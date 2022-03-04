Ватерпольный «Финал четырех» пройдет в Казани

Полуфинал играем с командой главного тренера сборной России

Объявлен состав участников «Финала четырех» чемпионата России по водному поло, который пройдет в Казани. 18 марта «Синтез» принимает питерскую «Балтику», а на следующий день победитель этого противостояния выйдет на победителя в дуэли волгоградского «Спартака» и астраханского «Динамо-СШОР». Подробности — в материале «Реального времени».

Казахстан, спасибо, и ждем на следующий сезон!

Очередной суматошный сезон российского водного поло близок к завершению. Причем этот сезон оставит в памяти еще больше вопросов, чем 2020 года, пандемийный. В случае, если кто-то когда-нибудь решится на бытоописание нынешнего ватерпольного сезона в России (а вдруг), то вопросов останется немеряно.

Первый: почему у трех команд остались несыгранные матчи? Это подмосковный «Штурм-2002», казанский «Синтез» и казахстанская «Астана». Увы, по слухам, гулявшим в фойе казанского бассейна «Оргсинтез» по время матчей «Астаны» и «Синтез-УОР», наши друзья из Казахстана снимаются из числа участников открытого чемпионата России. Это вынужденная мера, поскольку на местную федерацию водных видов спорта давят из Азиатской конфедерации. Казахстану предстоит участие в Азиатских играх в китайском Ханчжоу, в принципе, к этим соревнованиям казахстанцы и готовились, выступая в открытом чемпионате России, и вот это выступление может оказаться под угрозой, если они не прекратят. Им можно выразить уважение за то, что держались до последнего, приехали на матчи с тем же «Синтез-УОР», по сути, молодежным составом, после всех тех проблем, которые обрушились на страну за последнее время.

Это показывает, насколько хрупок мир, поскольку совсем недавно Казахстан претендовал, собственно, на проведение той Олимпиады, которая недавно завершилась в Пекине, готовился принять Азиатские игры — 2020, отмененные из-за пандемии, а конкретно в водном поло планировалось создание второй команды, но реальность рассудила по-другому. В итоге казахстанцы до сих пор располагают двумя составами, а с «Синтез-УОР» играл полумолодежный, усиленный Липилиным, Медведевым, Укумановым, Цоем и Шонжигитовым. Ранее в Казань на игры с «Синтезом» приезжал практически другой состав, где к местной молодежи были подключены Махметов, Аубакиров, Шмидер.

Казахстанцы до сих пор располагают двумя составами, а с «Синтез-УОР» играл полумолодежный. Фото: instagram.com/sintez_kazan

Надо, кстати, отметить, что ранее с женского чемпионата России среди команд высшей лиги снялась команда «Айша-Биби» из Казахстана, а вот женская сборная Узбекистана держится и должна была стартовать в очередном туре чемпионата, который проходит в Ханты-Мансийске. Справедливости ради, Узбекистану не стоит особо переживать по поводу возможной дисквалификации, поскольку местные сборные достаточно редко выступают на международном уровне.

В любом случае, друзьям из Казахстана удачи на чемпионате Азии, а в случае попадания в состав участников чемпионата мира нынешнего года, то и там. Имеется в виду ЧМ в Будапеште, запланированный на 18 июня — 3 июля, состав участников которого, как говорят, еще неизвестен. Дело в том, что он пройдет ранее перенесенного еще с 2021 года ЧМ в Фукуоке, а отбора в Будапешт не было.

Белофастов неплохо дебютировал с хорватами

И это еще одно неизвестное в свете предстоящего сезона, который принято называть первым постолимпийским. Потенциальные участники «Финала четырех» в эти дни находились на сборе национальной команды под руководством Андрея Белофастова. Среди 20 игроков он выбрал восемь человек из «Синтеза», по три игрока из Астрахани и Волгограда и по двое представителей, собственно, «Балтики», которую тренирует, а также ЦОП Москомспорта и «Штурма-2002». В принципе, это не имеет особого значения, поскольку матч Мировой лиги с Грецией, запланированный на 8 марта, отменили.

ФИНА оставила в силе наши сборные, лишив только государственных атрибутов, с ЛЕН мы еще не успели наладить какого бы то ни было контакта, поскольку его руководство сменилось в начале февраля. Вместо хорошо с нами общавшегося итальянца Паоло Борелли пришел португалец Антонио да Силва, в новом бюро ЛЕН нет россиян, хотя ранее там работали Владимир Сальников и Алексей Власенко. Лишение нас Мировой лиги неприятно, но в числе участников чемпионата Европы нынешнего года Россия остается. Этот вид спорта находится на отшибе внимания МОК. И санкции по России накладываются с запозданием либо вообще нас не затрагивают.

Парни доказали, что они уже способны конкурировать на равных с элитой. Фото: waterpolo.ru

Что касается международного дебюта сборной Андрея Белофастова, то он оставил двойственное впечатление. Начало гостевого матча с Хорватией выглядело просто блистательным, когда мы вели 4:0. Хорваты приблизились — 5:6, но мы совершили новый рывок — 9:5. Увы, но мгновение, которое было таким прекрасным, не спешило останавливаться на этих цифрах, и в дальнейшем мы разбазарили и игровое, и голевое преимущество — 9:11, но парни доказали, что они уже способны конкурировать на равных с элитой. Правда, пока что не на протяжении всего игрового времени.

Успешное выступление на Кубке страны

Взаимоотношения российского спорта с международными спортивными организациями требуют отдельного материала, объясняющего все нюансы, а пока поднимем тему будущего, ни кому в целом непонятного. Мы пытались избежать санкций на российский спорт, но в итоге дождались их в самом неприглядном виде. И это, как представляется, развязывает руки в плане развития отношений с республиками, которые ранее были непризнанными, — Донецкой, Луганской, Абхазией, Южной Осетией, тем же Крымом. В том же водном поло Республика Крым уже представлена детско-юношескими командами на уровне первенства России, плюс мужскими командами в чемпионате любительских команд. Может быть, стоит начать работать над вопросом включения мужской команды в чемпионат страны? Надо взвесить все риски, вообще остались ли они в сложившейся ситуации, и выводить чемпионат страны из его нынешнего состояния пике — шесть участников и семь команд.

Чтобы не заканчивать на негативе, поздравим прыгунов СК ВВС «Синтез» с успешным выступлением в Кубке России, старты которого завершились в Саратове. Его итоги — это победа Никиты Шлейхера на 3-метровом трамплине в сольных запрыгах и по итогам синхронных прыжков вместе с Евгением Кузнецовым. Серебро Марии Поляковой на метровом трамплине, и бронза на 3-метровом, третьи места Александра Белевцева на вышке и дуэта Глеб Касьянов — Карина Шкляр с 3-метрового трамплина, кстати, обошедшие в итоге товарищей по команде Шлейхера — Полякову. В целом это неплохой медальный урожай завершившихся соревнований.



Джаудат Абдуллин