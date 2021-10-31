Казанцы оценили советский конструктивизм

Финская компания построит жилой квартал на месте снесенных аварийных домов

Фото: Максим Платонов

В центре города идут под застройку последние свободные территории. Рядом с филармонией, на углу Шаляпина и Павлюхина, на месте бывших трущоб, началось строительство ЖК «Квартал Сюита». Это будут четыре восьмиэтажных корпуса, объединенных попарно общими парковками. Девелопер проекта — казанская «дочка» финской компании ЮИТ. Уникальность проекта оценили покупатели — более трети квартир в комплексе уже проданы.

Четыре здания — две очереди

Рядом с Татарской государственной филармонией и знаменитым «серым домом» на улице Назарбаева, 35, прозванным в народе «серой лошадью», появится квартал жилых домов в стиле советского конструктивизма. Новый ЖК получил название «Квартал Сюита». Строительство ведет компания с финскими корнями «ЮИТ-Казань» на месте снесенных шести аварийных домов на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина.

По проекту, здесь вырастут четыре восьмиэтажных дома суммарной площадью жилых помещений 22 тыс. кв. м, рассчитанных на более 1,3 тыс. жителей. В самой компании «ЮИТ-Казань» называют «Квартал Сюиту» своим самым амбициозным проектом.

По проекту, здесь вырастут четыре восьмиэтажных дома суммарной площадью жилых помещений 22 тыс. кв. м. Источник: kazan.yit.ru

Сейчас на огороженной забором площадке одновременно работают два подъемных крана, слышны крики рабочих. Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела продаж «ЮИТ-Казань» Екатерина Ибрагимова, разрешение на строительство компания получила в июле 2021 года, а приступила к работам в сентябре этого года. Сейчас идет строительство первой очереди жилого комплекса, который планируется сдать во II квартале 2023 года.

Ибрагимова пояснила, что под первой очередью понимаются два дома с подземным паркингом. Такой же будет вторая очередь, срок сдачи которой — IV квартал 2024 года.

— С виду это будут четыре здания, но фактически каждая очередь — это один дом, состоящий из двух параллельно стоящих зданий, объединенных первым этажом. Дома восьмиэтажные, плюс подземный этаж.

Разрешение на строительство компания получила в июле 2021 года, а приступила к работам в сентябре этого года. Фото: kazan.yit.ru

Улетают как горячие пирожки

Нужно сказать, что девелоперские компании еще не строили в Казани жилье в стилистике советского конструктивизма. Интерпретация этого стиля, разбавленная неоклассикой, будет продолжена и внутри помещений — в оформлении холлов и подъездов. Девелопер учел и сложности с парковкой в центре Казани — подземный этаж отдан под машино-места. Дворы планируется полностью освободить от транспорта и сделать приватными — здесь будут организованы прогулочные аллеи, связывающие дома.

Еще одна фишка проекта — близость к историческому центру, где почти не осталось мест под такую масштабную застройку. Девелопер обещает «головокружительный ансамбль видов на исторические места».

Цена за квадратный метр в комплексе стартует от 160 тыс. рублей, стоимость парковочного места — 855 тыс. рублей. Как рассказала Ибрагимова, старт продаж был объявлен в августе, а уже сейчас реализовано более трети квартир.

Сейчас идет строительство первой очереди жилого комплекса, который планируется сдать во II квартале 2023 года. Фото: Максим Платонов

Сквозь сито «миннихановской комиссии»

Застраиваемый квартал находится на территории, где раньше располагался последний, самый крупный в Казани анклав аварийных домов. Первые два, расположенные ближе к улице Павлюхина, пошли под ковш экскаватора перед Универсиадой-2013. Четыре оставшихся сносил сам ЮИТ летом 2019 года. Жители ветхого фонда были переселены преимущественно в «Салават купере».

Право собственности на земельные участки, на которых стояли аварийные корпуса дома №35, концерн ЮИТ зарегистрировал в декабре 2019 года. В сентябре 2020-го Казгорисполком утвердил проект межевания этой территории. Общая площадь застраиваемого участка — свыше 3,53 га. Суммарная кадастровая стоимость участков, по оценке на декабрь 2019 года, составила 177,83 млн рублей.



Жители ветхого фонда были переселены преимущественно в «Салават купере». Фото: Роман Хасаев

Согласно градостроительному уставу Казани и карте территориальных зон градостроительных регламентов, участки находятся в зоне Д2 — зоне обслуживания жилой застройки, где разрешено строительство многоквартирных жилых домов, включая высотную застройку, с использованием первых этажей в коммерческих целях.

Поскольку территория ЖК «Квартал Сюита» находится в непосредственной близости к историческому центру Казани, то проект ее планировки проходил через сито межведомственной Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под руководством Рустама Минниханова. Президент РТ призвал компанию ЮИТ обратить особое внимание на внешний вид зданий, который должен соответствовать окружающей застройке. В апреле 2020 года градостроительный совет одобрил девелоперу концепцию застройки.

«Сюита» строится рядом с Татарской государственной филармонией. Фото: Максим Платонов

Как рассказывал тогда нашему изданию генеральный директор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин, начать строительство первой очереди жилого комплекса планировалось в конце октября — начале ноября 2020 года, но разрешение на строительство компания получила только 8 месяцев спустя.