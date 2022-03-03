«Пример настоящего батыра» — Нижнекамск простился с погибшим на Украине солдатом

Ильнура Сибгатулина проводили в последний путь, а имя героя предложили увековечить

Фото: Ангелина Панченко

Нижнекамск проводил в последний путь Ильнура Сибгатуллина — своего земляка, сержанта ВДВ России, героически погибшего во время военной спецоперации на Украине. Проститься с ним у Монумента Победы собрались сотни жителей города, друзья, одноклассники, учителя гимназии, где он учился, бывшие коллеги, с которыми Ильнур работал до ухода на военную службу, боевые товарищи, депутаты местного Совета, представители предприятий и организаций города. Отдать честь настоящему батыру, как о нем сказал глава НМР Рамиль Муллин, со всего Татарстана приехали и представители воинских братств, в том числе и председатель Союза десантников республики Юрий Суворов. Во время церемонии прощания представитель командования ВДВ РФ Михаил Давыдов предложил увековечить имя павшего защитника Отечества, установив мемориальную доску на его доме или назвав в честь него одну из улиц города. Подробнее о том, как в Нижнекамске простились со своим героем — в репортаже «Реального времени».

«Я хотел бы, чтобы память об Ильнуре Сибгатуллине была увековечена»

Собираться возле Монумента Победы жители города стали задолго до начала церемонии. Самолет, которым его должны были доставить из аэропорта Ростова, задерживался. Митинг пришлось перенести — он начался на несколько часов позже, но несмотря на это — проститься с героем пришло много людей. Нижнекамцы подошли с цветами, многие с трудом сдерживали слезы.

На площади возле Вечного Огня почтить память погибшего сержанта собрались несколько сотен горожан. Приехали бойцы воздушно-десантных и других родов войск, кто в прежние годы тоже защищал интересы России в горячих точках: в Афганистане, Чечне, Сирии.

Среди них был и Надир Курбанов, прибывший из Набережных Челнов со своими боевыми братьями из Союза десантников и ветеранов боевых действий. В 1985-1987 годах он воевал в Афганистане в составе 103-го парашютно-десантного полка ВДВ:

— И вот сегодня мы здесь, чтобы отдать дань памяти этому воину, который прошел то же самое, что и мы. Это ведь война не с Украиной. Это противостояние: мы — и Америка, такое более глобальное. И он погиб не просто так, а защищая нас и свою Родину, — убежден Курбанов.

Церемония прощания с героем прошла в торжественной обстановке: почетный караул, живой коридор, в который выстроились курсанты Нижнекамского кадетского корпуса. Они же шли впереди похоронной процессии, неся боевые награды «За Отвагу» и «За мужество», которые Сибгатуллин получил ранее, участвуя в составе российских войск в боях. Следом шли мать и отец Ильнура, его молодая жена Кристина, бабушка и близкие родственники. Плакали на митинге почти все: и мужчины, и женщины, и даже бывалые десантники.

— Никакие слова не заглушат сейчас ту боль, которую испытывают родные, близкие, друзья Ильнура. Да, он сделал свой осознанный выбор и до последней минуты своей жизни оставался верен присяге. Исполняя свой воинский долг, он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Его решение — служить Отечеству — признак достойного сына своего народа, пример настоящего батыра. Именно таким он останется в памяти нижнекамцев, — подчеркнул в своей речи глава исполкома НМР Рамиль Муллин.

То, что Ильнур Сибгатуллин погиб, как герой, отметил и бывший мэр города, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, приехавший на траурный митинг. Обращаясь к семье погибшего воина, он подчеркнул, что «подвиг вашего сына навсегда останется в памяти, в наших сердцах, будет примером мужества и героизма»:

— Вся Россия, весь Татарстан вместе с Нижнекамском сегодня скорбят по невосполнимой утрате Ильнура Сибгатуллина, ценой своей жизни исполнившего свой воинский долг. Вечная память славному сыну своей Родины!

От имени командования ВДВ России к семье Сибгатуллиных обратился подполковник Михаил Давыдов, специально прибывший в Нижнекамск вместе с боевыми товарищами, с которыми в составе бригады защищали интересы страны в Украине. Он выразил соболезнования от имени командования воздушно-десантных войск России и командования Гвардейской 31-й отдельной десантной-штурмовой бригады, в которой служил нижнекамец и отметил, что «гвардии сержант Сибгатуллин с гордостью, честью и достоинством выполнил свой долг»:



— Он с гордостью пронес себя, как настоящий десантник, выполняя контртеррористические операции в республике Чечня, во время принуждения Крыма к миру. Он был примером для своих подчиненных, являлся надеждой и опорой для своих младших подчиненных, примером для своих товарищей, достойным сыном и мужем. Сегодня его боевые товарищи продолжают выполнять свой воинский долг, и я уверен, что они смогут нанести врагам невосполнимые потери.

Выступая перед нижнекамцами, Давыдов предложил городским властям увековечить память бойца, чтобы подрастающее поколение знало, что он настоящий герой:

— Я хотел бы, чтобы эта память была увековечена в школе, где он учился. И просьба к главе — его именем может быть названа улица или можно установить мемориальную доску.

Позже, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как погиб нижнекамский десантник на территории Украины, Михаил Давыдов подчеркнул, что сейчас еще не время говорить об этом: «Позже все станет известно — и как погиб, и какая ему будет присвоена награда».

Затем минутой молчания участники митинга почтили не только Сибгатуллина, но и всех нижнекамцев, которые погибли в сражениях, в которых участвовала Россия. После чего, почти каждый, кто пришел на прощание возложил к гробу цветы.

«Видимо, это в крови — быть защитником нашей Родины»

Все, кто хотел проводить Сибгатуллина в последний путь, специальными автобусами отправились на городское кладбище. Прежде чем предать тело павшего героя земле, Булат хазрат Багаутдинов, имам нижнекамской Соборной мечети прочитал специальную заупокойную молитву — джаназа. После нее настало время прощания. Жена и мать Ильнура едва держались от горя. Мама, Елизавета Сибгатуллина, работает заведующей одной из библиотек в городе. Она практически одна воспитывала своих сыновей — Ильнура и его младшего брата Айрата. Он, кстати, тоже решил связать судьбу с армией и сегодня учится в одном из российских военных училищ.

Дольше всех крепился отец — Фатих Акрамович. Он и сам бывший военный, тоже десантник, который участвовал в боевых действиях в Азербайджане. Сегодня работает учителем ОБЖ в татарской гимназии №1, возглавляет отряд «Юнармии» и руководит 5-м классом. Коллеги рассказывают, что Фаниса Сибгатуллина отличает военная выправка, он всегда сдержан, строг, и «он настоящий патриот, чему учит сейчас и своих воспитанников, а свою любовь к Родине он привил и своим сыновьям».

Двоюродный брат Ильнура, Фаниль Гиззатуллин, после похорон поделился:

— У нас вся семья такая — патриоты своей страны. Видимо, это в крови — быть защитником нашей Родины. Я тоже десантник, сейчас председатель Общества союза десантников Мамадышского района.

Хоронили Ильнура Сибгатуллина на Аллее героев мусульманского кладбища со всеми почестями. Горсть земли в могилу бросили все, кто знал Ильнура в мире и на воинской службе. Последнее слово, уже не сдерживая слезы утраты и горя, своему сыну сказал Фанис Сибгатуллин:

— Сынок, эта могила — теперь твой дом и Аллах, наш господь пусть встретит тебя, как самого лучшего своего гостя.

Через мгновение мужество взяло верх над эмоциями, и он поблагодарил всех, кто поддержал семью в этот трудный период: «Это очень важно, особенно сейчас, потому что ту деятельность, которую Ильнур вел, как военный, она, к сожалению, трактуется сейчас неоднозначно. Но раз народ поддерживает, я считаю, что он был на правильном пути, на правильном пути погиб, и Аллах примет его дела».



«Ильнур всегда был дружелюбным и веселым»

Ильнур Сибгатуллин родился в сентябре 1990 года. В 2008 году он окончил татарскую гимназию №2 и поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Но через два года решил покинуть стены военного заведения и вернулся в Нижнекамск. В родном городе он работал официантом в одном из ресторанов. Как вспоминает его бывший коллега Александр:

— Ильнур всегда был дружелюбным и веселым. Я — бармен, он официантом был. Мы сразу сдружились, проводили много времени вместе — гуляли с ним и отдыхали. Играли в приставку после работы и любительский покер, помню, у него набор был для покера, приходил ко мне. Как-то он сообщил, что уйдет служить по контракту. Почему он так решил, не могу сказать. Потом стали видеться реже.

Как сообщили в военкомате Нижнекамска, в 2013 году он написал заявление и поступил на контрактную службу. Местом ее прохождения стала войсковая часть №73612 в Ульяновске. Весной 2021 года он женился на нижнекамке Кристине, с которой познакомился за три года до свадьбы. Детей молодая пара завести не успела. Одна из последних совместных с мужем фотографий, которой Кристина Сибгатуллина поделилась в соцсетях, была сделана во время поездки на новогодние каникулы вместе с друзьями на горнолыжный комплекс «Ян» возле Альметьевска.

По данным нижнекамского военкомата, в различных войсках по контракту сегодня несут службу порядка 350 нижнекамцев, которые подписали документ через городской комиссариат. Кроме того, есть те, кто заключал договор о профессиональной военной службе самостоятельно, напрямую с командирами военных частей или через комиссариаты других городов. Данными по численности этих контрактников военкомат НМР не располагает.

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