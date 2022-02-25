Очередной провал «Зенита» и эпидемия ничьих в Лиге чемпионов: итоги еврокубковой недели

Подводим итоги выступления «Зенита» в ЛЕ, а также результатов первых матчей 1/8 финала ЛЧ

Еврокубковая неделя оказалась не без неожиданностей. Три из четырех игр Лиги чемпионов завершились ничейными результатами. Первый из двух последних представителей России — «Зенит» — не смог обыграть «Бетис» в рамках Лиги Европы и снова провалился в еврокубковой весне. А это уже о вполне ожидаемом. Как сыграли пары в ЛЧ и почему у петербуржцев вновь не вышло — в обзоре еврокубковой недели спортивной редакции «Реального времени».

«Зенит» не сотворил чуда в Испании. Не идет у наших клубов игра в Европе!

Противостояние с «Бетисом» оставило большой осадок, мы уверены, в душе многих болельщиков. С одной стороны, еще до старта первого матча в Петербурге было понятно, что у «сине-бело-голубых» немного шансов против испанской команды. «Бетис» в этом сезоне объективно хорош, занимает уверенное третье место в таблице Ла Лиги. Кажется, все было понятно еще до стартового свистка первого матча.

Но, если задать сейчас себе вопрос сквозь призму двух игр, так ли был грозен испанский клуб в этих двух встречах против «Зенита», ответ на поверхности — точно нет. Ничего, правда, сверхъестественного не показал «Бетис» как в матче на «Газпром-арене», так и у себя дома.

Если говорить по существу, то «Зенит» провалил первый матч, хоть и забил два гола. Глупейшие ошибки в обороне, совершенно ненужные пропущенные мячи в домашней игре стоили питерцам прохода в 1/8 финала. Проблема изначального страха перед матчем вновь аукнулась нашим клубам злой шуткой, при том что первый матч «Бетис» играл почти резервным составом.

Матч в Испании получился относительно неплохим в исполнении «Зенита». Почти весь второй тайм «Бетис» играл вторым номером, позволял питерцам проводить и разыгрывать до верного атаки. Но ни одного мяча по правилам не сумел забить «Зенит». Первый «гол» случился на 47-й минуте, когда Юри Альберто замкнул прострел Сутормина, однако Алексей в этот момент находился в офсайде. Второй мяч побывал в воротах «Бетиса» уже в концовке: на 90-й минуте отличился Чистяков, но мяч был снова отменен. Причина другая — фол Ерохина на Родригесе (Александр наступил на ногу во время гола игроку «Бетиса»).

Фото: fc-zenit.ru

По итогу 0:0 на табло стадиона. Можно, конечно, все списать на невезение, излишнюю принципиальность судьи (несмотря на то, что оба мяча отменены в рамках правил), то есть как-то оправдать «Зенит». Но заслуживают ли питерцы подобного оправдания? Скорее нет, чем да. «Зенит» еще раз продемонстрировал свое неумение выступать в Европе, неспособность играть где-то, кроме чемпионата России. Имея лучших игроков в старте в первом матче на сегодняшний день, «Зенит» первые 15 минут матча не мог выйти со своей половины поля против резервного «Бетиса» и судорожно контролировал мяч, когда предоставлялась такая возможность.

«Сине-бело-голубые» не реализовали уйму моментов в ответном матче, контролируя игру последние 30 минут. Требовался всего один гол, но и его «Зенит» не смог забить. Питерцы в очередной раз бесславно покидают еврокубковую весну, оставив после своей игры лишь печаль и нежелание болеть за российский футбол.

Вероятнее всего, из-за успешного выступления «Рэйнджерс» (ответный матч с «Боруссией» завершился со счетом 2:2, таким образом, шотландцы прошли в 1/8 по сумме двух встреч) Россия опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА.

В Еврокубке остается лишь «Спартак», от которого ожидать можно все что угодно — как фееричной победы, так и разгромного поражения. Поэтому заранее делать оптимистичных прогнозов не будем. Однако хочется верить, что москвичи покажут достойную игру в 1/8 финала на фоне происходящих сейчас событий в мире, ведь вполне возможно, что эта еврокубковая весна станет для нас последней на ближайшие несколько лет. Разговоры об этом в УЕФА уже пошли. Будем надеяться, что боссы европейского футбола не забудут старое правило: спорт вне политики.

Права на видео принадлежат YouTube-каналу «Матч ТВ»

В паре «Бенфика» — «Аякс» ничего еще неясно. Португальцы дают бой голландцам

Из всех четырех игр на этой неделе матч «Бенфика» — «Аякс» стал самымы неожиданным с точки зрения результатов. Клуб из Амстердама показал выдающийся результат на групповом этапе: 6 матчей — 6 побед, да еще и с разницей забитых/пропущенных — 20:5.

Многие аналитики предрекали разгромное поражение «Бенфике», учитывая то, в какой форме находятся лидеры «Аякса» — Душан Тадич и Себастьян Аллер.

Однако, несмотря на все предрассудки до игры, на деле мы не увидели доминирования амстердамской команды. «Аякс» играл достаточно осторожно, не бежал большими силами в атаку, да и мячи свои забил по большому счету из-за грубых позиционных ошибок соперника. «Бенфика» дала бой голландцам — это надо констатировать. Лиссабонцы при родных трибунах сумели забить два важнейших мяча «Аяксу», дающих надежду на ответный матч. Первый гол был забит хозяевами при помощи ноги нападающего амстердамцев — Себастьяна Аллера, которому, кажется, непринципиально, в какие ворота забивать в этой ЛЧ, и, видимо, который оказался по какому-то наитию на ленточке своих ворот. А вот автором второго эффектного гола стал украинец Роман Яремчук, вышедший на замену на 62-й минуте.

У «Аякса» сначала на 18-й минуте хлестко приложился к мячу с лету Тадич, красиво пробив обводящим ударом в дальний от вратаря угол, а второй гол был забит все тем же неуловимым по своему голевому чутью Себастьяном Аллером. Ивуарийский нападающий проводит пока что удивительный сезон ЛЧ: забивает в каждом матче (7 игр — 7 голов). Неужели Аллер задумал побить рекорд самого Криштиану Роналду, наколотившего в сезоне 2013/2014 целых семнадцать мячей?

Фото: ajax.nl

«Вильярреал» — «Ювентус». Самое интересное будет в ответном матче

Итоговый результат 1:1 кажется самым справедливым по окончании этой игры. Обе команды продемонстрировали не самый яркий футбол, владели мячом практически одинаковое количество времени (59% на 41%), пробили всего по несколько раз в створ (3 удара — у испанцев, 2 — у туринцев), даже точность пасов примерно одинаковая (88% на 86%).

В общем и целом самое интересное нас ждет в ответном матче на «Альянц Стадиум», где решится исход противостояния данной пары. Да и сами игроки понимают это, ведь не зря после матча правый защитник итальянцев Данило Луис на послематчевой пресс-конференции заявил, что «Ювентус» должен все решить в Турине».

По прошедшей игре на «Эстадио де ла Керамика», безусловно, можно выделить нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, забившего на первой минуте матча. Серб недавно перешел в стан «Старой Синьоры» из «Фиорентины» и, вероятно, способен решить вопрос с позицией основного нападающего команды. В моменте празднования гола он очень эмоционально жестами что-то показывал болельщикам, видимо, демонстрировал свой класс всем недоброжелателям. Ответная игра на «Альянц Стадиум» и покажет, является ли Влахович тем, кто так необходим «Ювентусу» на передовой линии атаки. У «Вильярреала» автором забитого мяча стал Парехо Даниэль.

Фото: jufc.ru

«Челси» разобрался с «Лиллем». Пойдет ли банда Тухеля за вторым подряд кубком ЛЧ?

Лондонский клуб, похоже, окончательно вылетел из борьбы за титул АПЛ в этом сезоне, очень уж велик отрыв от «горожан», занимающих первое место (13 очков). Поэтому, вероятнее всего, Томас Тухель сконцентрируется на ЛЧ в этом сезоне. «Лилль» изначально считался андердогом этой пары, и, честно говоря, мало кто рассчитывал, что французы смогут дать должное сопротивление англичанам. Быстрый гол на 8-й минуте Кая Хаверца был, казалось, предначертанием голевой феерии «аристократов». Однако после забитого мяча «Челси» сконцентрировался на более осторожной игре и не сказать что много атаковал: видно, остерегался быстрых контратак «Лилля».

Лондонцы много владели мячом и были не опрометчивы в решениях. Доминирование «Челси» было в игре в центре и, конечно, в защитных действиях. «Аристократы» добыли необходимую «сухую» победу, не пропустив, так еще и забили во втором тайме на 63-й минуте. Автором стал Кристиан Пулишич с точной передачи Канте.

«Челси» сделал мощный рывок в сторону ¼ финала. Но дальше будет однозначно все сложнее.

Права на видео принадлежат YouTube-каналу «Матч ТВ»

«Атлетико» и МЮ показали не тот футбол, который все ждали

Этот матч с точки зрения вывески был, пожалуй, самым ожидаемым, но классного футбола болельщики не получили. Много брака со стороны обеих команд, ужасающая статистика ударов в створ (один у «Атлетико», два у «Манчестера»), низкие скорости, не атакующий, закрытый футбол — достаточно разочарований. Хоть и начало игры получилось достаточно резвым (Жоау Феликс с передачи Лоди Ренана блестяще пробил в падении головой мимо Де Хеа), однако далее мы вновь стали свидетелями знаменитого мадридского «антифутбола».

Ничего не поделаешь: любит такой стиль футбола Диего Симеоне, сколько его не упрекай по поводу зрелищности игры. «Матрасники» владели всего 38% игрового времени, «Юнайтед» давил, но ничего не мог придумать. Эффект Криштиану в этом матче не предвиделся, поэтому нужно было что-то иное. К счастью, для «дьяволов» случился эффект молодого шведского вингера Эланги, который пробил точно в левый угол после классный передачи на ход от Бруно Фернандеша.

После матча Диего Симеоне неоднократно заявлял, что «разочарован результатом», ведь он прекрасно понимает, что ответный матч в «театре мечты» при поддержке ярых английских болельщиков будет крайне тяжелым для его команды.

Фото: uefa.com