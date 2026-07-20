Исламская ЗЕНИТ Карта — победитель ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Современный платежный инструмент, одобренный ДУМ РТ, с бесплатным выпуском и обслуживанием

Дебетовая исламская карта Банка ЗЕНИТ стала победителем в номинации «Услуги для населения» ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», получив диплом I степени.

По решению жюри банк выдвигается на федеральный этап Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

«Исламская карта» — это современный, удобный и безопасный платежный инструмент, разработанный с учетом требований шариата: соответствие подтверждено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Этим продуктом банк поддерживает стремление клиентов соблюдать ценности семьи в финансовых вопросах.

У карты бесплатные выпуск и обслуживание, хранение средств по нормам ислама, уникальный дизайн. Ознакомиться с условиями можно на сайте Банка ЗЕНИТ.

Ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» направлен на стимулирование повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг. Он проводится по шести номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения» и «Изделия народных и художественных промыслов».

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