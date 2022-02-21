Чем запомнится Пекин-2022: победами Большунова или скандалом с Валиевой?
Зависит от личного восприятия каждого
Когда и почему начались допинговые проблемы в российском спорте, что объединяет российский и китайский спорт и почему конкуренты разучились «держать удар»? Подробности — в аналитической статье «Реального времени».
Все допинговые проблемы России начались с «войны башен»
Камила Валиева с ее «левым» допинг-тестом: это то, что первым придет в голову при воспоминании об олимпийском Пекине через годы. Вспомним, Пхенчхан-2018 — это мельдоний в пробе Александра Крушельницкого, что привело к отъему бронзовой медали и четырехлетней дисквалификации. Никого не интересовало, что мельдоний, как сердечный препарат, бесполезен для керлинга. Закон суров, но это закон! На этом настаивают и его блюстители, подчас напоминают спортивные звезды прошлого, то ли не понимая, то ли отбрасывая тот факт, что в годы их выступлений список запрещенных препаратов был как раз таки ограничен анаболиками и наркотиками в чистом виде.
Отдельные препараты, занесенные в последнее время в запрещенный список ВАДА, ранее были обязательны к употреблению, как те же триметазидин и мельдоний. О чем говорить, если какое-то время активно применялась гемотрансфузия, так называемый «допинг крови», с одной стороны, дающий огромное преимущество, с другой — смертельно опасное образование тромбов. Поэтому зачастую недовольство героев прошлых лет, высказывающихся о применении запрещенных веществ во времена нынешние, можно смело игнорировать. Как говорится, нет здоровых людей, есть недообследованные, поскольку нынешний список запрещенных веществ ВАДА отличается, как редакция Уголовного кодекса России, действующая с 1996 года, от предыдущего УК.
И да, был период, когда Россия вышла на лидирующие места по употреблению реального допинга. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити — первый пример нашего провала в этом отношении. После нее министром спорта России в 2002 году был назначен Вячеслав Фетисов, которого сменил в 2008-м Виталий Мутко. И вот тут-то обострилась «война башен», поскольку Фетисов с Мутко были и остаются антагонистами. При Фетисове продолжались допинг-скандалы у биатлонистов, легкоатлетов, когда спортсменов ловили целыми командами. И, как эстафета, была семерка легкоатлетов, отстраненная прямо перед Пекином, летней Олимпиадой 2008 года. От Фетисова «в наследство» Мутко достался Григорий Родченков как руководитель РУСАДА.
Причем, самое обидное, что Минспорта как государственный орган зачастую даже не могло повести борьбу с отдельными федерациями, где допинг расцвел буйным цветом, поскольку они представляли из себя общественные организации, вмешательство в дела которых карается международной дисквалификацией. Биатлон, легкая и тяжелая атлетика подкидывали новые проблемы, но с федерациями нельзя было ничего поделать, на что Мутко сетовал на закрытых встречах со спортсменами.
А затем последовательно случились «Сочи-2014», «Крым наш» и эмиграция Григория Родченкова, после чего список запрещенных препаратов ВАДА начал приобретать достаточно причудливые формы.
Как триметазидин «объединил» Россию и Китай
Справедливости ради, триметазидин попал в список запрещенных раньше этих событий, что практически совпало с неоднозначным решением ВАДА об увеличении разрешенной доли наркотиков в организме спортсменов в 10 раз. Это произошло перед казанской Универсиадой. На триметазидине последовательно попадались российский гребец Сергей Федоровцев, китайский пловец Сунь Ян, в 2018 году в его применении обвинили нашу саночницу Надежду Сергееву.
Сунь Ян — это китайская Валиева. «Реальное время» неоднократно писало об этом пловце и о том, что он значит для Китая. Баскетболист Яо Мин, спринтер-легкоатлет Ля Сян и пловец Сунь Ян выделяются в Поднебесной из тысяч их чемпионов, а МОК дисквалифицировал суперчемпиона на восемь лет буквально за два незначительных прегрешения: пробу с только что запрещенным триметазидином и разбитую колбу с допинг-пробой. В итоге получил судебные слушания, которые недавно сократили срок дисквалификации с восьми до четырех лет. Ссылаясь на пандемию, Китай отказывался принимать старты по всем зимним олимпийским дисциплинах, в то же время проводя у себя различные старты, начиная с настольного тенниса, заканчивая чемпионатом Китая по водному поло.
Как итог: практически никто не был готов к китайским трассам в лыжах и биатлоне, за исключением России и Норвегии. Тренерские группы в биатлоне и лыжных гонках, в которые входили не совсем известные доселе Максим Волков и Николай Дундуков, а также олимпийский чемпион Никита Крюков, сервисеры Александр Веселов, Антон Перевозчиков и Владимир Рысин и многие другие, стали российскими глазами и ушами в Пекине, и, как результат, наш сервис стал абсолютным чемпионом как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Первыми по качеству и количеству наград на лыжно-биатлонных трассах Пекина стали норвежцы, от которых в Китае тоже работала целая тренерская делегация: лыжники Уле Мариус Бах и Кристиан Бьюне Свеен, биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Второй идет Россия, у которой даже биатлонисты бежали как боги, хотя стреляли не очень.
Помогая Китаю сейчас, нельзя прозевать их рывок в будущем
Нынешнее сотрудничество России и Китая в развитии лыж и биатлона — это повторение пройденного, причем пройденного еще во времена СССР. Старожилы фигурного катания вспоминали, как в 1988 году на соревнованиях в Первоуральске Свердловской области появился с видеокамерой китайский тренер Яо Бин. Он сам стал первым фигуристом, который представлял страну на Олимпиаде-1980, куда Китай вернулся после 24-летнего олимпийского бойкота. Яо Бин с партнершей неизменно занимал последние места в соревнованиях, но не переставал учиться и с еще большим рвением изучал парное катание, когда стал тренером. Учился у лучших, которыми и тогда и сейчас были наши фигуристы. В результате вначале Шень Сюе и Чжао Хунбо стали олимпийскими чемпионами Ванкувера-2010, а сейчас уже их ученики Суй Веньцзин и Хань Цун выиграли золото Пекина.
Путь от учеников до чемпионов Китай преодолел за 32 года, с первых тренировок в 1988-м до победы в 2010-м. Поэтому, закономерно посматривая на них сверху вниз сейчас и в лыжах, и в биатлоне, мы должны понимать, что Китай после выхода на лидирующие позиции в летних видах спорта готовится к рывку в зимних дисциплинах.
Ура, мы ломим, гнутся шведы
Наш рывок за Норвегией, законодательницей мод в лыжных гонках и биатлоне последних лет, никто не сумел подхватить. Хотя год назад казалось, что Швеция уже выходит на второе место, во всяком случае, среди женщин, и что Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и их ветеран Шарлотт Калла — это новая угроза. Оказалось, что показалось, когда выяснилось, что Швеция не может держать удар. Чтобы как-то объяснить прыть россиян, комментатор шведской газеты Expressen Томас Петтерссон напрямую обвинил их в применении запрещенного (в Европе) фтора C8 на лыжных эстафетах.
Нынешняя Швеция реально не может держать удар. Это уже давно отмечается в хоккее, где местная молодежка из года в год входит в число фаворитов и рассыпается при малейшей неудаче. В Пекине одна из лучших сборных хоккейного турнира находилась в одном буллите от выхода в финал в игре с Россией, в итоге обидно уступила и рассыпалась в пыль в матче за бронзу против Словакии — 0:4. И это потомки викингов, нация-законодательница спортивных мод в 80-е годы, когда не было никого сильнее Швеции в теннисе и настольном теннисе, лыжах, гандболе, коньках, прыжках в высоту.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Никогда еще наша сборная так низко не опускалась в медальном зачете. Мы заняли постыдное 9 место в медальном зачете.