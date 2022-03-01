Откуда на олимпийский пьедестал попал Данил Садреев

Лениногорск, как столица олимпийского вида спорта в республике

Где и как пришел в спортшколу вице-чемпион Пекина-2022 Данил Садреев? Историю татарстанского спортсмена «Реальному времени» рассказал президент республиканской федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Энес Валеев.

Школа возникла по инициативе бывшего партизана

У нас серьезные традиции, заложенные еще в 1973 году, когда в городе построили первый трамплин, с подачи председателя горисполкома Михаила Николаевича Морякова, легендарного человека, участника Великой Отечественной войны, партизанившего в Советской Белоруссии. Тогда он поставил перед тренерами задачу — заинтересовать детишек спортом, поскольку были опасения с ростом подростковой преступности, поэтому изначально не было задачи — выигрывать.

Кстати, тогда у нас вовсю развивался хоккей, местный «Нефтяник» выступал во второй лиге Класс Б, чуть ниже альметьевского «Спутника», вторая лига Класс А. Причем, мы не конкурировали друг с другом, хотя стоило отметить, что мальчишек больше тянуло в хоккей, и достигались результаты, в восьмидесятые годы наша детская команда выигрывала турнир «Золотой шайбы» по СССР. А самих мальчишек было немного, все же город у нас небольшой, всего семь школ.

Но, если кто-то сделал один-два прыжка, то уже навсегда влюблялся в наш вид спорта. Надо сказать, что «Нефтяник» достойно выступал и в чемпионате России, у нас играли члены сборной России по студентам, победители Всемирной Универсиады. Кстати, в нашем городе изначально играл Ильназ Загитов, который привез из Ижевска семью, и его дочь Алина Загитова, тем самым, встала у нас и на ноги и даже на коньки. Но у нас не было секции по фигурному катанию, и уже серьезно заниматься она стала в Альметьевске, в чью команду перешел Ильназ Загитов.

Фото leninogorsk.tatarstan.ru

У нас серьезные традиции, заложенные еще в 1973 году, когда в городе построили первый трамплин, с подачи председателя горисполкома Михаила Николаевича Морякова, легендарного человека

Данила тоже ранее пару раз снимали из-за проблем с костюмом

Наши предшественники пригласили в Лениногорск знаменитого Николая Наговицына из Прокопьевска, Кемеровской области, вице-чемпиона мира, победителя Универсиады, работать в школу, открытую еще в 1975 году (Любопытно, что Прокопьевск подготовил для Казани и многолетнего тренера ватерпольного «Синтеза» Валерия Лелюха). Но уже в Лениногорске ему присвоили звание заслуженного мастера спорта по совокупности за достижения, а он был и серебряным призером чемпионата мира и шестым по итогам Олимпийских Игр. Я тогда возглавлял лениногорский горисполком, и не занимался плотно делами спортшколы.

Уже работая в Лениногорске, он подготовил сына Сергея, а затем и внука Дмитрия, которые стали мастерами спорта в лыжном двоеборье, поскольку в нашу школу поначалу приходят, чтобы заниматься двоеборьем, и уже потом по желанию переходят в прыжки.

Тот же Данил сразу показал себя, и перешел на трамплин, поскольку видно было, что ему не надо бегать. Поначалу в спортшколу пришел его старший брат Марс, которому было восемь лет, вместе с ним приходил и шестилетний Данил. Именно приходил, не прыгал, хотя там и старший поначалу не прыгал с трамплина, а осваивал прыжки с небольшой высоты, мы называем ее «кочка». Вот с этой «кочки» Садреев и отправился на Олимпиаду.

Фото: Олимпийский комитет России

Вот с этой «кочки» Садреев и отправился на Олимпиаду

Выступление Петрушина вызвало настоящий бум

Если говорить о наших олимпийцах, то началось с Николая Петрушина, стартовавшего на Олимпиаде в Нагано. Тогда Татарстан делегировал только двоих, причем, наша воспитанница лыжница Ольга Данилова уже уехала из республики, представляя Владимирскую область, и Коля Петрушин. Его выступление вызвало настоящий бум в Лениногорске, поскольку Олимпиада, как и сейчас, проходила на Азиатском континенте, очень удобно было смотреть по телевидению в дневное время, и все наши школьники были отпущены по домам, чтобы болеть за земляка.

Я тогда только-только возглавил республиканскую федерацию прыжков с трамплина, и мне наш председатель гороно выговаривал, что «Энес Кавыйевич, вы сорвали занятия в школах». А потом я подумал, что надо было устроить в школах открытый урок, чтобы дети могли организованно смотреть трансляцию.

Сейчас Петрушин переехал в Альметьевск, работает в капремонте при нефтяниках. Недавно приезжал на юбилей нашей школы, 45-летие, которое мы отмечали в 2020 году. Следующим известным воспитанником нашей школы стал Роман Трофимов, местный детдомовец. Тоже занимался спортом, у него хорошо пошло, и его быстро переманили из Лениногорска в Москву, дали 100 долларов, хороший мобильник и увезли. Но тут можно понять, у него ни семьи не было, и отношение к нашему виду спорта тогда было не таким серьезным. Я воевал с Москвой за нашего воспитанника, но очень тяжело биться в закрытые двери. Правда, Трофимов в Москве не остался, поскольку работавший с ним тренер переехал в Нижний Новгород, и Роман сейчас также выступает за Нижегородскую область.



Вслед за ними у нас появился Иван Панин, и он попал в сборную страны уже из Лениногорска, но тут мы ведем речь о двоеборье. Тогда практически вся сборная России состояла из татарстанцев: Панин, Нияз Набеев и Денис Исайкин. Помню, на каком-то чемпионате страны заняли все три призовых места, это было перед Олимпиадой в Сочи.

Фото AFP

Вслед за ними у нас появился Иван Панин, и он попал в сборную страны уже из Лениногорска, но тут мы ведем речь о двоеборье

Дебют Петрушина на Олимпиаде дал дополнительный толчок развитию прыжков



Стоит отметить и Николая Герасимова, наставника Данила, он тоже воспитанник нашей школы. У него ранее был уже чемпион Зимней Юношеской Олимпиады 2016 года в Лиллехаммере Максим Сергеев, к сожалению, мы его немного упустили. Старший брат Данила Марс Садреев тоже входит в состав сборной Татарстана.

Что касается прыжков с трамплина, то в девяностые годы достижением стало то, что мы сумели сохранить этот вид спорта. Я тогда уже работал председателем горисполкома, и побывал на приеме руководителя республиканского спорта Ханифа Муртазина, ходатайствуя о том, чтобы не закрывалась спортшкола, которую на тот момент возглавлял Александр Владимирович Звягинцев, чье имя носит школа. Муртазин внимательно посмотрел на меня, сказал, что согласен, но я должен возглавить республиканскую федерацию. Я согласился, а вскоре Петрушин отобрался на Олимпиаду, что дало дополнительный толчок развитию прыжков (Для понимания: Татарстан ранее никогда не делегировал своих спортсменов на зимние Олимпиады. Олимпийский чемпион в лыжах Федор Симашев выступал за Москву, как и фигурист Александр Фадеев, биатлонист Ренат Сафин — за Ленинград. Уже после развала СССР только на Олимпиаде в Лиллехаммере появились первые воспитанники спортивного Татарстана — лыжница Данилова и хоккеист Сергей Абрамов. Поэтому выступление Петрушина было большим успехом). Нужно сказать огромное спасибо нашим нефтяникам, все вникли в необходимость помогать спортшколе, как одной из гордости города, спасибо республиканскому Минспорта, который откликается на все наши просьбы.

Фото minsport.tatarstan.ru

Сейчас его серебряная медаль, я надеюсь, станет дополнительным козырем в том, чтобы материально-технически укрепить спортшколу, и восстановить базу, что у нас, что в казанском поселке Дербышки

Мы надеемся на новый виток внимания к нашей школе

В какое-то время казалось, что наш вид спорта умирает, в Альметьевске уже никого не осталось, в Казани был один человек, но сейчас пошел народ, и по молодежным соревнованиям Казань, Альметьевск и Лениногорск выступают практически одинаково, это я имею в виду двоеборье.

Сейчас мы надеемся на новый виток внимания к спортшколе, поскольку мы стали напоминать о себе с момента, как Садреев только попал в сборную страны. Сейчас его серебряная медаль, я надеюсь, станет дополнительным козырем в том, чтобы материально-технически укрепить спортшколу, и восстановить базу, что у нас, что в казанском поселке Дербышки. Там уже появилась снеговая пушка, ретрак, как и у нас. Тот же Набеев сейчас остался в спорте, работая тренером в Казани.

Сразу после Олимпиады Садреев поедет на юниорский чемпионат мира, на котором уже становился призером. Нельзя опускать планку, чтобы не говорили, что мы только из-за костюмов медали завоевываем. Надо сказать, что Данила тоже ранее снимали пару раз с соревнований из-за проблем с обмундированием, но, честно скажу, сейчас я рассчитывал, что мы можем побороться за тройку призеров. Все же наши сборники очень кучно отпрыгали на личных соревнованиях: Евгений Климов — пятый, Ирина Аввакумова — седьмая, Садреев — восьмой, Ирма Махиня — 10-ая, сложилась команда, где звезд не было, но зато все очень ровные. В итоге все так удачно сложилось, не мы же виноваты в проблемах конкурентах. Как говорится: делай, что должно, и будь что будет!

Джаудат Абдуллин