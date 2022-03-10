День в истории: Мензелинский драмтеатр, первая печатная книга, отмена рабства в Китае

Чем примечательна дата 10 марта

Сегодня, 10 марта, в России отмечают День архивов. В разные годы и столетия в этот день вышла первая печатная книга «Апостол», в Германии учредили военный орден «Железный крест», в Лондоне основали футбольный клуб «Челси», в Китае запретили рабство, открыли антарктическую научную станцию «Лазарев». Родились: великий князь Василий II Темный, немецкий философ Фридрих Шлегель, российский композитор Александр Зацепин. Умерли: декабрист князь Евгений Оболенский, русский писатель Евгений Замятин, русский писатель Михаил Булгаков, основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился герой Ильдар Маннанов, основан Мензелинский драмтеатр

10 марта 1919 года в селе Малый Толкиш (ныне — Чистопольский район Татарстана) родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Кулясов. После окончания педагогического училища и первого курса педагогического института работал учителем. В 1939 году его призвали на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Гомельское пехотное училище, в 1943 году — курсы «Выстрел». С января 1942 годах участвовал в Великой Отечественной войне. Кулясов отличился во время освобождения Гомельской области Белорусской ССР. 24—25 июня 1944 года его батальон прорвал немецкую оборону в районе деревень Озераны и Большая Крушиновка Рогачевского района и успешно захватил вражеский опорный пункт. Кулясов погиб в бою. Высокого звания Героя Советского Союза он удостоился посмертно. В честь Кулясова в Чистополе названа улица и установлена стела.

Фото: moypolk.ru

10 марта 1921 года в Набережных Челнах родился еще один герой Советского Союза — Ильдар Маннанов. После окончания семилетней школы и курсов комбайнеров работал в Актанышском районе ТАССР. С августа 1941 года находился на фронте в рядах 127-го легкого артиллерийского полка (65-я стрелковая дивизия, 4-я отдельная армия). В ноябре того же года отличился в бою под городом Тихвин Ленинградской области. Во время атаки пехоты и танков противника был ранен, один остался в живых, но продолжал сражаться и подбил несколько танков противника. После войны работал в системе потребительской кооперации «Центросоюз». С 1963 года жил в Челнах. Умер 18 мая 2010 года. Похоронен на Мусульманском погосте Орловского кладбища.

10 марта 1935 года был образован Мензелинский татарский государственный драматический театр. Первыми спектаклями театра были «Воронье гнездо» Камала и «Взрыв» Столяра. После них в Мензелинске состоялись премьеры спектаклей «Биби выходит замуж» Исанбета, «Альбина Мигурская» по Толстому, «Первый театр» Камала, «Голубая шаль» Тинчурина. За четыре года своей сценической жизни Мензелинский театр становится самым сильным творческим коллективом среди колхозно-совхозных театров Татарстана. Сейчас коллектив театра двумя бригадами гастролирует круглый год, показывая ежегодно по 250 спектаклей зрителям Татарстана и других регионов России.

Фото: wikipedia.org

Ушел из жизни Булгаков, основана научная станция «Лазарев»

10 марта 1564 года повелением Ивана Грозного и благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая русская точно датированная книга «Апостол». Она состояла из апостольских Деяний и Посланий, в ней был указатель апостольских чтений, приуроченных к дням церковного года, и другие необходимые сведения. Книгу создавали в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, которые вошли в историю как русские первопечатники. Выбор «Апостола» для первого издания государственной типографии был неслучаен: «Апостол» в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства.

10 марта 1710 года был издан первый печатный учебник по географии на русском языке — «География или краткое земного мира описание». Предположительно, его перевели с голландского языка. В книге описали «земные круги» — экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В ней также рассказывалось о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки, Австралии. Учебник представлял собой издание форматом 10х15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра.

Фото: wikipedia.org

10 марта 1940 года в Москве ушел из жизни писатель Михаил Булгаков. Он родился 15 мая 1891 года в Киеве в многодетной семье профессора Киевской духовной академии и учительницы. В 1916 году Михаил Булгаков работал в госпиталях Красного Креста на Юго-Западном фронте Первой мировой войны. Тогда же был призван на военную службу и переведен в Смоленскую губернию. В марте 1918 года Булгаков возвратился в Киев, где работал врачом. В 1921 году он переехал в Москву. Служил секретарем Главного политико-просветительного комитета при Народном комиссариате просвещения РСФСР. За этот период были написаны: «Записки юного врача», «Дьяволиада. Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя», «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег». В 1930 году пьесы Булгакова были сняты из репертуара театров, его произведения не печатались. Булгаков тогда уже работал над романом «Мастер и Маргарита». В начале 1940 года он был серьезно болен, почти ослеп, и изменения в рукопись романа под диктовку вносила его жена. В марте писателя не стало, похоронен Михаил Афанасьевич на Новодевичьем кладбище в Москве.

10 марта 1959 года на шельфовом леднике на Берегу принцессы Астрид была открыта научная станция «Лазарев». Свое название она получила в честь одного из открывателей Антарктиды Михаила Лазарева. На станции производились научные наблюдения в области метеорологии, аэрологии, океанологии, актинометрии. Ее работу затрудняли сильнейшие метели и возможность разлома шельфового ледника. 26 февраля 1961 года станцию «Лазарев» закрыли, так как ранее в 80 километрах к югу открыли станцию Новолазаревскую.

В Германии учредили награду «Железный крест», в Англии основали «Челси»

10 марта 1813 года русский король Фридрих Вильгельм III учредил военную награду «Железный крест». Орден вручался за боевые отличия, проявленные в войне за освобождение Германии от Наполеона. Он вручался всем категориям военнослужащих вне зависимости от ранга или сословия. Награждение происходило последовательно от низшей степени к высшей. Железный крест намеренно изготавливался без большого количества драгоценных металлов — это было обычное железо в серебряной оправе. Это отражало дух того времени: Пруссия, собирая средства для финансирования освободительной войны с Наполеоном, выменивала у зажиточных и знатных граждан украшения из драгоценного металла на простые стальные. Сейчас новый «Почётный Крест за храбрость» является высшей из семи существующих в ФРГ почётных наград Бундесвера.

Фото wikipedia.org

10 марта 1905 года в Лондоне был основан футбольный клуб «Челси». Клуб быстро завоевал популярность среди болельщиков, но не смог выиграть ни одного трофея в первые 50 лет своего существования. В дальнейшем команда «Челси» два раза выиграла Европейский Кубок Кубков, один раз Суперкубок Европы, четыре раза становилась чемпионом Англии, восемь раз побеждала в Кубке Англии, пять раз в Кубке Лиги, четыре раза в Суперкубке Англии, дважды брала Кубок полноправных членов, два трофея Лиги Европы, а также два раза становилась победителями Лиги Чемпионов.

10 марта 1910 года в Китае запретили рабство. Оно появилось еще за 12 веков до н.э. Рабов одевали в рубища красного цвета, символизировавшие позорное наказание. Бедные люди ходили с бритыми головами, рабов также заковывали в железные ошейники. Рабами становились пленники или осужденные за различные преступления. В зависимости от серьезности проступка порабощение осужденных могло быть временным, пожизненным и наследственным. Рабами могли стать и свободные граждане. Существование свободных земледельцев и ремесленников привело к тому, что в Китае рабство было сравнительно мало развито, а в начале 20 века оно встречалось еще реже.