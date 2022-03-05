Казань лишили Специальной Олимпиады, в Донбасс отправлена новая партия помощи

Фото: Максим Платонов

Казань лишилась очередного спортивного турнира — на этот раз под санкции попали зимние игры Специальной Олимпиады. Между тем Ученый совет Казанского федерального университета поддержал военную спецоперацию на Украине, а из Татарстана отправили очередную партию гуманитарной помощи беженцам. Кроме того, стало известно, что финский строительный концерн ЮИТ, который работает и в нашем городе, приостанавливает строительство в России. Подробности — в материале «Реального времени».



Казань — без Специальной Олимпиады



В России продолжается череда отмен международных спортивных форумов. Накануне стало известно, что Казань перестала быть хозяйкой еще одного. Зимние игры Специальной Олимпиады, которые должны были пройти в столице Татарстана в январе 2023 года, перенесли из нашей страны. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте соревнований. Специальная Олимпиада проводится для спортсменов с умственными отклонениями. В столице Татарстана на этот турнир ждали порядка 2 тысяч спортсменов.

— С грустью, досадой и глубоким разочарованием Special Olympics International сегодня объявляет, что мы не будем проводить Всемирные зимние игры в Казани, Россия, которые должны были начаться 21 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Организаторы соревнований подчеркивают, что более полувека спортсмены, волонтеры, семьи и коллеги Специальной Олимпиады были «аполитичной и беспристрастной силой, защищающей достоинство, радость и инклюзию для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями во всем мире». Однако принятое решение объяснили ситуацией на Украине, обширными санкциями против России и якобы невозможностью гарантировать безопасность делегаций.

Фото: Максим Платонов

Ученые КФУ поддержали российских военных

В Казанском федеральном университете тоже сделали заявление. Ученый совет вуза поддержал проведение военной спецоперации России на Украине.

— Мы остро переживаем происходящее, но, к сожалению, сложилась ситуация, чреватая угрозами безопасности и суверенности нашей Родины, — говорится в тексте обращения.

Авторы выразили солидарность с жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих на их территории:

— Университетское сообщество не имеет права безучастно наблюдать за гуманитарной катастрофой проживающего на территории Украины населения, связанного с Россией узами культурно-исторического родства. В этой связи Ученый совет КФУ выражает солидарность с жителями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих в этих республиках. Мы готовы оказать всю необходимую им гуманитарную помощь.

В вузе пообещали оказать всю необходимую психологическую и материальную помощь студентам с Украины.

Фото: kpfu.ru

Из Татарстана ушла очередная партия помощи

Из республики накануне отправили четвертую фуру гуманитарного груза на Украину. Помощь будет доставлена в распределительный центр в Ростовской области эвакуированным из Донецкой и Луганской областей людям.

Общий вес гуманитарной помощи, собранной в Казани, составил 13 тонн. Это продукты питания с длительным сроком годности, крупы, средства личной гигиены, бытовая техника, постельное белье и туалетная бумага.

В Татарстане и сейчас продолжается благотворительный сбор. Склад ежедневно пополняется одеждой и обувью для взрослых и детей, канцтоварами, книгами и игрушками. Большой вклад вносят простые татарстанцы. Люди несут еду, детское питание и швейные изделия. Все собранные вещи поступят в лагеря эвакуированных с Донбасса, сообщили в пресс-службе президента РТ.

С 18 февраля началась массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. К концу месяца количество беженцев достигло почти 130 тысяч человек. На помощь людям из федерального бюджета для Ростовской области было выделено 5 млрд рублей. По всей стране разворачиваются пункты сбора, принимающие продукты питания, воду, средства гигиены, игрушки.

Между тем в Казани в круглосуточном режиме работает горячая линия по вопросам оказания помощи гражданам из ДНР и ЛНР. Воспользоваться этим каналом связи могут беженцы с Донбасса, нуждающиеся в помощи, и те, кто желает оказать поддержку вынужденным переселенцам. Сюда можно обратиться по электронной почте: op@tatarstan.er.ru или по телефону 8 (843) 238-10-00. Всем окажут правовую помощь, к решению вопросов привлекут профильные министерства и ведомства.

Фото: Максим Платонов

Также накануне пришла трагическая новость об очередном погибшем татарстанце в ходе спецоперации на Украине. Это младший сержант контрактной службы Станислав Герасимов. О его гибели сообщил глава исполкома Бавлинского района Татарстана Ильяс Гузаиров.

ЮИТ в Казани: «У нас нет указаний о приостановке реализации проектов»

На Западе заявили, что санкционное давление на Россию закончится в случае прекращения спецоперации на Украине.

Между тем стало известно, что финский строительный концерн ЮИТ, чье представительство есть и в Казани, приостанавливает инвестиции в земельные участки и строительство жилья на территории России.

— В связи с резким изменением геополитической ситуации наш бизнес сталкивается с беспрецедентными вызовами в России, и обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников сейчас является нашим главным приоритетом. Мы также ускорили процесс стратегической оценки нашей деятельности в России, который мы начали в ноябре прошлого года. Мы ожидаем, что сможем принять решения в ускоренном порядке, сейчас мы ведем обсуждения с рядом сторон, — говорит Маркку Мойланен, президент и генеральный директор.

На данный момент строительство текущих проектов в России продолжается, управляющие компании также ведут свою работу в штатном режиме. Как отмечают в компании, этот бизнес имеет ограниченную долю в общем бизнесе и активах ЮИТ. В 2021 году торговый оборот сегмента «Жилищное строительство, Россия» составил 204 млн евро, что соответствует 7% от общего объема торгового оборота концерна. Кроме того, ЮИТ прекращает закупку строительных материалов из России.



Генеральный директор компании «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин отметил, что не имеет полномочий комментировать ситуацию:

— На данный момент у меня нет указаний от руководства концерна об остановке или приостановке реализации каких-либо проектов, — подчеркнул собеседник в разговоре с «Реальным временем».

В Казани у компании есть несколько реализованных проектов по строительству жилых комплексов — «Гармония» и «Современник». Компания также занимается строительством ЖК Green в Советском районе.

Фото: Максим Платонов

Ранее «Реальное время» писало о планах финской компании застроить жилой квартал на месте снесенных аварийных домов в центре Казани, а также — о возведении жилого комплекса «Талони» на ул. Гаврилова.

Как уход ЮИТа скажется на рынке жилья Казани

Комментируя решение концерна, вице-президент Гильдии риелторов Татарстана, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Реальным временем» отметил, что аналогичных действий можно ожидать и от других зарубежных девелоперских компаний в регионах России.

— Я очень надеюсь, что это временное явление. Для самих компаний такое решение — удар по их финансовому положению. Надо понимать, что если крупная сеть магазинов закрывается в России, то последствием таких решений будет достаточно крупный ущерб для самой компании. Трудовые отношения, аренда, логистика, товары на складах — все это уже по факту не приносит доход, а отнимает большую сумму от бюджета компании. Никто в этом не заинтересован, но политическая воля на сегодняшний день преобладает. Надеюсь, эта истерия пройдет и в ближайшие пару месяцев скоропалительные решения начнут отменяться и начнется возврат иностранного бизнеса в Россию, — выразил надежду собеседник.

По оценке Садреева, нынешняя ситуация, безусловно, негативно отразится на рынке недвижимости. По оценке собеседника «Реального времени», в ближайшие полгода можно ожидать значительного падения спроса на недвижимость, однако это вряд ли повлечет снижение цен на квартиры в Казани.

— Санкционное давление и повышение ключевой ставки однозначно повлияет на рынок недвижимости — здесь нет никаких сомнений. Только за мой опыт работы в этой сфере это уже четвертый или пятый экономический кризис. Однозначно мы будем наблюдать, что спрос на недвижимость упадет — как минимум на ближайшие полгода, это можно сказать по опыту 2008 года, когда были аналогичные шоковые ситуации в финансовом плане, — считает он, — Но сегодняшняя ситуация кардинально отличается в худшую сторону от всего, что было до этого.

Что касается цен на недвижимость, в таких условиях можно было бы сделать вывод, что они будут снижаться. Однако эксперт не столь оптимистичен в прогнозах.



— В ближайшие полгода будет два фактора, которые влияют на изменение цен на недвижимость. На снижение цен конечно же влияет снижение спроса. Действительно, ввиду того, что ипотечная ставка серьезно подросла, превысила все исторические уровни и близится к 20%, покупателей на данных условиях будет найти очень сложно — и то, если речь будет идти о совсем небольших суммах. Но в последнее время таких мало, потому что средний ипотечный заем составляет в среднем 3 млн рублей. А вот второй не позволит серьезно снизиться цене на жилье — это рост себестоимости жилья, сегодня мы наблюдаем рост цен на стройматериалы в 30—40%. Как мы видим по опыту последних пяти лет, цены на вторичном рынке, как правило, продиктованы ценами на первичном рынке. Исходя из этих двух факторов, которые противоположны друг другу, мы не можем ожидать, что цена на недвижимость будет находиться в том же ценовом коридоре, — считает Садреев.

По мнению собеседника, санкционное давление со стороны зарубежных партнеров повлечет массовые увольнения и снижение доходов россиян. Это усугубляется ростом цен на продукты первой необходимости, лекарственные препараты. Как следствие — платежеспособность населения продолжит снижение. Все это накладывается на высокую закредитованность населения.

— Очень много семей почувствуют негативную ситуацию в финансовом плане, когда будет не хватать денег на основные потребности, в том числе обслуживание своих долговых обязательств, — сетует он.

По мнению Садреева, в этой ситуации стоит ожидать послаблений со стороны государства и программ в виде субсидий, кредитных каникул.

Садреев также предупредил, что многие банки предлагают излишне повышенную ставку по вкладам. Следует понимать, что такие процентные ставки сохранятся не более полугода, прогнозирует эксперт. Кроме того, процентную ставку по доходности снижает и новый налог на доход по вкладам.

Фото: zapad24.ru

От дефицита лекарств до уголовки за фейки

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которыми усиливается ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России. Они были поддержаны единогласно.

Таким образом, вводится ответственность за распространение фейков о действиях ВС РФ — штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае, если фейки повлекли тяжкие последствия, нарушителю может грозить лишение свободы до пятнадцати лет. Также вводится ответственность за публичные призывы к введению санкций в отношении России, отмечается на сайте нижней палаты парламента.

— Хотелось бы, чтобы все понимали — и общество понимало, — что это мы делаем для того, чтобы защитить наших солдат, офицеров, для того, чтобы защитить правду, — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы также приняли пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций. Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В частности, закон предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии. Так, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Также кабмин сможет устанавливать размер социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи», принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Фото: duma.gov.ru

Как заявили в Минздраве России, фиксируются отдельные сигналы о задержках поставок ряда лекарств. Это связано с транспортными и логистическими проблемами, заверил замглавы ведомства Виктор Фисенко. По нескольким контрактам закупки редких препаратов по высокозатратным нозологиям ведутся на 2 или 3 года вперед, есть необходимый запас. На ряд лекарственных препаратов, в том числе импортных, уже создали запасы, которые соответствуют минимум году.