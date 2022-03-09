День в истории: собака-космонавт Чернушка в Заинске, Михайловский замок и первая кукла Барби

Чем примечательна дата 9 марта

Сегодня, 9 марта, Всемирный день диджея и международный день нестандартно мыслящих людей. В разные годы и столетия в эту дату Русско-шведская война 1614—1617 завершилась заключением Столбовского мира, по которому Новгород вернули России, Наполеон Бонапарт женился на Жозефине Богарне, в Санкт-Петербурге заложили Михайловский замок, Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы, Льва Толстого отлучили от Русской православной церкви, в Минске провозгласили создание независимой Белорусской Народной республики, в Нью-Йорке впервые представили куклу Барби. Родились украинский поэт и художник Тарас Шевченко, советский политический деятель Вячеслав Молотов, первый космонавт Юрий Гагарин. Умерли революционерка Александра Коллонтай, советский артист Леонид Утесов, российский актёр театра и кино Владимир Этуш, журналист Артём Боровик. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Космонавт-Чернушка в Татарстане, Аргентина выдала Казани вора алмазов

9 марта 1926 года в Казани ушел из жизни татарский писатель, журналист Фатих Амирхан. Он родился 1 января 1886 года в Ново-Татарской слободе в семье имама мечети «Иске Таш». Учился в одном из популярнейших медресе «Мухаммадия». В 1905—1907 годах он работал секретарем журнала «Тербиете-этфаль» (Воспитание молодежи) в Москве, в 1907 году организовал в Казани еженедельную газету «Эль-Ислах». В 1909 году Амирхан перевел татарский учебник на язык эсперанто. Он считается классиком татарской демократической литературы и одним из основоположников критического реализма в татарской литературе 20 века. Среди его произведений — рассказ «Гарәфә көн төшемдә» («Сон накануне праздника»), повесть «Фәтхулла хәзрәт» («Фатхулла хазрет»), пьеса «Яшьләр» («Молодежь»), «Ай өстендә Зөһрә кыз» («Девушка Зухра на Луне», 1913 г.), «Сөембикә» («Сююмбике», 1913 г.), «Картада оттырылган Зөлхәбирә» («Зульхабира, проигранная в карты», 1913 г.), «Бер хәрабәдә» («На развалинах», 1913 г.). В 1907 году писателя разбил паралич, он до конца своих дней был прикован к инвалидной коляске. Амирхан был похоронен на мусульманском кладбище (Ново-Татарское кладбище в Казани) рядом с могилами отца, дяди, деда.



Фото tatarica.org

9 марта 1961 года в СССР запустили на орбиту космический корабль с дворнягой Чернушкой и манекена, прозванного «Иваном Ивановичем». Несмотря на требование правительства СССР о срочном запуске в космос человека, Сергей Королев принял решение осуществить его только после двух подряд успешных пусков кораблей с собаками. Полет Чернушки стал одной из генеральных репетиций первого полета человека в космос. Планировалось, что приземление аппарата с Чернушкой на борту произойдет в Саратовской области. Однако сделавший 1 виток вокруг Земли «Восток» потерял связь с ЦУП и, не добравшись до запланированной точки посадки, приземлился в заснеженное поле в девяти километрах от Заинска, около деревни Старый Токмак. Манекен «Иван Иванович» на парашюте опустился в нескольких сотнях метров от капсулы с животным. С 1969 года чучело Чернушки хранится в Музее истории медицины в Риге.

9 марта 2021 года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что Аргентина выдала России преступника, который в 2018 году украл в Казани чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Все произошло в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона, расположенного на территории «Казанской ярмарки». Похищенные драгоценности принадлежали ООО Seven Diamonds. За кражу чемодана гражданин Колумбии Эдгар Алехандро Валеро в декабре прошлого года получил 5 лет колонии общего режима При этом в зачет уже отбытого наказания ему включили срок, начавшийся со дня водворения в аргентинскую тюрьму — 2 сентября 2019 года. С учетом российской нормы о пересчете сроков — день СИЗО за полтора дня колонии общего режима, Эдгар Валеро отбыл 3 года и 5 месяцев. До конца срока ему осталось чуть менее полутора лет.



Фото: Ирина Плотникова

Великий Новгород вернулся в состав России, родился Юрий Гагарин

9 марта 1617 года (по григорианскому календарю) Русско-шведская война закончилась подписанием Столбовского мира. По условиям этого договора, Россия потеряла выход к Балтийскому морю, но возвратила часть земель, захваченных шведами в конце XVI — начала XVII века. В состав страны вернулся и Великий Новгород. Также Москва обязалась уплатить шведской стороне огромную сумму в 20 тыс. серебряных рублей, которая в начале ХVII в. равнялась 980 кг серебра. По договору, между обеими сторонами возобновлялась свободная торговля. Однако шведским купцам не дозволялось ездить с товарами через Московское государство в Персию, Турцию и Крым, а русским купцам нельзя было добираться в западноевропейские страны через шведскую территорию. Столбовский мир стал первым шагом на пути стабилизации внешнего и внутреннего положения России после окончания Смуты.

9 марта 1797 года ( по григорианскому календарю) в Санкт-Петербурге заложили Михайловский замок. В строительстве здания принимали участие знаменитые архитекторы Василий Баженов и Виченцо Бренн. Общий замысел создания замка и первые эскизы его планировки принадлежали самому Павлу I. Замок возвели всего за четыре года. Для максимально быстрого выполнения работ на его строительство перебросили строительные материалы, предназначавшиеся для других строек: декоративный камень, колонны, фризы и скульптуры из Царского Села, дворца в Пелле и Академии художеств; со стройки Исаакиевского собора — фриз, который поместили над главными воротами; из Таврического дворца — наборный паркет. Согласно проекту, дворец должен был являть собой неприступную крепость, а завершаться подъемный мостом. У стен замка протекали воды Мойки и Фонтанки. Назван дворец был в честь святого архангела Михаила. Михайловский замок был императорской резиденцией лишь в течение сорока дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года император Павел I был убит в своей спальне, став жертвой дворцового заговора. Вскоре после этого из замка вывезли художественные ценности, а парадные покои приспособили для разных ведомственных учреждений и раздали под жилые квартиры. В начале 1820-х гг. здание было передано Главному Инженерному училищу. В феврале 1823 года оно получило новое название — Инженерный замок. В стенах этого заведения учился русский писатель Федор Достоевский.

Фото mil.ru

9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области родился первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин. Он окончил в 1955 году техникум и аэроклуб, в том же году его призвали в Советскую Армию и направили в Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова. В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Выдержав множество различных тестов и проверок, он был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов. 3 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрия Гагарина зачислили в группу кандидатов в космонавты, с 11 марта он приступил к тренировкам. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле «Восток», за один час 48 минут облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области. 27 марта 1968 года он трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Урна с прахом первого советского космонавта находится в Кремлевской стене в Москве.

Основан миланский «Интер», первая кукла Барби

9 марта 1908 года итальянские и швейцарские спортсмены — члены Миланского клуба крикета и футбола во главе с художником Джорджо Муджани основали итальянский футбольный клуб «Интернационале». Расположен он был в Милане ‑ столице провинции Ломбардия. Название нового клуба обозначало его открытость для иностранных футболистов. После прихода к власти в Италии фашистов во главе с Бенито Муссолини «Интер» попал в опалу. В 1928 году он был вынужден переименоваться в «Амброзиану» (ит. Ambrosiana С. С. Milano), так как прежнее название казалось властям «слишком коммунистическим». Свое первоначальное имя клуб вернул лишь после окончания Второй мировой войны. Клубные цветы «Интера» — черный и синий. По одной из версий, эти цвета символизировали синяки и ссадины, полученные ими в драке с членами клуба «Милан», а также принадлежность основателей «Интера» к «золотой молодежи» (по другой версии, черный цвет символизирует ночь, а синий — небо).

Фото wikipedia.org

9 марта 1918 года в Минске провозгласили создание Белорусской народной республики (БНР). Идея создания белорусского государства была выдвинута в декабре 1917 года частью делегатов Первого Всебелорусского съезда. Во 2-й Уставной грамоте БНР от 9 марта 1918 года провозглашался базовый принцип, согласно которому руководство республики определяло территорию, на которую должен был распространяться ее суверенитет: этническая территория белорусов, где они «численно преобладают». В акте от 25 марта 1918 года рада БНР объявляла, что Брестский мирный договор, подписанный большевиками и немцами, потерял силу, поэтому призвала пересмотреть её условия. Немцы ответили на документ разгоном Рады БНР и Народного Секретариата, а после и её запретом. Однако органы власти продолжали действовать в Беларуси. Символами БНР были бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». Существовал также гимн Белорусской народной республики, написанный в 1919 году.

9 марта 1959 года в продажу поступили первые куклы Барби. Кукла была одета в черно-белый полосатый купальник, на ней были солнцезащитные очки и туфли на шпильке. Игрушка стала одной из самых популярных в мире. Первая кукла была продана всего за три доллара, но уже в 2004 году блондинка 1959 года рождения была продана на аукционе eBay за 3 тысячи 552 доллара, а спустя два года на аукционе Christie’s в Лондоне её цена выросла до 17 тысяч долларов. Начиная с конца 1980-x Mattel выпускает отдельные коллекционные серии Барби. Куклы из таких серий не предназначены для игры: наряды для них создаются именитыми дизайнерами, сами фигурки часто изготавливаются по шаблонам, немного отличающимся от «обычных» Барби, и стоят очень дорого.