Баронет, чекист, полномочный посол: кем были ведущие волейболисты СССР

Яркие личности славного прошлого советского волейбола

В 2022 году в России должен был состояться чемпионат мира по волейболу среди мужских команд, и часть матчей планировали провести в Казани. Корреспондент «Реального времени» готовил к старту мирового первенства цикл исторических материалов и верит, что в скором будущем международный волейбол вернется в нашу страну. Подробнее о наиболее ярких персонажах советского волейбола: урожденных дворянах, выдающихся ученых, высокопоставленных чиновниках, блистательных артистах — в нашем материале.

Дворяне советского волейбола

Дедушка легендарного волейболиста Анатолия Эйнгорна по отцу — Семен Эйнгорн, профессор медицины, папа — Николай Эйнгорн — выходец из богатой семьи. Согласитесь, трудно заподозрить подобного человека в любви к советской власти. Но тут важно другое: как на фронте, так и на волейбольном поприще Анатолий Эйнгорн был настоящим патриотом страны, которая стала родной для его англо-немецких предков по матери и еврейских предков по отцу.

Вот воспоминания Эйнгорна из его досоветского детства: «Самым близким мне человеком была моя мама Александра. Она родилась в Варшаве в семье российского генерала барона Федора фон Тизенгаузена — прибалтийского немца, чьи предки, как и он сам, давно и верно служили царю и Отечеству. Дед возглавлял тогда инженерную службу Варшавского военного округа. По материнской линии Александра Федоровна тоже ведет происхождение от знатного рода: моя бабушка Анна Стэккис — дочь английского адмирала Питера Стэккиса». Обо всем этом и не только Эйнгорн написал в автобиографической книге: «Жизнь и приключения барона фон Тизенгаузена в Советской России».

Вместо Эйнгорна сборную возглавил грузин Гиви Ахвледиани, сын царского офицера Александра Ахвледиани и русской сестры милосердия, которая умерла, когда маленькому Гиви было всего 3 года. Отец дожил до 1937 года, когда и был расстрелян, как враг народа. Сам Ахвледиани воевал, после чего начал играть в баскетбол за «Динамо» из Тбилиси, а затем в волейбол в команде Василия Сталина ВВС МВО, наконец, в ЦДСА.

Вместо Эйнгорна сборную возглавил грузин Гиви Ахвледиани, сын царского офицера. Фото: wikipedia.org

Игрок московского «Динамо» Юрий Магницкий — сын бывшего дворянина Георгия Магницкого, один из его родственников упоминается в романе Льва Толстого «Война и мир» («Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина, Жерве вставил шутку и разговор принял опять прежнее, веселое направление»). Мама — Надежда Бони, чьи предки французы пришли в Россию с войсками Наполеона. Они познакомились на Великой Отечественной войне, когда генерал войск связи Магницкий попал в госпиталь, к военврачу, майору медицинской службы Бони. Мама, уже будучи беременной, участвовала в освобождении Берлина, а родила через полгода, когда ее военная часть стояла в польском городе Торунь. Сын стал волейболистом, бронзовым призером чемпионата СССР 1965 года и закончил карьеру только в 1975 году.

Высококультурный «Локомотив»

В первые годы существования СССР волейбол становится видом спорта для интеллигентской молодежи. В Москве создаются команды ВХУТЕМАС (Высшие ХУдожественно-ТЕхнические МАСтерские) и РАБИС (Союз РАБотников ИСкусства). За ВХУТЕМАС играли два будущих художника Георгий Нисский и Яков Ромас. Ромас в дальнейшем стал тренером, работал со сборной Москвы на Всесоюзной спартакиаде 1928 года (среди ее победителей — актер-теннисист Всеволод Вербицкий, балерина-пловчиха Суламифь Мессерер, единственный олимпийский чемпион царской России Николай Панин-Коломенкин, который выиграл соревнования в стрельбе из пистолета).

Неудивительно, что послевоенный «Локомотив» был заполнен высококультурными людьми. В женскую команду практически одновременно пришли работать тренерами Александр Аникин и Дмитрий Федоров. В дальнейшем Аникин пошел по дипломатической линии, а Федоров связал жизнь с наукой, став доктором технических наук. Среди их подопечных в женской команде были Елена Войт, в будущем профессор, кандидат технических наук, Валентина Осколкова, кандидат педагогических наук, Клавдия Топчиева, профессор, декан химфака МГУ. Еще один игрок того состава — Анна Фокина — стала архитектором, разрабатывала несколько проектов будущих станций московского метро.

В мужском «Локомотиве» собирались творческие личности. Уже названный Дмитрий Федоров был там играющим тренером, а под его руководством в разные года играли Иван Петров (Краузе), в будущем солист Большого театра, Вениамин Голомазов, в будущем артист Театра оперетты, Игорь Шувалов, в будущем артист «Ленкома» (актер Борис Шувалов — его сын). И самый любопытный персонаж — как в команде, так и в жизненных коллизиях — это Борис Глаголин-Гусев, который родился в 1929 году, спустя 2 года, после того, как его дедушка эмигрировал в Германию, затем в США. «Американский дедушка», тоже, кстати, Борис Глаголин-Гусев, поначалу сел там в тюрьму за нарушение иммиграционных правил, затем работал в Голливуде, где и умер в 1949 году, а его внук через год стал игроком «Локомотива», совмещая игру в волейбол со служением в Центральном театре транспорта. После окончания карьеры волейболиста и актера, Глаголин-Гусев работал режиссером-постановщиком Театра на Таганке. Мастером спорта, игроком сборной Киргизии являлся Суйменкул Чокморов, сыгравший в кинофильмах «Дерсу Узала», «Седьмая пуля» и так далее.

Борис Глаголин-Гусев стал игроком «Локомотива», совмещая игру в волейбол со служением в Центральном театре транспорта. Фото: volkovteatr.ru

Три судьбы: палеонтолог, космонавт, ядерщик

Владимир Макридин входил в состав довоенной команды ГИФКУ, Государственный институт физкультуры из Харькова, которая потом стала «Буревестником», и в 1973 году превратилась в харьковский «Локомотив». Практически весь первый состав команды ушел на фронт. В результате Алексей Есипенко дошел до Берлина, Николай Ваганов закончил войну в звании генерал-майора, Леонид Бевз — майором. Владимир Макридин также вернулся, и по возвращении занялся наукой, став видным палеонтологом, доктором наук, профессором Харьковского университета.

Владимир Нейланд играл за «Локомотив» с 1952 года, когда ему исполнилось 20 лет, и это демонстрируется фотографией, на которой запечатлена команда «Локомотив», выигравшая международный турнир железнодорожников, который впервые в истории прошел в 1959 году в Харькове. В будущем Нейланд стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, одним из создателей многоразового космического корабля «Буран». На сайте ЦАГИ, (Центральный аэрогидродинамический институт) о Нейланде, ученом с мировым именем в области механики жидкости и газа, сообщается, что он провел большой объем исследований по орбитальному аппарату. Кстати, в ноябре нынешнего года волейболисту-«космонавту» исполнится 90 лет.

Игорь Нисаев, самый прославленный из перечисленных ученых с точки зрения спортивных успехов. Он начинал в минском «Политехнике», а в 1970-е годы выиграл звание чемпиона СССР в составе ЦСКА, и его партнерами по команде были Виктор Борщ (отец известного волейболиста), Валерий Астанин и Вячеслав Домани (отцы известных баскетболистов). Любопытно, что Астанин в дальнейшем выбрал себе профессию военного, уйдя из жизни в феврале нынешнего года в звании генерал-лейтенанта. Нисаев тоже занялся схожей сферой деятельности, уйдя в военную науку. Он полковник в отставке, ветеран подразделений особого риска (участник испытаний ядерного оружия), академик Международной академии энергоинформационных наук.

Когда в 1956 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Камбоджей, Аникин стал там первым полномочным послом. Фото: wikipedia.org

Как Аникин дипотношения налаживал

Упомянутый в связи с «Локомотивом» Александр Аникин был главным тренером этой команды с 1946 по 1950 годы. Причем он совмещал спортивную деятельность с работой в Министерстве иностранных дел и завершил карьеру тренера, когда поначалу уехал в Бельгию, затем во Францию. Когда в 1956 году Советский Союз установил дипломатические отношения с Камбоджей, Аникин стал там первым полномочным послом.

Коллеги футболисты неоднократно писали о футболистах-дипкурьерах Владимире Савдунине, Георгии Рябове, уроженце Казани Геннадии Еврюжихине, а тут настоящий посол! После Камбоджи, которую Аникин покинул в 1959 году, он стал послом в Чили. У СССР и Чили были дипломатические отношения, но в 1947 году Чили разорвало их в обстановке холодной войны. Отсутствие дипотношений продлилось весь срок правления в СССР Никиты Хрущева и было восстановлено только после снятия его с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Когда Чили восстановила дипотношения с СССР, Александр Аникин получил новое назначение.

Два волейболиста стали высокопоставленными сотрудниками органов безопасности. Чемпион мира 1952 года Герман Смольянинов дорос до должности начальника управления КГБ по Курганской области в звании генерал-майора. В российские годы есть пример Василия Чемагина, чемпиона и призера чемпионатов России в составе ЦСКА в середине девяностых. В 1997 году в 22 года он пришел на работу в ФСБ, дослужившись до подполковника. С 2019 года работает в Центральном аппарате политической партии «За Правду».



Джаудат Абдуллин