Банк России запретил выплату дивидендов за рубеж

Нерезиденты не смогут получать дивиденды по российским ценным бумагам

Центробанк запретил выплату дивидендов за рубеж. То есть теперь российские компании могут выплачивать их всем лицам, кроме нерезидентов. Об этом пишет «РИА Новости».

При этом регулятор предписал не списывать ценные бумаги со счетов иностранных инвесторов.

Вчера премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов. Это связано с тем, что «в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением». Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов.

— Рассчитываем, что те, кто вложился в нашу страну, смогут в ней работать и дальше. Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков, — сказал Мишустин на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики (цитата по ТАСС).

А президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Согласно ему, из страны запрещается вывозить наличную валюту на сумму более $10 тысяч. Ранее при вывозе из России средства нужно было декларировать. Также Путин поручил не распространять на Центробанк России новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

Также ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Все это стало ответом на санкции, введенные после начала спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России, а в США сообщили, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.

Интернет-газета «Реальное время»