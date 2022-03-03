Сергей Хестанов: «Российская экономика сильно обособится от мировой»

Западные «партнеры» просто уйдут, а большая часть надежд на Китай, скорее всего, не оправдается

Военная спецоперация в Украине и реакция Запада привела российскую экономику к концу глобализации. Тем не менее, в целом никакой катастрофы для России сейчас нет, драматизировать не стоит. Пока основные статьи российского экспорта не затронуты, в краткосрочной перспективе ситуация выглядит не так плохо. Чего лишится в этих условиях отечественный рынок, кому будет сложнее: России без Запада или Западу без России, и сумеет ли Китай заменить нам Европу? Подробнее об этом в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Российская экономика будет более закрытой»

Сейчас одновременно происходит очень много процессов, и некоторые из них друг другу противоречат. Отдельный большой вопрос, который пока неясен: как будут развиваться отношения между Китаем и блоком США плюс Европа — там зреют свои противоречия. Тарифные ограничения, которые ввел Дональд Трамп, не были отменены. Это одна из немногих мер, которая вызвала единодушную поддержку сменившейся администрации в США. В Америке тоже свои тучи на горизонте ходят, хотя по сравнению с российской экономикой, у них все более плавно и предсказуемо.

Ну а российская экономика, с учетом тех мер, которые принимаются, все больше и больше будет становиться закрытой. Связи России с Европой, с США заметно сократятся. Наша экономика сильно обособится от мировой. Пока только контуры видны, но в чем-то она скорее всего будет отдаленно напоминать экономику позднего СССР, второй половины 70-х до первой половины 80-х. Есть такое выражение «диалектическая спираль», возможно по этой спирали некое подобие той эпохи у нас будет реализовываться, естественно, с поправкой на современность.

В эпоху СССР доступ на международный потребительский рынок у граждан союза отсутствовал. Моряки что-то привозили, но массового доступа на международный рынок не было. Россиянам были доступны лишь те импортные товары, которые приобретались в рамках централизованных закупок через министерство внешней торговли. В эту сторону сейчас движение видно достаточно хорошо.

Несмотря на дружелюбные заявления китайских властей, действия китайских экономических субъектов говорят о том, что они процентов на 90 санкции поддерживают. Фото: Reuters

«Большая часть надежд на Китай, скорее всего, не оправдается»

Почему-то у значительной части россиян есть иллюзия, что Китай будет нам значимо помогать из каких-то бескорыстных соображений — это очень странно. Несмотря на дружелюбные заявления китайских властей, действия китайских экономических субъектов говорят о том, что они процентов на 90 санкции поддерживают. Они просто не говорят об этом. Они улыбаются, жмут руку и не дают кредитов, не заключают контрактов, очень дозированно поставляют свою продукцию и так далее.

В 2014 году, когда глобальные геополитические события только произошли, США отказали в поставках радиационно-стойких микросхем, которые критично необходимы для космических аппаратов, в мире есть три производителя — Россия, Китай и США. При этом российские остались на уровне 80-х годов прошлого века, для многих задач либо совсем не подходят, либо изделия с их использованием получаются неоправданно громоздкими, энергоемкими. Обратились к Китаю, китайцы очень дипломатично ответили: «Да, у нас есть такое производство, но наши радиационно-стойкие микросхемы недостаточно качественные, поэтому мы вам их не можем поставить» и улыбались. Большая часть надежд на Китай, скорее всего, не оправдается.

Во-первых, Китай воздержится от поставки самой качественной и продвинутой продукции, а во-вторых, внимательно относится к тому, чтобы не подставить свои предприятия под западные санкции. В том же IT-мире уже закуплены партии китайских процессоров. Там есть несколько моделей, которые выпускаются абсолютно без использования любых западных технологий и патентов. Из них две модели основаны на открытой open source архитектуре MIBs, где есть некоторая документация, библиотеки программного обеспечения. А одна модель — чисто своя разработка, которая никак не перекликается ни с чем. С одной стороны, производительность этих китайских чипов нормальная, но с другой — адаптация к ним будет непростой, потребуются существенные интеллектуальные усилия по приспособлению существующего софта к этим китайским процессорам. Это решаемо, но это нелегко. Придется переучивать титаническое количество системных администраторов. Весь их прошлый опыт обесценивается. Такое было, когда с парусного флота перешли на паровой. С точки зрения работы моряка — это совершенно разные вещи.

Конечно, какая-то переориентация у России на оппонентов США и Европы произойдет, но не надо думать, что это будет так легко и просто. Понятно, что западные партнеры просто уйдут — это ясно. Где-то с 90-х годов даже в «Жигулях» довольно много компонентов с запада появилось. Чисто отечественные инжекторы были исключительно низкого качества. Первое, что поменяли на импортные компоненты — это инжекторы.



Если поставок не будет, адаптируют китайские. Китайские машины уже не такие плохие, какими были 10-20 лет назад. Они заметно продвигаются в плане качества, но, опять-таки, это полная смена платформы технологически. Задача имеет решение, но цена этого решения немаленькая.



В том же IT-мире уже закуплены партии китайских процессоров. Фото cnews.ru

«Единственная сильная позиция для переговоров — газоснабжение части стран Европы»

Не стоит преувеличивать значение России в мировой экономике. Россия значима, но место нашей страны в мировом разделении труда — это сырье и продукция первичного передела. Причем по большинству позиций наша страна не является монополистом. Мы значимы на рынках никеля, алюминия, титана. Но мы не единственные. Есть Китай, Африка. Учитывая то, что российское сырье в себестоимости западной продукции составляет мизер, это сырье просто купят в другом месте и все.

Единственная сильная позиция для переговоров — это газоснабжение части стран Европы. И то — эта позиция слабеет на глазах. Часть Восточной Европы, часть Северной Европы, та же Финляндия сильно зависят от российского газа. Но опять-таки эти страны имеют относительно высокие уровни доходов.

Процесс строительства интерконнекторов, призванный соединить пункты приема сжиженного газа внутри Европы, уже идет вовсю. Учитывая геополитическую обстановку, летом работа в три смены пойдет. В прошлом году «Газпром» обрезал поставки где-то на 40%. Легко доступна статистика по наполнению газовых хранилищ, там всего на несколько процентов ниже многолетнего тренда. Это при том, что «Газпром» почти наполовину меньше поставил. Это говорит о том, что, в общем-то, Европа справится. Коммуналка там подорожает, да, но от этого не умирают.

Самое тревожное с точки зрения воздействия на российскую экономику — это возможный отказ от российских нефти и газа. Российскую нефть легко заменить, если снять санкции с Ирана. Но найти альтернативу российскому газу для отдельных регионов Европы — будет непросто. Но непросто — не значит невозможно. К глубокому сожалению, похоже, что Европа выбор сделала. Судя по заявлениям господина Шольца из ФРГ, очень похоже на то, что жребий брошен. Произойдет сильное сокращение потребления российских углеводородов.

Самое тревожное с точки зрения воздействия на российскую экономику — это возможный отказ от российских нефти и газа. Фото gazprom.ru

Рентабельность поставок газа в Китай будет низкой

Разговоры о развороте в Азию — далеки от реальности. Техническая возможность поставки российской нефти в Китай очень ограничена. В нынешних реалиях процентов 25 мы можем поставить. Значительные поставки нефти из Западной Сибири идут по трубопроводам. У нас инфраструктура ориентирована на поставку на запад. Самое главное, как нефть попадет из точки добычи? В бочках по Транссибу? При том, что Транссиб забит поставками угля и без этих бочек. Потребуются очень серьезные вложения и время для того, чтобы с западного маршрута перебросить нефть на восточный. А с газом — это еще тяжелее будет.

В газовой сфере в прошлые годы были приняты некоторые решения, которые сейчас начинают давать последствия. Конфликт 2009 года с Туркменией и разрыв контракта со стороны «Газпрома» привел к тому, что несколько лет назад были введены в строй четыре нитки трубопровода Туркмения — Китай, и, соответственно, теперь на китайском рынке придется перебивать туркменскую цену. Китай не купит дороже, чем Туркмения продает. А против нас играет география. Маршрут из Туркмении короткий. Чтобы вы понимали, от Уренгоя до Германии примерно 25-27% газа сгорает в глубинах компрессоров, он же сам не идет, его необходимо качать. Каждые 100-200 километров ставятся компрессорные станции. Часть газа сгорает, как топливо. Легко догадаться, что Туркмения с ее расстоянием может предложить лучшую цену. Рентабельность поставок газа в Китай будет, скорее всего, маленькой.

Когда Иран попал под санкции, первые полгода ирано-китайская дружба «расцвела» такими цветами, что слов нет. Полгода Китай задерживал оплату за иранскую нефть, а потом сказал следующее: «Вы знаете, вы под санкциями, мы рискуем, поэтому даем полцены. И никаких денег — товары народного потребления». Китай действует рационально. Любой здравомыслящий человек на их месте так бы и поступил, плюс-минус. У них свой интерес. Попали под санкции — у вас нет выбора. Хотите — идите навстречу.

Понятно, что Россия не Иран, в лобовую сравнивать нельзя, но направление мысли понятно. Плюс у Китая есть свой внутренний рынок, который составляет процентов 20 от мирового, что позволяет Китаю развивать многие сугубо китайские вещи, которые нам вообще не понять.

Тем не менее, в целом никакой катастрофы для России сейчас нет, драматизировать не стоит. Пока основные статьи российского экспорта не затронуты, в краткосрочной перспективе ситуация выглядит не так плохо.

Сергей Хестанов