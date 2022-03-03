Гора родила мышь: «Ак Барс» и «Авангард» открыли серию предельно сухим матчем

Болельщики ожидают продолжение прошлогодней серии

Накануне казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» начали свою серию первого раунда Кубка Гагарина. Болельщики прекрасно помнят, какого огня дали эти команды прошлой весной в финале Востока, и наверняка ожидали продолжения банкета. Однако вчерашний хоккей можно оправдать лишь тем, что команды использовали его как разведывательный. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги матча.

«Ак Барс» под новым логотипом

Самую бомбическую серию первого раунда нынешнего Кубка Гагарина «Ак Барс» начал ее за день до ее начала. Вероятно под воздействием ностальгии в медиацентре «Ак Барса» решили сделать ровно то же самое, что и перед стартом Кубка Гагарина 2018 года, когда казанцы завоевали трофей. Тогда казанская медиаслужба заказала у дизайнерской студии Михаила Антипина обновление формы. Именно с того золотого плей-офф казанская команда и играет в темно-зеленых джерси.

Впрочем, редизайн формы тогда все-таки оставил чувство недосказанности. Оставленная морально устаревшая эмблема барса на голубом фоне на обновленной форме выглядела инородной. На этот раз перед самым стартом Кубка Гагарина «Ак Барс» пошел-таки на давно напрашивающийся шаг — представил новую эмблему команды, созданную в сотрудничестве все с той же Quberten.

Логотип угловатого барса на фоне красного тюльпана, надо признать, пока принят болельщиками не слишком тепло — в социальных сетях превалирует стадия неприятия. Но стоит отметить, такая реакция на обновление логотипа вполне типична в спортивном сообществе. Новая эмблема «олдовыми» фанатами большинства европейских футбольных клубов часто поначалу бойкотируется, а в Сети разворачиваются петиции с требованием вернуть команде старую историческую эмблему. А со временем фанаты все равно принимали обновленные эмблемы.

Прикрепленная галерея: Новый белый барс для казанского хоккея. Что придумала студия Quberten?

Но бывали и обратные случаи. Другой большой клуб Татарстана «Рубин» в 2013 году тоже задумал масштабный ребрендинг, но заигрался настолько, что забыл о преемственности эмблем. От традиционно щита тогда отказались, а на смену ему пришла эмблема, которую в народе со смекалкой прозвали «петух в борще».

На представлении нового визуального образа (помимо эмблемы в «Ак Барсе» подготовили целую визуальную линейку для атрибутики и соцсетей) на вопрос корреспондента «Реального времени» не опасаются ли в «Ак Барсе» такого же сценария, заверили, что создали целую дорожную карту по внедрению положительного образа обновлений в сознания болельщиков.

Разбег на рубль, удар на копейку

Впрочем, визуальные обновления клуба вступят в силу только в следующе сезоне, а вчера казанцы вышли на лед в привычном образе. В «Авангарде» в своем предматчевом ролике уже в привычной колкой манере даже успели поязвить по поводу нового логотипа «Ак Барса» — «Я уж думал, вы фото Барсика никогда не поменяете, лучше бы не меняли» — говорится в видео.



Омская команда как могла нагоняла градус перед очным противостоянием с «Ак Барсом» в расчете продолжить прошлогоднюю зарубу в социальных сетях и конечно же на льду. Все указывало на то, что этом сезоне будет тоже жарко, как минимум. Но на льду мы вчера увидели матч двух команд, которые будто еще не вышли из затянувшейся олимпийской паузы.

Утверждение, что противостояние Казани и Омска — лучшее во всем первом раунде Кубка Гагарина 2022 вчера точно серьезно девальвировали. Два с половиной периода команды мучились, прежде чем, наконец, обменялись трудовыми шайбами. Сначала Николай Прохоркин взорвал сонную атмосферу «Татнефть Арены», самостоятельно взломав оборону «Ак Барса» и завезя шайбу в ворота Билялова.

Только тогда «Ак Барс» наконец прибавил в скорости и выдал, наконец, единственную шайбу. Дмитрий Кагарлицкий расстрелял Грубеца после борьбы за воротами.

Ну а исход матча решился уже не старте овертайма, что точно порадовало многих нейтральных болельщиков. Это была не та игра, которую хотелось растянуть. Все тот же Прохоркин запустил шайбу от синей линии.

Шарипзянов пока не тот

Лишь ко второму отрезку матча команды немного раскатались, и уже через пять минут периода мы увидели шедевральный момент в исполнении Шимона Грубеца, который еще долго будут повторят во всех хайлайтах. Это Джордан Уилл бросал практически в упор, пока вратарь находился у другой штанги. Чешский голкипер уже без клюшки в руках успел броситься к открытому углу и в красивом падении выловить летящую шайбу в «ловушку».



В перерыве защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов будет благодарить чеха за это спасение. «Большое спасибо Шимону, он там меня выручил — я немного неправильно позицию занял. Верну ему должок, я его выручу», — признавай свою недоработку татарстанский воспитанник в составе «ястребов». Уил действительно замыкал, находясь справа от штанги — там его должен был накрывать именно Дамир.

В прошлом розыгрыше плей-офф именно Шарипзянов стал главным героем итоговой победы омичей в Кубке Гагарина. Но судя по вчерашней игре, да и по регулярному чемпионату, защитнику нужно серьезно прибавлять, чтобы выйти на прошлогодний уровень.