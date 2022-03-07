День в истории: обсерватория Энгельгардта, Паралимпиада в Сочи и первый телефон

Чем примечательна дата 7 марта?

Сегодня, 7 марта, в России — День театрального кассира. В разные годы и столетия в этот день римский император Константин Великий провозгласил воскресенье выходным днем, попытка бояр низложить русского царя Василия Шуйского закончилась неудачей, американский изобретатель Александр Белл запатентовал первый телефонный аппарат, норвежский исследователь Руаль Амундсен заявил об открытии Южного полюса, в СССР сформировали первый отряд космонавтов, в Сочи стартовали XI Паралимпийские зимние игры. Родились французский писатель Робер де Монтескью, русский художник Борис Кустодиев, японский писатель Кобо Абэ, советский актер Андрей Миронов. Умерли итальянский философ Фома Аквинский, немецкий астроном Иоганн Байер, народный артист СССР Кирилл Кондрашин, американский кинорежиссер Стенли Кубрик, советский артист эстрады Ян Арлазоров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Глава ЮНЕСКО в Казани, основание обсерватории Энгельгардта

В 1899 году под Казанью начали строить Астрономическую обсерваторию имени Энгельгардта. Ее основал ректор Казанского императорского университета Дмитрий Дубяго на средства, которые завещал сам Василий Энгельгардт — астроном и почетный доктор Казанского университета. К слову, Дубяго стал и первым директором обсерватории. А сегодня ею руководит профессор КФУ Юрий Нефедьев. Сама обсерватория находится в 20 км к западу от Казани, в поселке Октябрьском. В 2013 году на базе нее открыли планетарий КФУ. И совсем недавно в вузе завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий КФУ, в том числе обсерватории имени Энгельгардта, в список ЮНЕСКО.



Фото: kzn.ru

В 1996 году был изменен статус Архивного управления и Центрального государственного архива Татарстана. Так, согласно постановлению Кабинета министров Архивное управление преобразовали в Главное архивное управление при Кабмине, а Центральный государственный архив — в Национальный архив РТ. Кроме того, Центр хранения документов по личному составу преобразовали в Государственный архив документов по личному составу РТ, а Центр хранения и изучения документов новейшей истории РТ — в Центральный государственный архив историко-политической документации республики.

В 2019 году в Благовещенском соборе Казанского кремля состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Феофана с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Ей преподнесли в дар книгу о Казанской иконе Божией Матери. Также Азуле посетила Казанский кремль, где ознакомилась с экспозицией, посвященной деятельности фонда «Возрождение». Гендиректору ЮНЕСКО рассказали и об итогах реализации комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». За девять лет удалось восстановить исторические памятники, архитектурные ансамбли и создать современную инфраструктуру этих объектов.



Фото: пресс-служба Казанской епархии

Попытка свергнуть Шуйского, первый отряд космонавтов

В 1609 году потерпела неудачу попытка бояр низложить русского царя Василия Шуйского. Зачинщиками заговора выступили московские дворяне Роман Гагарин и Тимофей Грязной. Мятежники ворвались в Кремль. По их словам, из-за «неразумного» правления царя «проливается кровь в междоусобиях». Члены думы не стали препятствовать. Затем толпа двинулась из дворца на площадь. Тем не менее у заговорщиков не получилось спровоцировать восстание. Шуйскому удалось успеть вызвать отряды войск из лагеря на Ходынке. Мятежники поняли, что твердой поддержки у них нет, и поэтому они бежали в Тушино, где в тот момент располагался лагерь Лжедмитрия II. Однако уже совсем скоро, в 1610 году, Василий Шуйский все же был свергнут. Его выдали польскому гетману Станиславу Жолкевскому, который в октябре вывез бывшего царя, а также его братьев Дмитрия и Ивана под Смоленск, а позднее в Польшу. Шуйский скончался в заключении 12 сентября 1612 года в Гостынинском замке.

В 1960 году в СССР сформировали первый отряд космонавтов. Годом ранее вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты», а спустя некоторое время появилось постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О подготовке человека к космическим полетам». При отборе учитывались такие критерии, как возраст — до 35 лет, рост не выше 175 сантиметров, а вес не должен был превышать 75 килограммов. Немаловажным являлось и отличное здоровье. В результате процедуры набора были рассмотрены медицинские книжки трех с половиной тысяч желающих. Но собеседование прошли всего 347 человек. В январе 1960 года было решено создать Центр подготовки космонавтов. К тому времени этап психофизиологического обследования успешно прошли только 29 человек, которые и стали финалистами отбора. А 7 марта был создан первый отряд космонавтов. Тогда в Центр приехали первые двенадцать человек из числа военных летчиков. Среди них были Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко и другие.

Фото Ivanaivanova / wikipedia.org

В 2014 году в Сочи открылись XI Паралимпийские зимние игры. В городе несколькими днями ранее завершились XXII зимние Олимпийские игры. К слову, в России Паралимпиада тогда прошла впервые. В общей сложности было разыграно 72 комплекта медалей в пяти видах спорта: биатлон, горные лыжи, керлинг на колясках, лыжные гонки и следж-хоккей на льду. Всего участие приняли 567 спортсменов. Наилучшие результаты продемонстрировали россияне. Они получили 80 медалей — 30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Вслед за Россией шла сборная Германии, со значительным отставанием — 15 наград. Из них девять золотых медалей, пять — серебряных и одна — бронзовая. Третье место заняла Канада, на счету которой оказалось 16 медалей: семь золотых, две серебряные и семь бронзовых.

Воскресенье стало выходным, первый телефон

В 321 году римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха. Это распоряжение соблюдалось местными жителями с особым удовольствием. В этот день все рынки должны были быть закрытыми, а государственным учреждениям необходимо было прекращать всякую деятельность, кроме операций по освобождению рабов. По легенде, в ночь перед битвой, которая должна была состояться в воскресенье, Константину приснилось солнце, а на нем — крест и надпись, предвещавшая победу. Войска императора действительно одержали победу в сражении. Затем Константин Великий вспомнил о видении и приказал считать воскресенье выходным днем. К слову, римляне дни недели обозначали светилами, носившими имена богов. Седьмой день носил имя Солнца. В современном мире «солнечным днем» называется воскресенье во многих языках. Так, на английском он звучит как sunday (sun — солнце, day — день).



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В 1876 году американский ученый Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат. Сама идея телефонирования появилась еще в середине XIX века, автором ее выступил инженер-механик и вице-инспектор парижского телеграфа Шарль Бурсель. Однако до практического осуществления телефонной связи дело так и не дошло. Затем Белл, работая над созданием телеграфа, заметил, что при появлении электрического сигнала в телеграфном аппарате образовывались звуки. Так и появилась мысль о разработке дистанционного переговорного устройства. Позднее ученому удалось создать устройство, состоявшее из небольшой мембраны и сигнального рожка для усиления звука. Оно представляло собой трубку, в которой одновременно были и передатчик, и приемник. Однако батарея отсутствовала, из-за чего люди могли общаться на небольшом расстоянии. Но именно это устройство и стало родоначальником всех телефонных аппаратов.

В 1912 году мир узнал об открытии Южного полюса. Норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен заявил о его открытии. Поначалу он планировал отправиться в Арктику, чтобы покорить Северный полюс. Исследователь надеялся попасть в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Однако во время подготовки экспедиции об открытии Северного полюса уже сообщили Фредерик Кук и Роберт Пири. В результате Амундсен решил отправиться в Антарктиду. Ему удалось достигнуть Южного полюса вместе с четырьмя спутниками 14 декабря 1911 года. Однако об открытии стало известно лишь 7 марта 1912 года, когда экспедиция успешно достигла города Хобарт на острове Тасмания.