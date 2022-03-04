Санкционное безумие: Запад ударил по детям, паралимпийцам, кошкам и даже деревьям в России

Обзор самых жестоких, нелепых и бредовых санкций против нашей страны

К реакции мирового сообщества на военную спецоперацию на Украине в виде самых строгих экономических санкций в правительстве России были готовы. Однако даже там не ожидали, как далеко зайдут западные страны и их союзники, желая наказать нашу страну и принимая жестокие, порой нелепые, а и иногда даже комичные решения. Поэтому часть ограничений россияне встретили с большим изумлением. Подробнее о самых шокирующих и бредовых санкциях Запада — в материале «Реального времени».



Удар по паралимпийцам России



Российская паралимпийская сборная была отстранена от Игр в Пекине по решению Международного комитета. Россияне и представители Беларуси не будут допущены к соревнованиям. Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы двух стран не смогут принять участие в главном для себя старте четырехлетия. В ответ Олимпийский комитет России выступил с заявлением:



— Эти скоропалительные и неуверенные действия МОК, который всегда основывался на принципах защиты прав и интересов спортсменов, с очевидностью свидетельствуют о внешнем вмешательстве сил, далеких от идеалов спорта и олимпийских ценностей, — подчеркнули в комитете, — Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям. Российские спортсмены подвергаются дискриминации по признаку национальности и гражданства, их лишают права на участие в международных соревнованиях без малейших к тому оснований.

Исполком ОКР считает, что рассматриваемые действия являются необоснованными и дискриминационными по отношению к российским спортсменам и общественным спортивным организациям. Фото: olympic.ru

Ранее Санкт-Петербург лишился права на проведение финала Лиги чемпионов этого сезона, из России перенесен чемпионат мира по волейболу — 2022 (часть матчей потеряла и Казань), Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределенный срок. Под санкции попали представители почти всех видов спорта — от бокса до фигурного катания.

В виртуальном мире тоже не все так просто — россиян удаляют даже из спортивных симуляторов. EA Sports в письме сотрудникам сообщила о решении удалить сборную России и все российские клубы из игр серии FIFA и NHL.

Российских хоккеистов затравили

Вместе с официальными санкциями с травлей сталкиваются российские спортсмены, выступающие за рубежом. Об этом рассказал хоккейный агент Дэн Мильштейн:

— Дискриминация и расизм, с которыми сейчас сталкиваются российские и белорусские игроки, поражают. Мы отброшены на 30 лет назад. Мне звонят игроки, звонят родители. Они обеспокоены тем, смогут ли играть, будут ли они в безопасности. Клиентов называют нацистами. Им желают смерти. Это же люди. Это хоккеисты. Эти ребята вносят свой вклад в наше общество, платят миллионы долларов в виде налогов в США и Канаде и занимаются благотворительной деятельностью дома. Мои клиенты не так уж сильно беспокоятся за себя. Но когда они на выезде, а дома у них жена и новорожденный ребенок, возникают серьезные опасения.

Мильштейн представляет интересы многих российских и белорусских хоккеистов в НХЛ. Среди его клиентов Никита Кучеров, Андрей Василевский, Никита Задоров и другие известные игроки. Но, похоже, слова агента пока не возымели действия, травля спортсменов продолжается.

Мильштейн представляет интересы многих российских и белорусских хоккеистов в НХЛ. Фото: instagram.com/dmilstein75

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу приостановить контракты с российскими хоккеистами:

— НХЛ должна немедленно прервать действия контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт.

Кстати, увидеть трансляции матчей Национальной хоккейной лиги официально в России больше нельзя. Официальный вещатель в нашей стране — «Яндекс» — получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей НХЛ: «Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше».

Культурный шок

Но если российским спортсменам уже приходилось сталкиваться с дискриминацией на Западе и раньше, то многих других наших соотечественников она застала врасплох. Например, санкции ударили не только по спортсменам, но и по деятелям культуры. Так, Каннский фестиваль решил не принимать официальную делегацию России в этом году. А российский дирижер Валерий Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против российской спецоперации на Украине.

Российский дирижер Валерий Гергиев был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против российской спецоперации на Украине. Фото: realnoevremya.ru

Глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров признался, что такой подход Запада удивляет:

— Россия была готова к санкциям, но Москва не ожидала, что их введут против спортсменов, журналистов, представителей сферы культуры, — отметил глава МИД РФ.



Пострадали и рядовые граждане — ряд западных компаний пренебрегли многомиллионной аудиторией в России. Компании Universal и Paramount Pictures объявили о приостановке выхода в прокат своих картин в российских кинотеатрах России. Видеосервис Megogo также заявил о прекращении своей деятельности в нашей стране, сообщил его гендиректор Виктор Чеканов. Компании, по его словам, пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда».

Запад наказал даже русских кошек и деревья

Это было бы смешно, если не было бы так грустно, но ограничения против России затронули и часть ее природных достопримечательностей. Так, дуб из Орловской области, посаженный 198 лет назад русским писателем Иваном Тургеневым, исключили из конкурса «Европейское дерево года», сославшись на спецоперацию России на Украине.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в недоумении. Он отметил, что введение мер против тех, «кто не сможет ответить», «выше его понимания»:

— Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? — обратился руководитель региона к организаторам конкурса в своем телеграм-канале.

Дуб из Орловской области, посаженный 198 лет назад русским писателем Иваном Тургеневым, исключили из конкурса «Европейское дерево года». Фото: chistovik.info

Не пощадили за рубежом даже российских животных, внеся и их в санкционный список. Международная федерация кошек (FIFe) запретила питомцам из нашей страны участвовать в мировых выставках.



— С 1 марта ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты, — говорится в заявлении FIFe.

Пока ограничения действуют до 31 мая. Решение будут пересматривать по мере необходимости.

Детей лишили игрушек и мультфильмов

Российские дети не стали исключением для Запада, решившего ввести ограничения даже для этой самой незащищенной категории граждан. Так, датское издание finans.dk сообщило, что производитель конструкторов LEGO прекращает свою работу в России. После появления информации в СМИ, аккаунты компании в социальных сетях атаковали российские пользователи. В сообщениях датскую компанию обвинили в нацизме и санкциях против русских детей.

Позже производителю конструкторов пришлось переиграть свою позицию. Выяснилось, что поставки все продолжатся, но уже по другим ценам — товары значительно подорожают:

— Сеть сертифицированных магазинов Lego и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде. Товар есть в наличии. В связи с ростом курса валют цены в магазине были скорректированы, — заявили в компании российским СМИ.

Но это еще не все. Российских детей оставят без новых американских мультфильмов. The Walt Disney Company заявила о приостановке показа своих фильмов в России:

— Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма «Я краснею» от Pixar, — говорится в заявлении компании Disney.

Российских детей оставят без новых американских мультфильмов. Фото: rus.team

Демократическая цензура

Западные страны, обычно выступающие за свободу слова, внезапно решили блокировать социальные сети российских СМИ. Так, видеосервис YouTube заявил, что блокирует каналы RT и Sputnik по всей Европе. Кроме того, на всех каналах хостинга, принадлежащих государству, будет отключена монетизация и возможность продвижения в сервисах Google.

После этого аналогичные меры ввел Instagram, заблокировав все аккаунты RT. Спустя еще несколько дней власти Франции закрыли доступ к Telegram-каналу RT France, на котором было 50 тысяч подписчиков. Об этом Russia Today сообщили в своем русскоязычном Telegram-канале.

Сообщается также, что Youtube-канал Владимира Соловьева, «Твиттер», «Фейсбук» и прочие его аккаунты в социальных сетях будут заблокированы в связи с персональными санкциями США против телеведущего.

Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России и удалил контент, который спонсируется властями РФ, в том числе подкасты, принадлежащие российским СМИ, сообщил Reuters. При этом сам сервис остается доступным для россиян.

Ранее многие западные мессенджеры стали маркировать публикации государственных СМИ России. А при поиске новостей об Украине Google выдает первыми либо контент от иностранных СМИ, либо тех, что в России признаны иностранными агентами. Новости от российских государственных информагентств — лишь в конце списка. Знаменитая демократическая западная свобода слова в действии.

Youtube-канал Владимира Соловьева, «Твиттер», «Фейсбук» и прочие его аккаунты в социальных сетях будут заблокированы в связи с персональными санкциями. Фото: wikimedia.org

Санкционные удары по всем фронтам

Ранее стало известно, что многие компании из западных стран прекращают свою деятельность в России. Уходят крупные автопроизводители: группа VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche), Volvo, Mercedes, Jaguar, BMW, приостанавливают производство и поставки Toyota, Lexus, Mazda, Honda и многие другие.

Компания Apple ограничит использование некоторых сервисов в России, а производители процессоров Intel и AMD отказываются отправлять свою продукцию.

Накануне стало известно, что прекращает работу своих магазинов в России и сеть по продаже мебели IKEA. Шведская сеть по торговле одеждой H&M Group также решила приостановить все продажи в нашей стране.

Еще ранее американский производитель спортивных товаров Nike перестал осуществлять доставку продукции в Россию. Здесь можно перечислить еще многие иностранные компании, которые ввели ограничения против нашей страны. Похоже, на Западе не до конца отдают себе отчет в целесообразности этих действий, ограничивая в правах и свободах даже не политиков, а рядовых россиян, попирая тем самым основные идеалы демократии.