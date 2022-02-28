Банк России решил повысить ставку до 20%

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, в связи с чем было принято решение поднять ставку до 20%, сообщает ТАСС.



Повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, утверждают в ЦБ.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.

Минфин заявил, что с сегодняшнего дня обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Накануне Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. При этом ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

На фоне введенных санкций ЦБ сегодня объявил о послаблениях по кредитам заемщиков из-за санкций. Так, регулятор рекомендовал реструктурировать задолженность заемщиков, не назначать пени и штрафы по кредитам, если их финансовое положение ухудшилось с 18 февраля из-за новых санкций.

Банки до 31 декабря 2022 года получат возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля.

Маргарита Головатенко