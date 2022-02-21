Подопечные Вяльбе и Тутберидзе: вот он — золотой запас России

Татарстан завершил лучшую для себя Олимпиаду

Последний день олимпийских стартов принес российской спортивной делегации серебро в хоккее и остановил количество наград на цифрах 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Подробности — в итоговом репортаже «Реального времени».

Большунов — король лыж! Теперь официально

Две недели в Пекине стояла относительно комфортная погода для соревнований по зимним дисциплинам, из которых, как известно, только четыре — коньки, хоккей, фигурное катание и шорт-трек — проходят под крышей. Но заключительные дни Игр были один другого кошмарнее. И дело даже не в холодной погоде, тут вопросов нет, а исключением из правил была сочинская Олимпиада, когда те же лыжницы выходили на старт в топиках. Нынешние старты как раз напомнили, что зимы должны быть морозными и все более утончающиеся спортивные комбинезоны — это ненормально.

Олимпийские организаторы в связи с погодными изменениями совместили две гонки биатлонистов, передвинув женскую на день мужского старта, а вот мужской 50-километровый марафон никуда нельзя было перенести. Два марафона в один день не проводятся, поэтому воскресенье, когда должны были стартовать женщины, исключалось. В итоге старт перенесли на час позже, сократив дистанцию до 28,4 километра, тем самым полностью смешав все прогнозы, потому что попытка оторваться от общей группы несла за собой риск бороться со стихией, а не только с конкурентами.

Сам масс-старт превратился в торжество российских лыж, как и на протяжении всей Олимпиады в Пекине. Образовалась группа лидеров, которая менялась количественно: десять, пять, восемь, снова пять, но каждый раз большинство в этих группах составляли россияне. Да, они постепенно отваливались не в силах вмешаться в борьбу за медали, тем не менее финишируя максимально высоко: Денис Спицов — шестым, Артем Мальцев — четвертым, а Иван Якимушкин сенсационно опередил на финише норвежца Симена Крюгера, приехавшего в Пекин только к концу Олимпиады. Что касается Александра Большунова, он царил в Пекине со старта, победив на скиатлоне, до финиша выиграв этот полумарафон. У России золото и серебро, и это повторение лучших результатов Пекина, как у Большунова со Спицовым в скиатлоне и у Щербаковой с Трусовой в женской одиночке.

Лыжный марафон, 28, 4 километра. Мужчины. 1. Александр Большунов. 2. Иван Якимушкин (оба Россия). 3. Симен Крюгер (Норвегия).

Что касается Александра Большунова, он царил в Пекине со старта, победив на скиатлоне, до финиша выиграв этот полумарафон. Фото olympic.ru

У каждого свои «скрепы»

Фаворитом этого «полумарафона» считали Йоханнеса Клэбо, но норвежец снялся. Любопытно, что перед гонкой Дмитрий Губерниев сделал то, что ему категорически противопоказано — разразился прогнозом: «Все делается, чтобы выиграли не мы. Я понимаю, что сейчас чувствует Большунов. По такому ветру даже на 50 км отрывов ждать было бы очень тяжело, а теперь они вообще приедут группой, и Клэбо нельзя привозить, потому что на финише он всех сделает». В итоге получилось, что Клэбо не сделал. Он в отличие от Большунова и начал плохо, и закончил ужасно.

Что касается прогнозов Губерниева, то он в Пекине-2022 «истыкал пальцами небо». Незадолго до Олимпиады он стал амбассадором сразу нескольких букмекерских компаний, видимо, поэтому позволял себе делать прогнозы как в биатлоне, так и в лыжах. Если это делалось с целью максимально запутать ставочников, то Губерниев справлялся с задачей на все сто.

К счастью для российских лыж, их королева Елена Вяльбе максимально дистанцирует себя и своих подопечных от этого «специалиста», так что международная федерация может не обижаться на Россию, считая Губерниева выразителем общих мыслей. Вяльбе и остальным не давала спуска, резко отреагировав: «Что вы ищете гадости, у нас дружная команда», — на момент, когда СМИ нашли некий журналистский эксклюзив, рассказывающий, что Александр Большунов не подошел к Александру Терентьеву на финише командного спринта.

Пора, наверное, отреагировать и биатлонистам, когда Губерниев требовал уволить главного тренера Михаила Шашилова за день, когда сборная завоевала серебро в эстафете.

Уже вчера Данил Садреев прилетел со своей медалью в Казань, откуда отправится в родной Лениногорск. Фото minsport.tatarstan.ru

Лучшая Олимпиада в истории Татарстана

Пекин-2022 — лучший в истории олимпийского Татарстана. Трудно было поверить в возможность улучшить итоги Пхенчхана-2018, когда спортсмены Татарстана завоевали две серебряные (Андрей Ларьков и Евгения Тарасова) и две бронзовые медали (Анна Нечаевская и Ларьков). Делали ставку на хоккеистов и золото Тарасовой в командном турнире. Были разговоры, что зря взяли Вика Вайлда, который до Пекина даже медалями с внутренних соревнований не баловал. В итоге — серебро хоккеистов Дмитрия Воронкова и запасного Тимура Билялова, Данила Садреева и Евгении Тарасовой и бронза Вайлда. Это не местечковость, а декларирование того факта, что уже вчера Данил Садреев прилетел со своей медалью в Казань, откуда отправится в родной Лениногорск.

Но ненадолго, поскольку возраст молодого спортсмена позволяет выступать по юниорам и отправиться на чемпионат мира, где можно будет побороться уже за личную награду. А к личной награде на Олимпиаде вернуться через четыре года на Играх в Милане.

Также домой приехали прошлым летом фехтовальщица Марта Мартьянова, пловец Александр Красных, наши волейболисты. Мы болеем за россиян, выделяя в общей массе спортивных представителей Татарстана. Само собой, в трио наших парников наши симпатии были отданы Евгении Тарасовой с ее партнером Владимиром Морозовым.

Этери Георгиевна сконцентрировалась на ошибках Камилы, что не понравилось Баху. Фото: olympic.ru

Верх лицемерия Томаса Баха

Президент МОК Томас Бах выразил недовольство поведением российского тренера Этери Тутберидзе после проката ее ученицы Камилы Валиевой в произвольной программе. Зрелище было душераздирающим, из разряда обнять и плакать. Но Этери Георгиевна сконцентрировалась на ошибках Камилы, что не понравилось Баху. И вот тут логичен вопрос, а господин Бах вообще какое право имеет в этом случае осуждать? МОК, которым он руководит, стал одним из инициаторов травли Валиевой, как и ВАДА, подконтрольная МОК организация. Если ставилась задача психологически выбить спортсменку, то она была выполнена. Валиева проиграла не тройке призеров, она проиграла трио МОК — ВАДА — СМИ как иностранным, так и отечественным, большая часть которых делала себе рейтинги на этой истории.

Серебро хоккеистов позволило подвести итоги как промежуточные, мы на девятом месте по итогам Пекина, так и общие совместно с Токио-2020. Если объединить итоги двух Олимпиад, то получится десятка сильнейших из США, Китая, Японии, России, которая находится на четвертом месте. Дальше Англия, Германия, Норвегия, Голландия, Австралия и Франция. При этом есть ряд стран, такие как Норвегия и Германия, а также Швеция, Австрия, Швейцария и Финляндия, которые в зимних дисциплинах выступили сильнее, чем в летних. Если смотреть на страны бывшего СНГ, то после России в далеком отдалении находятся Узбекистан, Грузия, Украина, Белоруссия, Латвия и Эстония, Казахстан, Азербайджан, Армения.

Джаудат Абдуллин