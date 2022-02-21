Чем запомнится Пекин-2022: победами Большунова или скандалом с Валиевой?

Зависит от личного восприятия каждого

Когда и почему начались допинговые проблемы в российском спорте, что объединяет российский и китайский спорт и почему конкуренты разучились «держать удар»? Подробности — в аналитической статье «Реального времени».

Все допинговые проблемы России начались с «войны башен»

Камила Валиева с ее «левым» допинг-тестом: это то, что первым придет в голову при воспоминании об олимпийском Пекине через годы. Вспомним, Пхенчхан-2018 — это мельдоний в пробе Александра Крушельницкого, что привело к отъему бронзовой медали и четырехлетней дисквалификации. Никого не интересовало, что мельдоний, как сердечный препарат, бесполезен для керлинга. Закон суров, но это закон! На этом настаивают и его блюстители, подчас напоминают спортивные звезды прошлого, то ли не понимая, то ли отбрасывая тот факт, что в годы их выступлений список запрещенных препаратов был как раз таки ограничен анаболиками и наркотиками в чистом виде.

Отдельные препараты, занесенные в последнее время в запрещенный список ВАДА, ранее были обязательны к употреблению, как те же триметазидин и мельдоний. О чем говорить, если какое-то время активно применялась гемотрансфузия, так называемый «допинг крови», с одной стороны, дающий огромное преимущество, с другой — смертельно опасное образование тромбов. Поэтому зачастую недовольство героев прошлых лет, высказывающихся о применении запрещенных веществ во времена нынешние, можно смело игнорировать. Как говорится, нет здоровых людей, есть недообследованные, поскольку нынешний список запрещенных веществ ВАДА отличается, как редакция Уголовного кодекса России, действующая с 1996 года, от предыдущего УК.

И да, был период, когда Россия вышла на лидирующие места по употреблению реального допинга. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити — первый пример нашего провала в этом отношении. После нее министром спорта России в 2002 году был назначен Вячеслав Фетисов, которого сменил в 2008-м Виталий Мутко. И вот тут-то обострилась «война башен», поскольку Фетисов с Мутко были и остаются антагонистами. При Фетисове продолжались допинг-скандалы у биатлонистов, легкоатлетов, когда спортсменов ловили целыми командами. И, как эстафета, была семерка легкоатлетов, отстраненная прямо перед Пекином, летней Олимпиадой 2008 года. От Фетисова «в наследство» Мутко достался Григорий Родченков как руководитель РУСАДА.

С федерациями нельзя было ничего поделать, на что Мутко сетовал на закрытых встречах со спортсменами. Фото: «Реальное время»

Причем, самое обидное, что Минспорта как государственный орган зачастую даже не могло повести борьбу с отдельными федерациями, где допинг расцвел буйным цветом, поскольку они представляли из себя общественные организации, вмешательство в дела которых карается международной дисквалификацией. Биатлон, легкая и тяжелая атлетика подкидывали новые проблемы, но с федерациями нельзя было ничего поделать, на что Мутко сетовал на закрытых встречах со спортсменами.

А затем последовательно случились «Сочи-2014», «Крым наш» и эмиграция Григория Родченкова, после чего список запрещенных препаратов ВАДА начал приобретать достаточно причудливые формы.

Как триметазидин «объединил» Россию и Китай

Справедливости ради, триметазидин попал в список запрещенных раньше этих событий, что практически совпало с неоднозначным решением ВАДА об увеличении разрешенной доли наркотиков в организме спортсменов в 10 раз. Это произошло перед казанской Универсиадой. На триметазидине последовательно попадались российский гребец Сергей Федоровцев, китайский пловец Сунь Ян, в 2018 году в его применении обвинили нашу саночницу Надежду Сергееву.

Сунь Ян — это китайская Валиева. «Реальное время» неоднократно писало об этом пловце и о том, что он значит для Китая. Баскетболист Яо Мин, спринтер-легкоатлет Ля Сян и пловец Сунь Ян выделяются в Поднебесной из тысяч их чемпионов, а МОК дисквалифицировал суперчемпиона на восемь лет буквально за два незначительных прегрешения: пробу с только что запрещенным триметазидином и разбитую колбу с допинг-пробой. В итоге получил судебные слушания, которые недавно сократили срок дисквалификации с восьми до четырех лет. Ссылаясь на пандемию, Китай отказывался принимать старты по всем зимним олимпийским дисциплинах, в то же время проводя у себя различные старты, начиная с настольного тенниса, заканчивая чемпионатом Китая по водному поло.

Сунь Ян — это китайская Валиева. Фото Oleg Bkhambri (Voltmetro) / wikipedia.org

Как итог: практически никто не был готов к китайским трассам в лыжах и биатлоне, за исключением России и Норвегии. Тренерские группы в биатлоне и лыжных гонках, в которые входили не совсем известные доселе Максим Волков и Николай Дундуков, а также олимпийский чемпион Никита Крюков, сервисеры Александр Веселов, Антон Перевозчиков и Владимир Рысин и многие другие, стали российскими глазами и ушами в Пекине, и, как результат, наш сервис стал абсолютным чемпионом как в биатлоне, так и в лыжных гонках. Первыми по качеству и количеству наград на лыжно-биатлонных трассах Пекина стали норвежцы, от которых в Китае тоже работала целая тренерская делегация: лыжники Уле Мариус Бах и Кристиан Бьюне Свеен, биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Второй идет Россия, у которой даже биатлонисты бежали как боги, хотя стреляли не очень.

Помогая Китаю сейчас, нельзя прозевать их рывок в будущем

Нынешнее сотрудничество России и Китая в развитии лыж и биатлона — это повторение пройденного, причем пройденного еще во времена СССР. Старожилы фигурного катания вспоминали, как в 1988 году на соревнованиях в Первоуральске Свердловской области появился с видеокамерой китайский тренер Яо Бин. Он сам стал первым фигуристом, который представлял страну на Олимпиаде-1980, куда Китай вернулся после 24-летнего олимпийского бойкота. Яо Бин с партнершей неизменно занимал последние места в соревнованиях, но не переставал учиться и с еще большим рвением изучал парное катание, когда стал тренером. Учился у лучших, которыми и тогда и сейчас были наши фигуристы. В результате вначале Шень Сюе и Чжао Хунбо стали олимпийскими чемпионами Ванкувера-2010, а сейчас уже их ученики Суй Веньцзин и Хань Цун выиграли золото Пекина.

Путь от учеников до чемпионов Китай преодолел за 32 года, с первых тренировок в 1988-м до победы в 2010-м. Поэтому, закономерно посматривая на них сверху вниз сейчас и в лыжах, и в биатлоне, мы должны понимать, что Китай после выхода на лидирующие позиции в летних видах спорта готовится к рывку в зимних дисциплинах.

Нынешняя Швеция реально не может держать удар. Фото fhr.ru

Ура, мы ломим, гнутся шведы

Наш рывок за Норвегией, законодательницей мод в лыжных гонках и биатлоне последних лет, никто не сумел подхватить. Хотя год назад казалось, что Швеция уже выходит на второе место, во всяком случае, среди женщин, и что Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг и их ветеран Шарлотт Калла — это новая угроза. Оказалось, что показалось, когда выяснилось, что Швеция не может держать удар. Чтобы как-то объяснить прыть россиян, комментатор шведской газеты Expressen Томас Петтерссон напрямую обвинил их в применении запрещенного (в Европе) фтора C8 на лыжных эстафетах.

Нынешняя Швеция реально не может держать удар. Это уже давно отмечается в хоккее, где местная молодежка из года в год входит в число фаворитов и рассыпается при малейшей неудаче. В Пекине одна из лучших сборных хоккейного турнира находилась в одном буллите от выхода в финал в игре с Россией, в итоге обидно уступила и рассыпалась в пыль в матче за бронзу против Словакии — 0:4. И это потомки викингов, нация-законодательница спортивных мод в 80-е годы, когда не было никого сильнее Швеции в теннисе и настольном теннисе, лыжах, гандболе, коньках, прыжках в высоту.



Джаудат Абдуллин