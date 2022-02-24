«Народный контроль»: в детсад с фонарем, опасный хоккей, заблокированные снегом и мусором

На что жалуются на «Госуслугах» жители Татарстана?

За месяц на республиканский портал «Народный контроль» жители Татарстана отправили почти 8 700 жалоб, хотя в среднем их количество держится на уровне 6 тысяч. Львиная доля обращений вызвана недовольством качеством уборки и вывоза снега. Но татарстанцев беспокоят и другие проблемы: стаи бродячих собак, отсутствие уличного освещения, редкие визиты мусоровозов, опасные перекрестки без светофоров и еще ряд вопросов. В лидерах по количеству заявок — казанцы, которые подали в систему свыше 4,5 тысячи жалоб, на втором месте по традиции — челнинцы с 1,7 тысячами обращений, на третьем — нижнекамцы с 500 с лишним писем. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Более 180 жалоб на бродячих собак

Жители деревни Кырныш Тукаевского района обратились в «Народный контроль» с жалобой на бездомных собак, которые сбиваются в большую опасную свору на улицах поселения. Как написал в обращении Ренат М., они «нападают на домашних животных и людей. При людях на центральной улице разодрали кота». Заявку жителя деревни поддержали еще 47 кырнышцев.

— Стало опасно выходить с ребенком, — добавила в комментариях Татьяна С. — Собаки голодные, не боятся и нападают.

И другой житель Насим М. заметил, что «загрызли даже кошку, гоняются за людьми». Ответственный за исполнение заявки исполком Тукаевского района сообщил, что «отлов собак будет осуществляться в конце I квартала 2022 года», а срок исполнения — до 31 марта этого года.

С такой же проблемой сталкиваются и в других районах. За месяц на портал поступило более 180 заявок: о стаях бездомных собак сообщали в течение месяца жители Казани, Нижнекамска, Пестречинского, Альметьевского и других районов республики.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Угроза для жителей и прохожих

На первом месте по количеству обращений в «Народный контроль» — заваленные снегом улицы и дворы, а также плохое качество уборки. На эту проблему жалуются и горожане, и сельчане.

Много обращений и по поводу опасной наледи и сосулек на крышах домов. Это угрожает жизни и здоровью местных жителей, сетуют заявители. Не говоря уже о разбитых машинах, которые пострадали в результате схода снега со зданий.

Так, казанец Эрик Ш., проживающий в доме по улице Короленко в Ново-Савиновском районе, просит обратить внимание «на слой льда, который находится на крыше».

— Он подвергает опасности всех жителей этого дома и прохожих, — отметил заявитель.

Обращение пока имеет статус «в работе», а ответственным за его исполнение назначена управляющая компания «Уютный дом».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

«Ни скорая не проедет, ни пожарная»

С призывом о помощи и с жалобой на бездействие сельского главы обратились в систему жители деревни Гари в Елабужском районе. Они пишут, что их улицу Центральную практически заблокировало снегом, население оказалось отрезанным от цивилизации и экстренных служб:

— Всю дорогу замело снегом: ни выехать, ни заехать люди не могут из деревни! Ни скорая не проедет, ни пожарная. Глава сельского поселения Кусаев Н.В. не следит за очисткой дорог в с. Гари, очистка улиц проводится плохо, люди постоянно опаздывают на работу. Помогите!

В качестве подтверждения жители села прислали несколько фотографий с неочищенной от снега дорогой.

Исполнителем заявки системой «Народный контроль» определен исполком Елабужского района, срок решения не определен, а у заявки статус «в работе».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

С фонарем в руках и на ощупь

Жители домов на улице 2-й Тракторной Приволжского района Казани обратились с жалобой на отсутствие уличного освещения. Как написал в своей заявке Айнур И., проблема не решается уже несколько лет.

— Не работает уличное освещение уже в течение 2-х лет, — посетовал мужчина.

Его обращение, поданное 20 февраля, поддержали еще несколько человек. Ответственным за исполнение назначен столичный комитет внешнего благоустройства.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

С аналогичной просьбой в «Народный контроль» обратились и жители Елабуги. Анастасия Ж. сообщила, что полностью отсутствует уличное освещение возле детского сада №40 на улице Пригородной:

— Сейчас очень рано темнеет, освещение отсутствует вообще! Недостаточное освещение является одной из причин ухудшения в сфере безопасности. Родители с детьми передвигаются в кромешной темноте!

То же самое отметил в комментариях и Дмитрий А.: «Осенью, когда еще нет снега, вообще приходится передвигаться на ощупь. Супруга с фонариком ходит в сад. Безобразие!»

Заявку поддержали еще многие елабужане, ее статус «запланировано». Решать проблему исполком Елабужского района собирается до 28 ноября этого года: об этом говорит контрольный срок исполнения заявки. В ответ городские власти сообщили, что «по указанному адресу строительство уличного освещения включено в план работ на 2022 год».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Проблемы с вывозом мусора

Жители поселка Карабаш в Бугульминском районе возмущаются из-за отсутствия контейнеров для сбора мусора возле магазина «Йолдыз». Как пояснила в своей жалобе Альфира Б., мусоровоз приезжает один раз в неделю.

— В субботу все жильцы выносят весь мусор в мешках на улицу и оставляют, чтобы не ждать. А в это время бродячие собаки рвут мешки и весь мусор разносят, — пожаловалась женщина.

Ее поддержали и другие односельчане. «Куда идут наши деньги?! Мы выбрасываем мусор всего один раз в неделю, — возмущается Салиха Г. — Контейнеры нужны в нижнем Карабаше!» А Гадиля Г. с негодованием отметила: «Мусоровоз приезжает во временном диапазоне 9.30-11.40, и это ужасно! На позапрошлой неделе пришлось почти три часа ждать машину на морозе! Во-вторых, хотелось бы, чтобы нам помогали забросить мусор в машину, иначе зачем там второй работник?!»

В ответ на гневную заявку жителей Карабаша исполком Бугульминского района, ответственный за ее исполнение, сообщил, что «в частном секторе контейнерные площадки не устанавливаются. Вывоз мусора производится один раз в неделю согласно расписанию. Магазин «Йолдыз» вправе оформить самостоятельно договор о вывозе мусора с ООО «Гринта».

Свой ответ исполком дополнил выдержкой из постановления правительства России от 31.08.2018 №1039, где расписан порядок обращения с твердыми коммунальными отходами.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Детская площадка — за счет жителей Аксубаево

Аксубаевцы просят решить проблему с дефицитом детских площадок. В своей заявке Ильсур Х. попросил обратить внимание «на неравномерное распределение оборудованных детских площадок в пгт Аксубаево, а именно — на их отсутствие в конце улицы Раиса Беляева».

— В этой части улицы живет много молодых семей с маленькими детьми, дети играют вдоль дороги, это очень опасно, — переживает местный житель.

С ним солидарны еще несколько аксубаевцев. У заявки три переназначения, решать проблему будет исполком района. Ответственный сообщил заявителю: «запланировано за счет средств самообложения на 2023 год».

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Вместо защиты от шайб — обрывки проволоки

Жители дома 20/07А Набережных Челнов обратились на портал, чтобы решить проблему с оснащением открытого катка, где катаются и играют в хоккей дети и подростки. Как сообщил Ришат Н., «в павильоне сетка в ужасном виде, здесь катаются и переодеваются дети, постоянно цепляются об эту сетку/проволоку».

В подтверждение своих слов он прикрепил к сообщению несколько снимков: на каждом видно отсутствие сетки для заграждения, вместо нее лишь обрывки металлической проволоки.

У заявки, поданной 20 февраля, пока статус «в работе», решить вопрос поручено аж четырем управлениям исполкома автограда: Управлению образования, Управлению физической культуры и спорта, Управлению по делам молодежи и Управлению культуры. Кто именно возьмет на себя ответственность, пока неизвестно.

Вопрос к администрации автозаводского района — без ответа

Жители одного из домов в Челнах негодуют из-за нехватки машино-мест во дворе. Как пишет в заявке Алексей Г., «вокруг дома мало мест для парковки автомобилей жителей дома 53/35. Это затрудняет как парковку автомобилей, так и проезд автомобилей жителей и гостей 52-го комплекса». Мужчина просит обустроить площадку для автомобилей.

Фото uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Его просьбу поддержали еще 23 человека, высказав свое мнение в комментариях. Например, Ксения Ш. пишет, что «мало того, что большая нехватка парковочных мест, так еще по утрам и вечерам элементарно не разъехаться. Особенно это касается зимы, когда дороги не чищены». Солидарен с ними и Эдуард Г., который тоже считает, что «оборудование парковочных мест по данному проезду крайне необходимо. Основная причина образования узкого места — наличие четырех детских учреждений: молодежного центра «Орион», гимназии «Золотая горка», детского сада «Алан» и школы для слабовидящих детей».

Некоторые жильцы предложили варианты решения проблемы. Например, Светлана И. пишет, что «можно за счет газонов вдоль школы и садиков расширить парковку, сделать газоны поменьше, а проезжую часть — побольше».

Однако, что бы ни предложили горожане, ничего уже не изменится, поскольку, как ответила ответственная за решение заявки администрация Автозаводского района, «парковочная площадка обустроена согласно проекту. Установка дополнительных парковочных мест на данном участке не предусмотрена».

Несогласные с таким решением горожане вступили с ней в полемику. Так, автор заявки написал в ответ: «Судя по вашему комментарию, весь город построен по проекту. Это не говорит, что проект разработан правильно, с учетом всех особенностей города могут быть заложены неправильные решения. Места для расширения стоянки вокруг дома 52/35 предостаточно». А Светлана И. привела в пример аналогичную проблему, которую решили в пользу жителей дома: «Во 2-м комплексе нового города возле дома 2/09 расширили дорогу за счет газонов возле садиков. Почему и у нас по бульвару Автомобилестроителей так не сделать? Вопрос к администрации автозаводского района».

Вопрос к администрации района, заданный 29 января, уже почти месяц остается без ответа, но статус заявки получил «мотивированный отказ». Отрицательный отзыв на это поставили трое пользователей системы.

