю о том, что когда возвращался вместе с девушкой из Паралимпийского комитета в олимпийскую деревню, то увидел двух представителей Украины.

— Мы прибыли в Пекин, и я поехал за аккредитацией. Получили, пошли обратно, а навстречу нам — два спортсмена с Украины. Они сказали нам: «Горите в аду». Сопровождавшая меня девушка среагировала быстро, в ответ на пожелание сказав: «И вам желаю того же».

К счастью, на родной земле наши паралимпийцы услышали совсем другие слова. Запоминающейся была фраза ведущего церемонию встречи, который сказал: «Эта Паралимпиада не сможет определить сильнейших, поскольку сильнейшие вернулись в Россию».

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов