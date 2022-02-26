Как по нотам: в Казани вышел первый сборник татарского джаза «Джазлы Казан»

В книге собрана 41 композиция Лидии Ахметовой на стихи татарских поэтов

Фото: предоставлено пресс-службой Татарской филармонии

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая прошла презентация сборника нот джазовых композиций, песен и романсов Лидии Ахметовой «Джазлы Казан». Бывшая солистка оркестра Виктора Деринга, а ныне директор филармонического джаз-оркестра писала песни и романсы на стихи татарских поэтов многие годы, в том числе это были и джазовые композиции. Как отметили создатели сборника, подобного в Татарстане еще не было, несмотря на то, что первому джаз-оркестру в республике в этом году исполняется 75 лет.

Ноты — лучший подарок

Заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Лидия Ахметова выпустила собственный сборник песен и романсов к 30-летию профессиональной творческой деятельности. В книгу вошло 41 сочинение композитора, тираж небольшой — 500 экземпляров. Счастливые обладатели нот «Джазлы Казан», педагоги музыкальных школ, училища, консерватории, а также студенты заранее планировали: «Отсканирую, своим раздам». Большая часть тиража будет безвозмездно передана музыкальным учреждениям республики — кто-то возьмет в репертуар, другие будут обучать новое поколение. Тем более что в целях популяризации «Пушкинской карты» филармонический оркестр во главе с художественным руководителем Сергеем Васильевым активно гастролирует по Татарстану и уже дарит эти ноты в музыкальных школах. Ясно одно — татарский джаз еще больше и ярче зазвучит в домах и со сцен.

— Подобных сборников татарских песен в джазовой обработке у нас еще не было. Это первая книга в республике, которая посвящена татарскому джазу. И я буду очень рада, если сборник «Джазлы Казан» поможет молодым талантам в поиске новых идей и сценических образов, натолкнет их на интересные мысли и ускорит движение к творческим успехам, — надеется Лидия Ахметова.

Джаз — музыка мира

По словам директора Татарской филармонии Кадима Нуруллина, сборник отражает талант и накопленный опыт композитора и исполнительницы Лидии Ахметовой, это труд, можно сказать, всей ее жизнь.

— Событие назревало давно, тем более что джаз приехал в Татарстан вот уже как 75 лет назад, когда в Зеленодольск прибыл поезд с оркестром Олега Лундстрема. Тогда музыканты разместились с семьями в стенах только что отстроенного зеленодольского дома культуры. Именно там в этом году, в октябре, в формате опен-эйр мы и проведем наш традиционный фестиваль «Джазовая Казань». Скажу больше, впервые наш оркестр примет участие в большом фестивале в Москве, который посвящен 100-летию джаза в России. Активная концертная деятельность коллектива, приглашение на столь знаковые мероприятия — это во многом и заслуга директора оркестра, нашей Лидии Ахметовой, — сказал Кадим Нуруллин.

Сама «виновница» торжества вспомнила, что первое произведение она написала на стихи Фаниса Яруллина и Гульшат Зайнашевой. Впоследствии она долго искала татарского поэта, способного почувствовать ритм джазовой композиции. Такой стала Разина Саетгараева, автор стихов ее первого именно джазового произведения, давшего название всему сборнику, — «Джазлы Казан». «Моя республика», «Друзьям», «Родная деревня», «Родина моя, Кайбицы», «Мы татары» — вот о чем поет «Джазовая Казань», а джаз, как известно, музыка мира.

На радость меломанам

Авторами аранжировок для сборника выступили известные музыканты: художественный руководитель и главный дирижер Филармонического джаз-оркестра РТ Сергей Васильев, композиторы Ильяс Камал и Гульнара Беляева, солист Филармонического джаз-оркестра РТ Равил Камышев, а также музыкант-аранжировщик Альберт Зиятдинов.

— Сегодня действительно большой день для всей республики. Честно говоря, я очень сожалею, что написал так мало аранжировок для этого сборника, но всегда поддерживал эту идею Лидии Ахметовой. В сфере эстрадно-джазовой музыки написано вообще очень мало песен, романсов, хотя ее может исполнять и классический, и джазовый, и эстрадный музыкант. Создать подобный сборник — это значит потратить много времени, труда, сил на организационные моменты. Все это нашлось у Лидии Алексеевны, — отметил Сергей Васильев.

По мнению Ильяса Камала, песни — высокопрофессиональные, но написаны они доступным языком, понятным одновременно и профессионалу, и меломану-любителю:

— Эти песни уже нередко исполняются на наших сценах, но теперь я хочу пожелать, чтобы они звучали как можно чаще и в России, и за рубежом.